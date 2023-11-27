https://ukraina.ru/20231127/1051338855.html
Смотрите видео с истеричными девушками. Военный эксперт о том, ВСУ до сих пор делают на Запорожье
Смотрите видео с истеричными девушками. Военный эксперт о том, ВСУ до сих пор делают на Запорожье - 27.11.2023 Украина.ру
Смотрите видео с истеричными девушками. Военный эксперт о том, ВСУ до сих пор делают на Запорожье
С ВСУ никто не снял задачи политической наступать на Запорожском направлении. Им важно показать, что "контрнаступ" продолжается. При этом они оттуда перебрасывают резервы под Авдеевку. Судя по видео с истеричными девушками, 47-я бригада уже там.
2023-11-27T05:30
2023-11-27T05:30
2023-11-27T05:30
новости
россия
всу
авдеевка
запорожская область
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Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.руВремя от времени на Запорожье противник собирает определенные силы для атак. Но они заканчиваются несколькими подбитыми танками и нашими контрударами. Это тоже бои местного значения и прощупывание слабых мест, указал эксперт.Другое дело, что у российской армии пока не хватает сил для наступления в условиях современной войны. А даже если есть, то пока нет сценария для наступления, который обеспечил бы успех, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/08/1047042944_13:0:1293:960_1920x0_80_0_0_76ed00557f6b1b7b9af65f591fefca46.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, авдеевка, запорожская область
Новости, Россия, ВСУ, Авдеевка, Запорожская область
Смотрите видео с истеричными девушками. Военный эксперт о том, ВСУ до сих пор делают на Запорожье
С ВСУ никто не снял задачи политической наступать на Запорожском направлении. Им важно показать, что "контрнаступ" продолжается. При этом они оттуда перебрасывают резервы под Авдеевку. Судя по видео с истеричными девушками, 47-я бригада уже там.
Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
Время от времени на Запорожье противник собирает определенные силы для атак. Но они заканчиваются несколькими подбитыми танками и нашими контрударами. Это тоже бои местного значения и прощупывание слабых мест, указал эксперт.
"А полевая и тактическая разведка сейчас работает неплохо. Причем собранные данные проходят не через Генштаб, а на уровне штабов бригад. И все это в режиме реального времени. Если мы разносим какой-нибудь опорник с воздуха, мы пытаемся куда-то продвинуться", - констатировал Полетаев.
Другое дело, что у российской армии пока не хватает сил для наступления в условиях современной войны. А даже если есть, то пока нет сценария для наступления, который обеспечил бы успех, заключил собеседник издания.