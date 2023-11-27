https://ukraina.ru/20231127/1051338855.html

Смотрите видео с истеричными девушками. Военный эксперт о том, ВСУ до сих пор делают на Запорожье

Смотрите видео с истеричными девушками. Военный эксперт о том, ВСУ до сих пор делают на Запорожье - 27.11.2023 Украина.ру

Смотрите видео с истеричными девушками. Военный эксперт о том, ВСУ до сих пор делают на Запорожье

С ВСУ никто не снял задачи политической наступать на Запорожском направлении. Им важно показать, что "контрнаступ" продолжается. При этом они оттуда перебрасывают резервы под Авдеевку. Судя по видео с истеричными девушками, 47-я бригада уже там.

2023-11-27T05:30

2023-11-27T05:30

2023-11-27T05:30

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Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.руВремя от времени на Запорожье противник собирает определенные силы для атак. Но они заканчиваются несколькими подбитыми танками и нашими контрударами. Это тоже бои местного значения и прощупывание слабых мест, указал эксперт.Другое дело, что у российской армии пока не хватает сил для наступления в условиях современной войны. А даже если есть, то пока нет сценария для наступления, который обеспечил бы успех, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, авдеевка, запорожская область