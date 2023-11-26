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Белорусский Гомель отмечает 80-летие освобождения от гитлеровцев

Белорусский Гомель отмечает 80-летие освобождения от гитлеровцев - 26.11.2023 Украина.ру

Белорусский Гомель отмечает 80-летие освобождения от гитлеровцев

Гомель стал первым областным центром Белорусской ССР, освобождённым во время Великой Отечественной войны. Третий день в городе проходят торжественные мероприятия, посвящённые юбилею

2023-11-26T16:43

2023-11-26T16:43

2023-11-26T16:43

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"26 ноября после ожесточённых ночных боёв Гомель был освобождён. В прошлом прекрасный город, был превращён врагом в руины. Варвары ничего не пощадили, не оставили камня на камне. Невероятные страдания пережили жители города за время его оккупации", - напомнила сетевая группа "Бессмертный полк – Беларусь".Белорусские участники международного движения "Бессмертный полк" в своём аккаунте отметили также, что Гомель предстал перед вернувшимися беженцами в ужасном состоянии: развалины, мертвые пустыри, торчащие трубы сожженных жилищ, сверкающие темными глазницами проломов, полуразрушенные коробки каменных строений. Все предприятия, вокзалы, шоссейные и железнодорожные мосты, электростанции, больницы, школы, культурные учреждения были разрушены.Газета "Красная Звезда" в публикации 27 ноября 1943 года сообщила: "Трудно ответить на вопрос: сохранился ли Гомель? Взорванные дома, пепелища, над которыми поднимается серый дымок, разбитые ограды, сломанные заборы, выбитые окна, в уцелевших домах, на улицах валяются обломки мебели…Такой вид имеет место грабежа после бегства грабителей".Накануне юбилейной даты Гомельский облисполком анонсировал серию мероприятий, отметив: "В областном центре пройдут памятные мероприятия в честь героев, которые самоотверженно, мужественно, ценой собственной жизни вырвали из рук врага наш город и нашу свободу".Старт официальных мероприятий состоялся 24 ноября с открытия объектов здравоохранения: педиатрического отделения № 2 филиала Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники, аптеки Гомельского УП "Фармация". На этот же день были запланированы военно-исторические реконструкции.На следующий день было запланировано открытие экспозиции "80 лет мира и созидания" на территории гомельского дворцово-паркового ансамбля. На площади Восстания организована выставка военной техники, а на Аллее Героев - митинг с элементами театрализации.В воскресенье 26 ноября на площади Труда запланирован митинг, парад ретро-техники и прохождение войск. Затем на набережной реки Сож должна состояться реконструкция боя за освобождение Гомеля. Там же возможно попробовать солдатской каши и увидеть военную технику 1943 года.

https://ukraina.ru/20210819/1032086982.html

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новости, бсср, ссср, ркка, великая отечественная война, гомель, праздники, торжества, союзное государство, история, исторические реконструкции, бессмертный полк, белоруссия, новости белоруссии