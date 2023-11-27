https://ukraina.ru/20231127/1051381668.html

Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России

Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России - 27.11.2023 Украина.ру

Литовкин не исключает, что Украина попытается расширить конфликт на территорию России

Военный обозреватель Виктор Литовкин считает заявление командующего ВСУ Сергея Наева о возможном расширении конфликта намеком на то, что ВСУ начнут воевать на территории России

2023-11-27T12:36

2023-11-27T12:36

2023-11-27T12:36

новости

виктор литовкин

всу

конфликт

россия

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Война на Украине может снова выйти за пределы зоны СВО, если Россия продолжит производство вооружений и развивать военные технологии. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 26 ноября в интервью ABC News.По словам Наева, Украина готовится к этому, строит оборону и тренирует свои войска. Он отметил, что сокращение военной помощи со стороны Запада действительно ударит по обороноспособности Украины, но ВСУ "будут бороться тем, что имеют".По словам военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, слова Наева – это намек на то, что ВСУ начнут воевать на территории России."На востоке от Украины что находится? Россия. Вот, они и собираются воевать на территории России. Но, по этому поводу есть замечательная русская поговорка "Бодливой корове Бог рог не давал". За два года СВО они ничего не продемонстрировали, хотя и обещали проехать на танках по Красной площади и Арбату. Мы знаем эти украинские обещания", - рассказал Литовкин.Южнее Украины находится Крым, но Киев считает полуостров территорией собственной страны, продолжил военный обозреватель. Южнее Крыма находится Черное море, в котором Украина вряд ли сможет воевать, в силу того, что у нее нет кораблей, отметил он."У ВСУ есть безэкипажные катера, но они с этими катерами уже несколько раз просчитались и еще просчитаются. Никто за них воевать не будет - ни Румыния, ни Болгария, ни Турция. Так что Наев может говорить, что угодно, от этого Земля не повернется", - сказал эксперт.По словам Литовкина, командующий ВСУ намекает на то, что Украина может расширить конфликт на Брянскую и Белгородскую область. Такие попытки со стороны ВСУ уже предпринимаются, но их в российских пограничных регионах активно пересекают."Украина уже обещала, что в ходе контрнаступления возьмет Крым и прорвется к Азовскому морю. И где теперь они находятся?", - отметил Виктор Литовкин.

https://ukraina.ru/20231126/1051350328.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, виктор литовкин, всу, конфликт, россия