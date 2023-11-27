https://ukraina.ru/20231127/1051358596.html

Половина беженцев с Украина не хочет возвращаться и называет Данию своим новым домом

Половина беженцев с Украина не хочет возвращаться и называет Данию своим новым домом - 27.11.2023 Украина.ру

Половина беженцев с Украина не хочет возвращаться и называет Данию своим новым домом

Каждый второй беженец с Украины намерен остаться в Дании после окончания конфликта с Россией. Об этом говорят данные недавнего опроса, сообщает датская телерадиокомпания Danmarks Radio

2023-11-27T10:34

2023-11-27T10:34

2023-11-27T10:34

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49,5% украинцев, прибывших в Данию в качестве беженцев, останутся в стране после окончания СВО. Таковы результаты исследования "Украинцы в Дании", проведенное Копенгагенским университетом.Автор исследования Карен-Инге Карстофт говорит, что для неё результаты опроса стали неожиданностью. Она предполагает, что желание остаться связано с тем, что многие украинцы успели уже наладить быт в Дании.Восстановление Украины после окончания конфликта потребует много времени. Менять комфорт на развалины хочет далеко не каждый.Срок действия специального закона для украинцев истечет 17 марта 2025 года. После этого никакого особого режима для них не будет. Они должны будут вернуться в свою страну. Остаться смогут только в случае подачи заявления о предоставлении убежища или вида на жительство. Заявление власти могут и не одобрить.

https://ukraina.ru/20231123/1051260889.html

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