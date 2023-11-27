https://ukraina.ru/20231127/1051381668.html
Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России
Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России - 27.11.2023 Украина.ру
Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России
Военный обозреватель Виктор Литовкин считает заявление командующего ВСУ Сергея Наева о возможном расширении конфликта намеком на то, что ВСУ начнут воевать на территории России
2023-11-27T12:36
2023-11-27T12:36
2023-11-27T12:36
новости
виктор литовкин
всу
конфликт
россия
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Война на Украине может снова выйти за пределы зоны СВО, если Россия продолжит производство вооружений и развивать военные технологии. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 26 ноября в интервью ABC News.По словам Наева, Украина готовится к этому, строит оборону и тренирует свои войска. Он отметил, что сокращение военной помощи со стороны Запада действительно ударит по обороноспособности Украины, но ВСУ "будут бороться тем, что имеют".По словам военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, слова Наева – это намек на то, что ВСУ начнут воевать на территории России."На востоке от Украины что находится? Россия. Вот, они и собираются воевать на территории России. Но, по этому поводу есть замечательная русская поговорка "Бодливой корове Бог рог не давал". За два года СВО они ничего не продемонстрировали, хотя и обещали проехать на танках по Красной площади и Арбату. Мы знаем эти украинские обещания", - рассказал Литовкин.Южнее Украины находится Крым, но Киев считает полуостров территорией собственной страны, продолжил военный обозреватель. Южнее Крыма находится Черное море, в котором Украина вряд ли сможет воевать, в силу того, что у нее нет кораблей, отметил он."У ВСУ есть безэкипажные катера, но они с этими катерами уже несколько раз просчитались и еще просчитаются. Никто за них воевать не будет - ни Румыния, ни Болгария, ни Турция. Так что Наев может говорить, что угодно, от этого Земля не повернется", - сказал эксперт.По словам Литовкина, командующий ВСУ намекает на то, что Украина может расширить конфликт на Брянскую и Белгородскую область. Такие попытки со стороны ВСУ уже предпринимаются, но их в российских пограничных регионах активно пересекают."Украина уже обещала, что в ходе контрнаступления возьмет Крым и прорвется к Азовскому морю. И где теперь они находятся?", - отметил Виктор Литовкин.
https://ukraina.ru/20231126/1051350328.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виктор литовкин, всу, конфликт, россия
Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России
Военный обозреватель Виктор Литовкин считает заявление командующего ВСУ Сергея Наева о возможном расширении конфликта намеком на то, что ВСУ начнут воевать на территории России
Война на Украине может снова выйти за пределы зоны СВО, если Россия продолжит производство вооружений и развивать военные технологии. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 26 ноября в интервью ABC News.
По словам Наева, Украина готовится к этому, строит оборону и тренирует свои войска. Он отметил, что сокращение военной помощи со стороны Запада действительно ударит по обороноспособности Украины, но ВСУ "будут бороться тем, что имеют".
По словам военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, слова Наева – это намек на то, что ВСУ начнут воевать на территории России.
"На востоке от Украины что находится? Россия. Вот, они и собираются воевать на территории России. Но, по этому поводу есть замечательная русская поговорка "Бодливой корове Бог рог не давал". За два года СВО они ничего не продемонстрировали, хотя и обещали проехать на танках по Красной площади и Арбату. Мы знаем эти украинские обещания", - рассказал Литовкин.
Южнее Украины находится Крым, но Киев считает полуостров территорией собственной страны, продолжил военный обозреватель. Южнее Крыма находится Черное море, в котором Украина вряд ли сможет воевать, в силу того, что у нее нет кораблей, отметил он.
"У ВСУ есть безэкипажные катера, но они с этими катерами уже несколько раз просчитались и еще просчитаются. Никто за них воевать не будет - ни Румыния, ни Болгария, ни Турция. Так что Наев может говорить, что угодно, от этого Земля не повернется", - сказал эксперт.
По словам Литовкина, командующий ВСУ намекает на то, что Украина может расширить конфликт на Брянскую и Белгородскую область. Такие попытки со стороны ВСУ уже предпринимаются, но их в российских пограничных регионах активно пересекают.
"Украина уже обещала, что в ходе контрнаступления возьмет Крым и прорвется к Азовскому морю. И где теперь они находятся?", - отметил Виктор Литовкин.