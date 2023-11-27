https://ukraina.ru/20231127/1051402791.html

Андрей Суздальцев: С потерей Авдеевки ВСУ ожидает скорый "Эль-Аламейн", поэтому Пентагон пугает Польшу

Андрей Суздальцев: С потерей Авдеевки ВСУ ожидает скорый "Эль-Аламейн", поэтому Пентагон пугает Польшу - 27.11.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев: С потерей Авдеевки ВСУ ожидает скорый "Эль-Аламейн", поэтому Пентагон пугает Польшу

Чтобы российская армия двинулась дальше в Центральную Европу, этой Европе надо очень постараться. Украина почти 10 лет выманивала нас на поле боя, сознательно провоцируя, считает политолог Андрей Суздальцев

2023-11-27T15:53

2023-11-27T15:53

2023-11-27T16:06

интервью

всу

авдеевка

сергей наев

пентагон

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В интервью ABC News командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что война может выйти "за пределы юга и востока Украины", если Россия продолжит наращивать производство вооружений и совершенствоваться технологически с помощью своих союзников. Это вынуждает командование ВСУ готовить свои войска к обороне и тренировать их соответствующим образом.- Андрей Иванович, действительно ли командование ВСУ собирается перейти к стратегической обороне?- Во-первых, у них нет возможности прорвать нашу оборону, а если прорвать оборону противника невозможно, то сам поневоле переходишь к оборонительной стадии. Это не их выбор, их заставили перейти к обороне. Второе, они попытаются скопировать нашу систему обороны с таким же сплошным минированием и заградительными линиями.Подозреваю, что такая линия не будет создана, потому что мы использовали огромное количество землеройной и строительной техники. Конечно, им такая техника будет поставляться, но все это очень сложно. Причем все эти оборонительные планы подразумевают, что пока они будут там окапываться российские войска будут сидеть в блиндажах и пить чай. Естественно, российские войска найдут все возможности, чтобы препятствовать переходу украинской армии в оборону.Они действительно опасаются вторжения российских войск на других направлениях. Под югом они подразумевают территорию Донбасса до устья Днепра, речь идет о продвижении российских войск к регионам, которые уже вошли в состав России. Наверно, они опасаются за сумскую и черниговскую области и за Бессарабию. Это изолированная часть юга Украины - Одесской области, которую не составляет проблемы захватить и удерживать. Там опасаются нападения российских войск.Они опасаются глубоких прорывов на территорию Украины, которые они не смогут купировать. Это говорит о том, что линия обороны ВСУ натянута как нитка. Они постоянно пытаются перебрасывать войска из одного региона в другой, пытаясь остановить наше продвижение. Какой-то из этих фронтов в итоге лопнет. Это может произойти, если возьмут Херсон, Запорожье, Авдеевку. У ВСУ не будет никакой возможности перекрыть разрыв фронта. Тогда произойдет распад обороны на очаги, перехват логистики. И это будет коллапсом украинской армии. Это может произойти в любой день. Поэтому царят панические настроения не только в украинском штабе, но и в политической верхушке.- А прорыв по каком направлению окажется смертельным для киевского режима: в сторону Одессы и Николаева или к Киеву как к политическому центру Украины?- Поразительная вещь сложилась благодаря пропаганде. До сих пор население Украины и их спонсоры верят в способность ВСУ выйти к Азовскому морю, войти в Крым и так далее. Сейчас практически любой удар: потеря Авдеевки, выход к Запорожью могут оказаться катастрофическими, продемонстрировав, что Украина не справляется с войной, которую разжигала много лет. Такую роль может сыграть даже малоизвестный населенный пункт.Может повториться вариант Эль-Аламейна (сражение в Северной Африке в ноябре 1942 года, в ходе которого британские войска нанесли поражение итало-немецкой группировке – ред.), когда будет понятно, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Условия для такого украинского "Сталинграда" созрели.- Накануне замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Залужного в отсутствии планов на 2024 год. Как это вяжется со словами Наева?- Абсолютно не надо об этом даже думать. Допустим Залужный повесит в Верховной Раде карты и покажет, где украинские резервы, российские, войска будут переброшены туда-то… Они хотят такого доклада? Мы не верим, что у Залужного нет плана, это опытный враг, опытный генерал.- Глава Пентагона Ллойд Остин встретился в Польше с американскими военными, которым заявил, что скоро они могут принять участие в конфликте с Россией. По словам Остина, передовая будет проходить в Прибалтике. Как вы сейчас оцениваете перспективы военного конфликта с НАТО?- Весь прошлый год Зеленский мотивировал поддержку ВСУ Западом тем, что, если не остановить русских, Путина, российская армия прорвется в Европу, агрессия продолжится против Польши, Чехии, Словакии и так далее. В этом году эти слова повторяют почти все видные деятели Евросоюза и Вашингтона, включая министра обороны США. Но НАТО само влезло в этот конфликт.Чтобы российская армия двинулась дальше в Центральную Европу, этой Европе надо очень постараться. Украина почти 10 лет выманивала нас на поле боя, сознательно провоцируя. Сейчас мы воюем с натовской армией с украинским личным составом. Более активную подготовленную армию НАТО выставить не может. Норвежские танки, конечно, страшная сила, но российская армия справится. Эти заявления, что скоро придут русские, попытки обосновать поставки на Украину оружие и финансовое обеспечение.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20231126/1051319454.html

https://ukraina.ru/20231127/1051352886.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, всу, авдеевка, сергей наев, пентагон, польша, нато, запорожье, россия, украина, сталинград