https://ukraina.ru/20231127/1051338751.html

Котел надо варить правильно. Военный эксперт о том, почему кучу стволов не поможет России развалить ВСУ

Котел надо варить правильно. Военный эксперт о том, почему кучу стволов не поможет России развалить ВСУ - 27.11.2023 Украина.ру

Котел надо варить правильно. Военный эксперт о том, почему кучу стволов не поможет России развалить ВСУ

Для более эффективного продвижения на Авдеевском и других направлениях СВО российской армии все равно не хватает личного состава. Ведь за счет одной только бомбёжки из артиллерии и с воздуха город не взять. Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру

2023-11-27T06:00

2023-11-27T06:00

2023-11-27T06:00

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Вы можете превратить застройку и промышленные объекты в руины, которые будут прекрасно подходить для обороны. Но если вы окружите город, у обороняющейся стороны начнут истощаться силы, потому что их придется тратить на обеспечение коммуникаций, которые попадают под огневой контроль, пояснил эксперт.Сейчас у всех есть круглосуточный контроль над полем боя и ближним тылом. И это лишает вас преимущество в бронетехнике. А артиллерия только расчищает дорогу. Она не наступает сама. Но даже если мы нагоним в Авдеевку толпы солдат, мы получим бессмысленные жертвы, добавил специалист.Поэтому надо учиться воевать. И в Авдеевке мы тоже накапливаем определенный опыт. Обороняться мы уже умеем. Теперь надо учиться наступать, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, авдеевка, всу, артиллерия