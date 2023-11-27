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Котел надо варить правильно. Военный эксперт о том, почему кучу стволов не поможет России развалить ВСУ
Котел надо варить правильно. Военный эксперт о том, почему кучу стволов не поможет России развалить ВСУ - 27.11.2023 Украина.ру
Котел надо варить правильно. Военный эксперт о том, почему кучу стволов не поможет России развалить ВСУ
Для более эффективного продвижения на Авдеевском и других направлениях СВО российской армии все равно не хватает личного состава. Ведь за счет одной только бомбёжки из артиллерии и с воздуха город не взять. Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
2023-11-27T06:00
2023-11-27T06:00
2023-11-27T06:00
новости
россия
авдеевка
всу
артиллерия
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Вы можете превратить застройку и промышленные объекты в руины, которые будут прекрасно подходить для обороны. Но если вы окружите город, у обороняющейся стороны начнут истощаться силы, потому что их придется тратить на обеспечение коммуникаций, которые попадают под огневой контроль, пояснил эксперт.Сейчас у всех есть круглосуточный контроль над полем боя и ближним тылом. И это лишает вас преимущество в бронетехнике. А артиллерия только расчищает дорогу. Она не наступает сама. Но даже если мы нагоним в Авдеевку толпы солдат, мы получим бессмысленные жертвы, добавил специалист.Поэтому надо учиться воевать. И в Авдеевке мы тоже накапливаем определенный опыт. Обороняться мы уже умеем. Теперь надо учиться наступать, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, авдеевка, всу, артиллерия
Новости, Россия, Авдеевка, ВСУ, артиллерия
Котел надо варить правильно. Военный эксперт о том, почему кучу стволов не поможет России развалить ВСУ
Для более эффективного продвижения на Авдеевском и других направлениях СВО российской армии все равно не хватает личного состава. Ведь за счет одной только бомбёжки из артиллерии и с воздуха город не взять. Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
Вы можете превратить застройку и промышленные объекты в руины, которые будут прекрасно подходить для обороны. Но если вы окружите город, у обороняющейся стороны начнут истощаться силы, потому что их придется тратить на обеспечение коммуникаций, которые попадают под огневой контроль, пояснил эксперт.
"Котел надо варить по определенным правилам военной науки. И не любой ценой. Понятно, что все истосковались по победам. Понятно, что всем хочется пускать салют за взятие того или иного города. Но нужно запастись терпением. Все очень тяжело и сложно. Потому что все армии мира столкнулись с проблемой относительно того, как воевать в условиях массированного применения высокоточного оружия, когда у любого бойца есть разведывательный беспилотник и FPV-дрон", - указал Полетаев.
Сейчас у всех есть круглосуточный контроль над полем боя и ближним тылом. И это лишает вас преимущество в бронетехнике. А артиллерия только расчищает дорогу. Она не наступает сама. Но даже если мы нагоним в Авдеевку толпы солдат, мы получим бессмысленные жертвы, добавил специалист.
Поэтому надо учиться воевать. И в Авдеевке мы тоже накапливаем определенный опыт. Обороняться мы уже умеем. Теперь надо учиться наступать, заключил собеседник издания.