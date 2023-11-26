Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ - 26.11.2023 Украина.ру
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Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ
Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ - 26.11.2023 Украина.ру
Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ
Украинская армия продолжает атаковать населённые пункты Белгородской области и наносить ущерб гражданским лицм. Об этом 26 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2023-11-26T12:00
2023-11-26T12:00
новости
бпла
артиллерия
белгородская область
вячеслав гладков
сво
терроризм
обстрелы
дроны
всу
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Он опубликовал сводку за 25 ноября, согласно которой ВСУ предприняли серию атак на российский регион. Украинская армия при обстреле населённых пунктов применяла артиллерию.В частности, сообщил Гладков, в Белгородском районе по селу Щетиновка ВСУ выпущено 4 артиллерийских снаряда и 5 гранатометных выстрелов, по селу Устинка – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – один гранатометный выстрел, по селу Нехотеевка – 2 артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка был сбит дрон-камикадзе. При этом ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет.⠀"В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий, - сообщил Гладков. - В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка – установлено 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет".⠀В Волоконовском районе из гранатомёта ВСУ обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 гранатометных выстрелов. Обошлось без разрушений и человеческих жертв.ВСУ атаковали дроном-камикадзе инфраструктурный объект связи села Пороз в Грайворонском городском округе. Пострадавших нет.⠀"В Краснояружском районе на окраине села Репяховка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший на земле. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье – установлено два прилета. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор.Он также констатировал отсутствие пострадавших и разрушений по итогам миномётного обстрела, которому подверглось село Муром в Шебекинском городском округе.
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новости, бпла, артиллерия, белгородская область, вячеслав гладков, сво, терроризм, обстрелы, дроны, всу, военные преступления
Новости, БПЛА, артиллерия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, СВО, терроризм, обстрелы, дроны, ВСУ, Военные преступления

Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ

12:00 26.11.2023
 
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия удара ВСУ по Шебекино
последствия удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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Украинская армия продолжает атаковать населённые пункты Белгородской области и наносить ущерб гражданским лицм. Об этом 26 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
Он опубликовал сводку за 25 ноября, согласно которой ВСУ предприняли серию атак на российский регион. Украинская армия при обстреле населённых пунктов применяла артиллерию.
В частности, сообщил Гладков, в Белгородском районе по селу Щетиновка ВСУ выпущено 4 артиллерийских снаряда и 5 гранатометных выстрелов, по селу Устинка – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – один гранатометный выстрел, по селу Нехотеевка – 2 артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка был сбит дрон-камикадзе. При этом ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет.

"В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий, - сообщил Гладков. - В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка – установлено 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет".

В Волоконовском районе из гранатомёта ВСУ обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 гранатометных выстрелов. Обошлось без разрушений и человеческих жертв.
ВСУ атаковали дроном-камикадзе инфраструктурный объект связи села Пороз в Грайворонском городском округе. Пострадавших нет.

"В Краснояружском районе на окраине села Репяховка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший на земле. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье – установлено два прилета. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор.
Он также констатировал отсутствие пострадавших и разрушений по итогам миномётного обстрела, которому подверглось село Муром в Шебекинском городском округе.
Лелека-100
09:14
ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областяхУтром 26 ноября "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", сообщает Минобороны РФ
 
НовостиБПЛАартиллерияБелгородская областьВячеслав ГладковСВОтерроризмобстрелыдроныВСУВоенные преступления
 
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