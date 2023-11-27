https://ukraina.ru/20231127/1051357543.html

Атака по правилам. Почему конфликтуют британские и американские агенты в украинской власти

Атака по правилам. Почему конфликтуют британские и американские агенты в украинской власти - 27.11.2023 Украина.ру

Атака по правилам. Почему конфликтуют британские и американские агенты в украинской власти

Выходные ознаменовались серией выпадов против главкома Валерия Залужного, которые даже на фоне уже признанного факта конфликта между президентом и главкомом показались чрезмерными в том числе и самому президенту. Говорить о выходе ситуации из-под контроля ещё рано, но ситуация в руководстве Украины напряжённая

2023-11-27T13:29

2023-11-27T13:29

2023-11-27T15:08

эксклюзив

валерий залужный

владимир зеленский

выборы

переворот

война

планы

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Началось всё месяц назад — 26 октября президент Зеленский потребовал от Залужного и Буданова план дальнейших действий. О чём и сообщил в социальных сетях. К этому моменту провал украинского контрнаступления стал уже очевидным для всех наблюдателей.В первых числах ноября разногласия между Зеленским и Залужным вышли в публичную плоскость — Залужный в интервью The Economist признал факт позиционного тупика на фронте, каковое мнение Зеленский счёл нужным опровергнуть. Зачем это было сделано так и осталось покрыто мраком неизвестной тайны — до этого противоречия между политическим и военным руководством Украины были «нарративом кремлёвской пропаганды», которые подтвердить было нечем.Вероятно, Офис президента окончательно перешёл на предвыборные рельсы (по нашей информации, несмотря на публичный отказ от проведения выборов, администрация к ним готовится как минимум с середины октября) и пытается топить наиболее опасного конкурента Зеленского. Только так не топят — подобные выпады лишь подталкивают не имеющего политических амбиций Залужного к участию в выборах.7 ноября депутат Владимир Арьев (из пула Порошенко) даже сообщил о предложении министра обороны Рустема Умерова отправить в отставку Залужного, но позже сообщил, что информация оказалась ложной.21 ноября Зеленский сообщил, что российская агентура готовит против него «Майдан-3». Естественно, наблюдатели восприняли это в контексте противоречий президента и главкома, но вероятность того, что Залужный будет рваться к власти при помощи майдана околонулевая. Важна тут скорее сама обеспокоенность президента состоянием своего кресла.25 ноября глава фракции СН в Верховной Раде Давид Арахамия дал интервью Bild, в котором сообщил, что инициатором продолжения боевых действий после достижения Стамбульских соглашений стал британский премьер Борис Джонсон.Одна из возможных трактовок этого заявления состоит в том, что британское и украинское руководство были уверены, что уступки, сделанные Россией в Стамбуле, свидетельствовали о катастрофическом военном поражении России и ВСУ остаётся её только добить. Однако Залужный с этой задачей не справился.26 ноября в бегущей строке канала «1+1» во время национального телемарафона вышло сообщение, что, по сведениям Минобороны Украины, за время спецоперации РФ погибли и пропали без вести 1 126 652 украинских военнослужащих. Это вызвало грандиозный скандал, информация была опровергнута… Тут, в общем, всё понятно — цифра выглядит абсурдной. Однако тут можно вспомнить, что, по официальной украинской информации, на лето в стране было 300 тысяч военных инвалидов. Исходя из этой цифры можно осторожно предположить, что общие потери ВСУ (а скорее даже Украины в целом — включая гражданское население) действительно могут составлять такую цифру. Особенно учитывая, что военнослужащий за время боевых действий мог быть ранен или заболеть несколько раз.Вообще этот вброс мог быть направлен и против Офиса президента и против главкома, но тема показалась настолько токсичной, что на использование её не решились.В тот же день депутат Рады Марьяна Безуглая потребовала отставки Залужного на том основании, что «главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц».Было ли заявление Безуглой инспирировано Банковой непонятно — она считается человеком неадекватным, собратья по фракции называют её Безумной или Безмозглой (самые храбрые даже в социальных сетях). Так что она могла выступить и по своей инициативе, хотя чаще её считают дурой на подписке, используемой для плановых вбросов.Кроме того, Зеленский действительно давал такое поручение месяц назад, но Залужный выполнить его не мог по причинам совершенно объективного характера — до сих пор нет ясности относительно объёма и номенклатуры военной помощи США в следующем году. Без такой ясности что-то планировать невозможно: Украина не в состоянии снабжать свою армию, численность которой составляет 1,3 млн (оценка бывшего главы пресс-службы Генштаба ВСУ Владислава Селезнёва включает также нацгвардию, тероборону, погранвойска).Возможно вся проблема в выборе стратегии. Зеленский ещё в сентябре декларировал продолжение контрнаступления в 2024 году. Той же позиции придерживается начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Позиция Залужного, как можно понять из упомянутого интервью, состоит в переходе к стратегической обороне. О том же говорит Алексей Арестович, который, так же как Залужный, представляет американское лобби и, по данным Дмитрия Гордона*, находится сейчас в Вашингтоне.Реакция на заявление Безуглой была неожиданно резкой — главком всё же пользуется значительным авторитетом и в армии, и обществе. В социальных сетях появились публикации с призывами к военному перевороту (хотя вроде президент тут и ни при чём…)С перепугу Зеленский пошёл на попятный: "единственный шанс для украинцев выжить и победить в войне с Россией — сделать выводы из собственной истории. И держать единство нации. Вокруг ВСУ. Атаки на ВСУ – это атаки на Украину" (Порошенко ломает руки – Зеленский цинично украл его слова!)Представитель президента в Верховной Раде Фёдор Вениславский выразил мнение, что "пребывание Марьяны Безуглой в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны может угрожать национальной безопасности" (поправим уважаемого юриста – безопасности угрожает само пребывание Безуглой за пределами соответствующего медицинского заведения).В общем, конфликт ширится, и мы наблюдаем минимум две его составляющие: а) конфликт между военным и политическим руководством Украины; б) конфликт между американской и британской агентурой внутри украинского руководства (британцы атакуют, Зеленский в растерянности).* признан в России иностранным агентом

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эксклюзив, валерий залужный, владимир зеленский, выборы, переворот, война, планы