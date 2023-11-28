https://ukraina.ru/20231128/1051435767.html
Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 28.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 15 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-28T02:09
2023-11-28T02:09
2023-11-28T02:09
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Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Ленинскому, Куйбышевскому, Петровскому районам) и Александровке было выпущено 48 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 45 раз. Всего было выпущено 130 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231127/1051402791.html
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО
Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 15 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Ленинскому, Куйбышевскому, Петровскому районам) и Александровке было выпущено 48 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 45 раз. Всего было выпущено 130 единиц различных боеприпасов.