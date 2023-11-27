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Масштабный форум "Россия" на ВДНХ: самое главное и новое

Масштабный форум "Россия" на ВДНХ: самое главное и новое - 27.11.2023 Украина.ру

Масштабный форум "Россия" на ВДНХ: самое главное и новое

Выставка-форум "Россия" на ВДНХ продолжает свою работу и готовится встречать Новый год. Все регионы нашей страны представлены на ней, и им есть о чём рассказать.

2023-11-27T16:19

2023-11-27T16:19

2023-11-27T16:19

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Особенное внимание приковано к Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также к Херсонской и Запорожской областям, вошедшим в состав России в сентябре прошлого года. На части их территорий ещё идут боевые действия, но несмотря на это республики и области активно развиваются и многое могут о себе рассказать. Что именно – смотрите в нашем сюжете.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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