В Амстердаме прошла очередная акция протеста против поставок оружия Украине
В Амстердаме десятки человек приняли участие в демонстрации против поставок оружия Украине. Об этом с места событий сообщил 26 ноября корреспондент РИА Новости
Участники акции против поставок Западом вооружений Украине вышли на площадь Дам в центре Амстердама. Они принесли с собой голубые флаги с голубем, символизирующим мир, а также и флаги России. У протестующих были и плакаты с надписями "За мир с Россией!" и "Нет оружию ради мира!".
Колонна протестующих прошла шествием по площади в сторону Центрального вокзала. Акция была согласована с властями города и прошла в присутствии полиции.
Предыдущая акция против поставок оружия Украине прошла в Амстердаме в октябре. В ней приняло участие около ста человек. Одна из организаторов демонстрации, голландка Петра Оттенхоф в беседе с РИА Новости выразила надежду на изменения в политике Нидерландов относительно поставок вооружений Украине после парламентских выборов.
Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября. По прогнозам информационного агентства ANP, крайне правая "Партия свободы" Герта Вилдерса станет крупнейшей партией в палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, количество прогнозируемых ей депутатских мест увеличилось до 37.