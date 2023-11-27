Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России - 27.11.2023 Украина.ру
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Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России
Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России - 27.11.2023 Украина.ру
Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России
Военный обозреватель Виктор Литовкин считает заявление командующего ВСУ Сергея Наева о возможном расширении конфликта намеком на то, что ВСУ начнут воевать на территории России
2023-11-27T12:36
2023-11-27T12:36
новости
виктор литовкин
всу
конфликт
россия
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Война на Украине может снова выйти за пределы зоны СВО, если Россия продолжит производство вооружений и развивать военные технологии. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 26 ноября в интервью ABC News.По словам Наева, Украина готовится к этому, строит оборону и тренирует свои войска. Он отметил, что сокращение военной помощи со стороны Запада действительно ударит по обороноспособности Украины, но ВСУ "будут бороться тем, что имеют".По словам военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, слова Наева – это намек на то, что ВСУ начнут воевать на территории России."На востоке от Украины что находится? Россия. Вот, они и собираются воевать на территории России. Но, по этому поводу есть замечательная русская поговорка "Бодливой корове Бог рог не давал". За два года СВО они ничего не продемонстрировали, хотя и обещали проехать на танках по Красной площади и Арбату. Мы знаем эти украинские обещания", - рассказал Литовкин.Южнее Украины находится Крым, но Киев считает полуостров территорией собственной страны, продолжил военный обозреватель. Южнее Крыма находится Черное море, в котором Украина вряд ли сможет воевать, в силу того, что у нее нет кораблей, отметил он."У ВСУ есть безэкипажные катера, но они с этими катерами уже несколько раз просчитались и еще просчитаются. Никто за них воевать не будет - ни Румыния, ни Болгария, ни Турция. Так что Наев может говорить, что угодно, от этого Земля не повернется", - сказал эксперт.По словам Литовкина, командующий ВСУ намекает на то, что Украина может расширить конфликт на Брянскую и Белгородскую область. Такие попытки со стороны ВСУ уже предпринимаются, но их в российских пограничных регионах активно пересекают."Украина уже обещала, что в ходе контрнаступления возьмет Крым и прорвется к Азовскому морю. И где теперь они находятся?", - отметил Виктор Литовкин.
https://ukraina.ru/20231126/1051350328.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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новости, виктор литовкин, всу, конфликт, россия
Новости, Виктор Литовкин, ВСУ, конфликт, Россия

Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России

12:36 27.11.2023
 
© SputnikВиктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин интервью
© Sputnik
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Военный обозреватель Виктор Литовкин считает заявление командующего ВСУ Сергея Наева о возможном расширении конфликта намеком на то, что ВСУ начнут воевать на территории России
Война на Украине может снова выйти за пределы зоны СВО, если Россия продолжит производство вооружений и развивать военные технологии. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 26 ноября в интервью ABC News.
По словам Наева, Украина готовится к этому, строит оборону и тренирует свои войска. Он отметил, что сокращение военной помощи со стороны Запада действительно ударит по обороноспособности Украины, но ВСУ "будут бороться тем, что имеют".
По словам военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, слова Наева – это намек на то, что ВСУ начнут воевать на территории России.
"На востоке от Украины что находится? Россия. Вот, они и собираются воевать на территории России. Но, по этому поводу есть замечательная русская поговорка "Бодливой корове Бог рог не давал". За два года СВО они ничего не продемонстрировали, хотя и обещали проехать на танках по Красной площади и Арбату. Мы знаем эти украинские обещания", - рассказал Литовкин.
Южнее Украины находится Крым, но Киев считает полуостров территорией собственной страны, продолжил военный обозреватель. Южнее Крыма находится Черное море, в котором Украина вряд ли сможет воевать, в силу того, что у нее нет кораблей, отметил он.
"У ВСУ есть безэкипажные катера, но они с этими катерами уже несколько раз просчитались и еще просчитаются. Никто за них воевать не будет - ни Румыния, ни Болгария, ни Турция. Так что Наев может говорить, что угодно, от этого Земля не повернется", - сказал эксперт.
По словам Литовкина, командующий ВСУ намекает на то, что Украина может расширить конфликт на Брянскую и Белгородскую область. Такие попытки со стороны ВСУ уже предпринимаются, но их в российских пограничных регионах активно пересекают.
"Украина уже обещала, что в ходе контрнаступления возьмет Крым и прорвется к Азовскому морю. И где теперь они находятся?", - отметил Виктор Литовкин.
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Вчера, 19:50
Украинские СМИ забили тревогу из-за развития военных технологий в РоссииНа Украине опасаются, что конфликт расширится, если Россия продолжит увеличивать производство оружия
 
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