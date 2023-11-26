В Амстердаме прошла очередная акция протеста против поставок оружия Украине - 26.11.2023 Украина.ру
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В Амстердаме прошла очередная акция протеста против поставок оружия Украине
В Амстердаме прошла очередная акция протеста против поставок оружия Украине - 26.11.2023 Украина.ру
В Амстердаме прошла очередная акция протеста против поставок оружия Украине
В Амстердаме десятки человек приняли участие в демонстрации против поставок оружия Украине. Об этом с места событий сообщил 26 ноября корреспондент РИА Новости
2023-11-26T18:58
2023-11-26T18:58
новости
нидерланды
амстердам
акция
украина
оружие
поставки
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Участники акции против поставок Западом вооружений Украине вышли на площадь Дам в центре Амстердама. Они принесли с собой голубые флаги с голубем, символизирующим мир, а также и флаги России. У протестующих были и плакаты с надписями "За мир с Россией!" и "Нет оружию ради мира!".Колонна протестующих прошла шествием по площади в сторону Центрального вокзала. Акция была согласована с властями города и прошла в присутствии полиции.Предыдущая акция против поставок оружия Украине прошла в Амстердаме в октябре. В ней приняло участие около ста человек. Одна из организаторов демонстрации, голландка Петра Оттенхоф в беседе с РИА Новости выразила надежду на изменения в политике Нидерландов относительно поставок вооружений Украине после парламентских выборов.Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября. По прогнозам информационного агентства ANP, крайне правая "Партия свободы" Герта Вилдерса станет крупнейшей партией в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, количество прогнозируемых ей депутатских мест увеличилось до 37.
https://ukraina.ru/20231123/1051286846.html
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новости, нидерланды, амстердам, акция, украина, оружие, поставки
Новости, Нидерланды, Амстердам, акция, Украина, оружие, поставки

В Амстердаме прошла очередная акция протеста против поставок оружия Украине

18:58 26.11.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Читать в
В Амстердаме десятки человек приняли участие в демонстрации против поставок оружия Украине. Об этом с места событий сообщил 26 ноября корреспондент РИА Новости
Участники акции против поставок Западом вооружений Украине вышли на площадь Дам в центре Амстердама. Они принесли с собой голубые флаги с голубем, символизирующим мир, а также и флаги России. У протестующих были и плакаты с надписями "За мир с Россией!" и "Нет оружию ради мира!".
Колонна протестующих прошла шествием по площади в сторону Центрального вокзала. Акция была согласована с властями города и прошла в присутствии полиции.
Предыдущая акция против поставок оружия Украине прошла в Амстердаме в октябре. В ней приняло участие около ста человек. Одна из организаторов демонстрации, голландка Петра Оттенхоф в беседе с РИА Новости выразила надежду на изменения в политике Нидерландов относительно поставок вооружений Украине после парламентских выборов.
Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября. По прогнозам информационного агентства ANP, крайне правая "Партия свободы" Герта Вилдерса станет крупнейшей партией в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, количество прогнозируемых ей депутатских мест увеличилось до 37.
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 17:29
Европа меняет вектор, при этом всё только начинается. Эксперты о победе ультраправых в Нидерландах"Самый страшный кошмар ЕС": так назвали европейские СМИ победу ультраправых сил и его лидера Герта Вильдерса в Нидерландах
 
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18:58В Амстердаме прошла очередная акция протеста против поставок оружия Украине
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