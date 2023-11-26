https://ukraina.ru/20231126/1051347516.html
Белорусский Гомель отмечает 80-летие освобождения от гитлеровцев
Белорусский Гомель отмечает 80-летие освобождения от гитлеровцев - 26.11.2023 Украина.ру
Белорусский Гомель отмечает 80-летие освобождения от гитлеровцев
Гомель стал первым областным центром Белорусской ССР, освобождённым во время Великой Отечественной войны. Третий день в городе проходят торжественные мероприятия, посвящённые юбилею
2023-11-26T16:43
2023-11-26T16:43
2023-11-26T16:43
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"26 ноября после ожесточённых ночных боёв Гомель был освобождён. В прошлом прекрасный город, был превращён врагом в руины. Варвары ничего не пощадили, не оставили камня на камне. Невероятные страдания пережили жители города за время его оккупации", - напомнила сетевая группа "Бессмертный полк – Беларусь".Белорусские участники международного движения "Бессмертный полк" в своём аккаунте отметили также, что Гомель предстал перед вернувшимися беженцами в ужасном состоянии: развалины, мертвые пустыри, торчащие трубы сожженных жилищ, сверкающие темными глазницами проломов, полуразрушенные коробки каменных строений. Все предприятия, вокзалы, шоссейные и железнодорожные мосты, электростанции, больницы, школы, культурные учреждения были разрушены.Газета "Красная Звезда" в публикации 27 ноября 1943 года сообщила: "Трудно ответить на вопрос: сохранился ли Гомель? Взорванные дома, пепелища, над которыми поднимается серый дымок, разбитые ограды, сломанные заборы, выбитые окна, в уцелевших домах, на улицах валяются обломки мебели…Такой вид имеет место грабежа после бегства грабителей".Накануне юбилейной даты Гомельский облисполком анонсировал серию мероприятий, отметив: "В областном центре пройдут памятные мероприятия в честь героев, которые самоотверженно, мужественно, ценой собственной жизни вырвали из рук врага наш город и нашу свободу".Старт официальных мероприятий состоялся 24 ноября с открытия объектов здравоохранения: педиатрического отделения № 2 филиала Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники, аптеки Гомельского УП "Фармация". На этот же день были запланированы военно-исторические реконструкции.На следующий день было запланировано открытие экспозиции "80 лет мира и созидания" на территории гомельского дворцово-паркового ансамбля. На площади Восстания организована выставка военной техники, а на Аллее Героев - митинг с элементами театрализации.В воскресенье 26 ноября на площади Труда запланирован митинг, парад ретро-техники и прохождение войск. Затем на набережной реки Сож должна состояться реконструкция боя за освобождение Гомеля. Там же возможно попробовать солдатской каши и увидеть военную технику 1943 года.
https://ukraina.ru/20210819/1032086982.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, бсср, ссср, ркка, великая отечественная война, гомель, праздники, торжества, союзное государство, история, исторические реконструкции, бессмертный полк, белоруссия, новости белоруссии
Новости, БССР, СССР, РККА, Великая Отечественная война, Гомель, праздники, торжества, Союзное государство, История, исторические реконструкции, Бессмертный полк, Белоруссия, Новости Белоруссии
Белорусский Гомель отмечает 80-летие освобождения от гитлеровцев
Гомель стал первым областным центром Белорусской ССР, освобождённым во время Великой Отечественной войны. Третий день в городе проходят торжественные мероприятия, посвящённые юбилею
"26 ноября после ожесточённых ночных боёв Гомель был освобождён. В прошлом прекрасный город, был превращён врагом в руины. Варвары ничего не пощадили, не оставили камня на камне. Невероятные страдания пережили жители города за время его оккупации", - напомнила сетевая группа "Бессмертный полк – Беларусь".
Белорусские участники международного движения "Бессмертный полк" в своём аккаунте отметили также, что Гомель предстал перед вернувшимися беженцами в ужасном состоянии: развалины, мертвые пустыри, торчащие трубы сожженных жилищ, сверкающие темными глазницами проломов, полуразрушенные коробки каменных строений. Все предприятия, вокзалы, шоссейные и железнодорожные мосты, электростанции, больницы, школы, культурные учреждения были разрушены.
Газета "Красная Звезда" в публикации 27 ноября 1943 года сообщила: "Трудно ответить на вопрос: сохранился ли Гомель? Взорванные дома, пепелища, над которыми поднимается серый дымок, разбитые ограды, сломанные заборы, выбитые окна, в уцелевших домах, на улицах валяются обломки мебели…Такой вид имеет место грабежа после бегства грабителей".
Накануне юбилейной даты Гомельский облисполком анонсировал серию мероприятий, отметив: "В областном центре пройдут памятные мероприятия в честь героев, которые самоотверженно, мужественно, ценой собственной жизни вырвали из рук врага наш город и нашу свободу".
Старт официальных мероприятий состоялся 24 ноября с открытия объектов здравоохранения: педиатрического отделения № 2 филиала Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники, аптеки Гомельского УП "Фармация". На этот же день были запланированы военно-исторические реконструкции.
На следующий день было запланировано открытие экспозиции "80 лет мира и созидания" на территории гомельского дворцово-паркового ансамбля. На площади Восстания организована выставка военной техники, а на Аллее Героев - митинг с элементами театрализации.
В воскресенье 26 ноября на площади Труда запланирован митинг, парад ретро-техники и прохождение войск. Затем на набережной реки Сож должна состояться реконструкция боя за освобождение Гомеля. Там же возможно попробовать солдатской каши и увидеть военную технику 1943 года.