Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 28.11.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 28.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 15 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-28T02:09
2023-11-28T02:09
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Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Ленинскому, Куйбышевскому, Петровскому районам) и Александровке было выпущено 48 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 45 раз. Всего было выпущено 130 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО

Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

02:09 28.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия выстрел пушка
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 15 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Ленинскому, Куйбышевскому, Петровскому районам) и Александровке было выпущено 48 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил девять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 45 раз. Всего было выпущено 130 единиц различных боеприпасов.
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 15:53
Андрей Суздальцев: С потерей Авдеевки ВСУ ожидает скорый "Эль-Аламейн", поэтому Пентагон пугает ПольшуЧтобы российская армия двинулась дальше в Центральную Европу, этой Европе надо очень постараться. Украина почти 10 лет выманивала нас на поле боя, сознательно провоцируя, считает политолог Андрей Суздальцев
 
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