Половина беженцев с Украина не хочет возвращаться и называет Данию своим новым домом - 27.11.2023 Украина.ру
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Половина беженцев с Украина не хочет возвращаться и называет Данию своим новым домом
Половина беженцев с Украина не хочет возвращаться и называет Данию своим новым домом - 27.11.2023 Украина.ру
Половина беженцев с Украина не хочет возвращаться и называет Данию своим новым домом
Каждый второй беженец с Украины намерен остаться в Дании после окончания конфликта с Россией. Об этом говорят данные недавнего опроса, сообщает датская телерадиокомпания Danmarks Radio
2023-11-27T10:34
2023-11-27T10:34
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49,5% украинцев, прибывших в Данию в качестве беженцев, останутся в стране после окончания СВО. Таковы результаты исследования "Украинцы в Дании", проведенное Копенгагенским университетом.Автор исследования Карен-Инге Карстофт говорит, что для неё результаты опроса стали неожиданностью. Она предполагает, что желание остаться связано с тем, что многие украинцы успели уже наладить быт в Дании.Восстановление Украины после окончания конфликта потребует много времени. Менять комфорт на развалины хочет далеко не каждый.Срок действия специального закона для украинцев истечет 17 марта 2025 года. После этого никакого особого режима для них не будет. Они должны будут вернуться в свою страну. Остаться смогут только в случае подачи заявления о предоставлении убежища или вида на жительство. Заявление власти могут и не одобрить.
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новости, новости украины, дания, беженцы, украинские беженцы
Новости, Новости Украины, Дания, беженцы, украинские беженцы

Половина беженцев с Украина не хочет возвращаться и называет Данию своим новым домом

10:34 27.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорода мира. Дания. Копенгаген
Города мира. Дания. Копенгаген - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Каждый второй беженец с Украины намерен остаться в Дании после окончания конфликта с Россией. Об этом говорят данные недавнего опроса, сообщает датская телерадиокомпания Danmarks Radio
49,5% украинцев, прибывших в Данию в качестве беженцев, останутся в стране после окончания СВО. Таковы результаты исследования "Украинцы в Дании", проведенное Копенгагенским университетом.
Автор исследования Карен-Инге Карстофт говорит, что для неё результаты опроса стали неожиданностью. Она предполагает, что желание остаться связано с тем, что многие украинцы успели уже наладить быт в Дании.

"Мы видим, что это группа хорошо обосновалась в обществе. Многие работают, дети ходят в школу и так далее", – говорит Карен-Инге Карстофт.

Восстановление Украины после окончания конфликта потребует много времени. Менять комфорт на развалины хочет далеко не каждый.
Срок действия специального закона для украинцев истечет 17 марта 2025 года. После этого никакого особого режима для них не будет. Они должны будут вернуться в свою страну. Остаться смогут только в случае подачи заявления о предоставлении убежища или вида на жительство. Заявление власти могут и не одобрить.
23 ноября, 00:34
Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16Поставка Дании истребителей F-35, которые она приобрела вместо F-16, может задержаться "из-за технологических трудностей" у производителя. Об этом пишет Bloomberg
 
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