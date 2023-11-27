https://ukraina.ru/20231127/1051354140.html

Последний бой русского танка в Финляндии. Неожиданная победа России и поражение Украины в Хельсинки

Последний бой русского танка в Финляндии. Неожиданная победа России и поражение Украины в Хельсинки - 27.11.2023 Украина.ру

Последний бой русского танка в Финляндии. Неожиданная победа России и поражение Украины в Хельсинки

Русский танк привезли в Хельсинки и поставили на площади возле парламента. Где-то на Украине в него попали снарядом НАТО.

2023-11-27T07:49

2023-11-27T07:49

2023-11-27T07:49

эксклюзив

украина

россия

финляндия

танки

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Подбитый танк должен был, по замыслу организаторов, стать символом "поражения" России. Не хватает только Красной Звезды на танке, чтобы сделать его символом реванша за нашу Победу в 1945.Как бы этого кое-кому хотелось!Но получилось всё совершенно наоборот. Покорёженный русский танк одержал последнюю победу. Для этого ничего не надо было делать. Просто поставить его на площади.Вместо того, чтобы видеть в "Т-72" врага, финны несут к танку цветы и георгиевские ленточки. Дело приняло такой оборот, что наняли специального уборщика, который убирает цветы с танка. Но они появляются снова.С большим неудовольствием сообщил об этом сам организатор акции, глава общественной организации "Ваши финские друзья" (на самом деле, не "наши" и совсем не "друзья") Каспер Канносто. "10 - 20 роз убирает волонтёр за одну уборку".До этого русский танк привозили в Таллин. Там произошла похожая история. Танк в Таллине просто завалили цветами. Власти объявили, что это приносят цветы русские граждане, проживающие в Эстонии. Они что, спрашивали паспорта? Впрочем, в "свободной Эстонии" такое тоже возможно.До этого, ещё весной этого года, танк поставили в Берлине, в центре города, на Унтер-дер-Линден.Тогда и родилась эта традиция: приносить цветы к танку. В Берлине цветы вообще не успевали убирать. Более того, потом у Бранденбургских ворот прошла многотысячная демонстрация. Её организаторами были немецкие журналисты и депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.В Хельсинки тоже обвиняют "русскую общину" в том, что к танку постоянно несут цветы.Наверняка, к танку приходят русские и потомки русских эмигрантов. Кто будет это отрицать? Конечно, наши соотечественники или бывшие соотечественники хотят хотя бы положить цветы возле русского танка.Но журналист из Финляндии свидетельствует: финны тоже есть, и совсем немало. Как сказал Йохан Бекман, финский публицист в разговоре с Арменом Гаспаряном:- Я слышал, что там уже достаточно много людей хотели цветы выложить. Это в память о тех русских солдатах, которые воюют против агрессии блока НАТО."Стена" на границеКак раз "удачно" совпала эта акция с акцией правительства страны: финны закрыли все пропускные пункты на границе с Россией, оставили только один, и тот тоже угрожают закрыть. Якобы финнам мешают мигранты, которые транзитом следуют через Россию в Финляндию.Правительство говорит о том, что надо строить забор на границе с Россией. Как пишут в соцсетях по этому поводу: "Яценюка уже вызвали?"Знаменитая "стена премьера Яценюка" на границе России и Украины затрат потребовала, наверное, больше, чем Великая Китайская. Представляет же из себя хлипкое сооружение, которое с лёгкостью преодолевают, например, выводки диких кабанов. Кабанов в Россию пускают беспрепятственно. Пусть размножаются на воле, в наших лесах.После строительства стены Яценюк приобрел то ли 25, то ли 30 вилл в Майами. Финские власти тоже такое хотят! Стена - великолепный повод положить себе в карман несколько десятков миллионов долларов.У народа, конечно, никто ничего не спрашивает. А ведь за последние несколько месяцев почти разорился туристический бизнес в Финляндии. Строительство останавливается. Риэлторы и банки, кафе и гостиницы, производители красивых брендовых вещей и гастрономических деликатесов закрываются, сокращаются, люди остаются без работы. В том числе перевозчики. Вообще производители всего того, что раньше охотно покупали граждане России.До разрыва отношений финны на туристах из России зарабатывали около 1 миллиона евро в день!Народ недоволен, и это ещё мягко сказано. Но правительство страны говорит: нет. Туристов из России, покупателей недвижимости, любителей "белых ночей в Хельсинки" больше в Финляндии не будет.И в мгновение ока, как в сказке про Золушку, Финляндия из кареты превратилась в тыкву. Что будет дальше? Унылая северная провинция Европы, одна из многочисленных баз НАТО.Акция правительства с танком должна продлиться до 7 декабря, но учитывая необычное воздействие на людей "русского танка", её могут свернуть раньше.Лучше бы привезли свой "Абрамс" или "Леопард". Вот только "боевых историй" у этих танков немного."Абрамсы" и "Леопарды" на УкраинеИ с "Абрамсами", и с "Леопардами" на Украине происходят какие-то странные метаморфозы.Американская пресса пишет: глава Пентагона, недавно побывавший в Киеве, предложил Зеленскому поменять 7 "Абрамсов" на 28 "Леопардов".Понятно, чем вызвано это предложение. Для "Абрамсов" статистика на Украине крайне неприятная.Большинство из них не смогло даже добраться до линии боевого столкновения.Четыре американских танка были просто уничтожены во время транспортировки по территории Украины.Три "Абрамса" закончили своё существование в районе города Николаева на Украине из-за неправильной и неумелой транспортировки.Наконец, один из них добрался до фронта и был уничтожен ударом "Ланцета" под Артёмовском.Мелькнуло где-то предложение выставить эти танки в наших городах.Нужно ли это делать? С одной стороны, да, неплохо. Многие хотели бы посмотреть на их хвалёные "Леопарды" с "Абрамсами".С другой стороны, как-то вроде бы не в наших традициях. Даже непонятно, почему.Наверное, есть другие дела, поважнее, чем поглазеть на подбитые танки. Наверное, так.А вот наш танк хотелось бы получить назад! Пусть вернётся на родину. И его точно надо поставить на площади, чтобы было куда принести цветы.Это уже легендарный "Т-72". Воюет теперь в Хельсинки... Ну, пусть повоюет ещё, и пора домой.

https://ukraina.ru/20231126/1051344916.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия, финляндия, танки