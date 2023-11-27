https://ukraina.ru/20231127/1051352886.html

"Подписывать будет не Зеленский". Эксперты на Украине - о возможном перемирии

"Подписывать будет не Зеленский". Эксперты на Украине - о возможном перемирии - 27.11.2023 Украина.ру

"Подписывать будет не Зеленский". Эксперты на Украине - о возможном перемирии

В Верховной Раде Украины признали провал мобилизации. По словам нардепа Романа Костенко, сейчас "проблемы с мобилизацией, наверное, даже больше, чем со снарядами". Решить проблему должно политическое руководство — вопрос в подписании уже принятых законов об уменьшении призывного возраста, заявил депутат в эфире "Радио НВ".

2023-11-27T06:53

2023-11-27T06:53

2023-11-27T06:53

эксклюзив

украина

россия

великобритания

переговоры

эксперты

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Это неизбежно при сохранении нынешней нацеленности Киева на войну. А сколько жизней придется заплатить за эту манию, на Банковой, похоже, никого не интересует. Известный украинский политолог Кость Бондаренко рассказал в интервью каналу "Дикий live", что Зеленский видит только один-единственный свой план - "план Зеленского". Последствия известны."Нет этой гибкости, дипломатичности, которая могла бы, в принципе, и сохранить десятки, а возможно сотни тысяч жизней и, возможно, сохранить государственность", - сказал эксперт, добавив, что и вся "украинская дипломатия на сегодняшний день является имитацией дипломатии".Что до экономического обеспечения войны, то, по его словам, в окружении Зеленского были такие настроения: сколько попросим денег, столько и дадут. Но теперь уже выходит совсем не так.Кость Бондаренко отметил, что своими действиями на Украине Россия показывает руководству НАТО, что готова к радикальным действиям в ответ на создание угроз. И в НАТО это поняли, выразив готовность поговорить снова о стратегической безопасности."Я уверен, что в ближайшее время эти переговоры станут явными", - сказал эксперт, добавив, что те переговоры, которые без лишнего шума ведутся на Венской площадке в течение всего периода боевых действий на Украине - "они просто станут более явными".Украинский политолог Михаил Чаплыга на ютуб-канале Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ) отметил, что Украину, по всей видимости, будут принуждать к переговорам, по сути, к капитуляции (под капитуляцией в Киеве понимают и просто отказ от утраченных территорий — Ред.).И тогда, конечно, возникнет вопрос — а зачем все это было? Эксперт подчеркнул, что страна уже прошла точку невозврата "по демографии, по финансам и кредитам, и по экономике" - то есть, по ключевым точкам существования государства.Но попытка вернуться к "Стамбулу" или к "Минску" неизбежно вызовет внутренний кризис в стране, считает эксперт.Что касается "точек невозврата", то они были пройдены гораздо раньше, о государстве Украина с тех пор не имеет смысла говорить, считает политолог Ростислав Ищенко."Я все эти 10 лет говорил, что нынешняя Украина – не государство. Там есть банда, объявившая себя государством", - сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.Он пояснил: "Государство так себя не ведет. И дело даже не во внешней политике (там можно вести себя по-разному). Во внутренней политике у государства свои ограничения есть. Но как только государство отказывается выполнять свою внутриполитическую функцию, у него остается только одна функция – насилие. А насилие – это единственная функция банды".И еще о "независимости" нынешней Украины. Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в интервью каналу 1+1, что конфликт мог бы закончиться еще весной 2022 года после переговоров в Стамбуле, если бы Киев согласился на нейтралитет и отказался бы от намерения вступить в НАТО.Но вмешался тогдашний премьер Британии Борис Джонсон, который приехал в Киев и убедил киевское руководство ничего не подписывать с РФ, сказал - "давайте будем просто воевать".Вот и стали воевать. Теперь же Киев не может сесть за стол переговоров из-за того, что "переговорная позиция очень плохая", общество может этого не принять, а в парламенте "просто друг друга убьют, очень будут полярные взгляды", если кто-то что-то подпишет и нужно будет это ратифицировать. Более реален "корейский" сценарий, когда стороны ничего не подписывают, но боевые действия прекращаются. Однако все такие вопросы - "кроме полной победы" - надо выносить на референдум, считает Арахамия.Получается, что могли бы давно в мире жить, но Джонсон не велел. "Карточный домик продолжает рушиться, обнажая скудоумие и зависимость украинской власти. И ведь того, что Украина фактически управляется извне, уже даже никто не скрывает. Теперь вот выясняется, что переговоры с Россией сорвали бриты. И сделать уже ничего нельзя, кроме как частично или полностью признать свое поражение. Зато, наконец-то честно" - комментирует откровения Арахамии телеграм-канал "Рыбарь".А телеграм-канал ЗеРада напоминает об официальной версии Киева, согласно которой выход из Стамбульских переговоров был будто бы обусловлен событиями в Буче — а тут вдруг выясняется, что "Буча была лишь прикрытием решений британского правительства и Зе продолжать войну".Отметим, что в МО РФ опровергли все обвинения украинских властей в будто бы имевших место расправах российских военнослужащих над мирными жителями Бучи.Как заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при этой организации, Россия намерена провести расследование, чтобы получить ответ, какую роль сыграли в организации этой провокации британские спецслужбыНо что теперь? По мнению Костя Бондаренко, дела обстоят так: если возникнет ситуация, когда ключевые игроки не будут видеть иного выхода, как переговорный процесс с возможными уступками со стороны Украины или же с неким компромиссом с Россией, а Зеленский не захочет ничего подписывать - "значит, подписывать будет не Зеленский".

https://ukraina.ru/20231127/1051352528.html

https://ukraina.ru/20231125/1051335990.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, великобритания, переговоры, эксперты