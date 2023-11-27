https://ukraina.ru/20231127/1051421450.html
Масштабный форум "Россия" на ВДНХ: самое главное и новое
Масштабный форум "Россия" на ВДНХ: самое главное и новое - 27.11.2023 Украина.ру
Масштабный форум "Россия" на ВДНХ: самое главное и новое
Выставка-форум "Россия" на ВДНХ продолжает свою работу и готовится встречать Новый год. Все регионы нашей страны представлены на ней, и им есть о чём рассказать.
2023-11-27T16:19
2023-11-27T16:19
2023-11-27T16:19
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Особенное внимание приковано к Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также к Херсонской и Запорожской областям, вошедшим в состав России в сентябре прошлого года. На части их территорий ещё идут боевые действия, но несмотря на это республики и области активно развиваются и многое могут о себе рассказать. Что именно – смотрите в нашем сюжете.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, репортажи, днр, лнр, вднх, херсонская область, запорожская область, уголь, россия, москва, экспозиция, выставки, курск, регионы, видео
Видео, репортажи, ДНР, ЛНР, ВДНХ, Херсонская область, Запорожская область, уголь, Россия, Москва, экспозиция, выставки, Курск, регионы
Масштабный форум "Россия" на ВДНХ: самое главное и новое
Выставка-форум "Россия" на ВДНХ продолжает свою работу и готовится встречать Новый год. Все регионы нашей страны представлены на ней, и им есть о чём рассказать.
Особенное внимание приковано к Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также к Херсонской и Запорожской областям, вошедшим в состав России в сентябре прошлого года.
На части их территорий ещё идут боевые действия, но несмотря на это республики и области активно развиваются и многое могут о себе рассказать. Что именно – смотрите в нашем сюжете.