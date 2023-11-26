Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия удара ВСУ по Шебекино
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Украинская армия продолжает атаковать населённые пункты Белгородской области и наносить ущерб гражданским лицм. Об этом 26 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
Он опубликовал сводку за 25 ноября, согласно которой ВСУ предприняли серию атак на российский регион. Украинская армия при обстреле населённых пунктов применяла артиллерию.
В частности, сообщил Гладков, в Белгородском районе по селу Щетиновка ВСУ выпущено 4 артиллерийских снаряда и 5 гранатометных выстрелов, по селу Устинка – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – один гранатометный выстрел, по селу Нехотеевка – 2 артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка был сбит дрон-камикадзе. При этом ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет.
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"В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий, - сообщил Гладков. - В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка – установлено 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет".
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В Волоконовском районе из гранатомёта ВСУ обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 гранатометных выстрелов. Обошлось без разрушений и человеческих жертв.
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"В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий, - сообщил Гладков. - В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка – установлено 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет".
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В Волоконовском районе из гранатомёта ВСУ обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 гранатометных выстрелов. Обошлось без разрушений и человеческих жертв.
ВСУ атаковали дроном-камикадзе инфраструктурный объект связи села Пороз в Грайворонском городском округе. Пострадавших нет.
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"В Краснояружском районе на окраине села Репяховка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший на земле. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье – установлено два прилета. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор.
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"В Краснояружском районе на окраине села Репяховка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший на земле. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье – установлено два прилета. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор.
Он также констатировал отсутствие пострадавших и разрушений по итогам миномётного обстрела, которому подверглось село Муром в Шебекинском городском округе.
09:14ПВО РФ уничтожила 9 БПЛА в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областяхУтром 26 ноября "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", сообщает Минобороны РФ