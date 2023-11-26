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Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ

Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ - 26.11.2023 Украина.ру

Губернатор Белгородской области рассказал об атаках ВСУ

Украинская армия продолжает атаковать населённые пункты Белгородской области и наносить ущерб гражданским лицм. Об этом 26 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2023-11-26T12:00

2023-11-26T12:00

2023-11-26T12:00

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Он опубликовал сводку за 25 ноября, согласно которой ВСУ предприняли серию атак на российский регион. Украинская армия при обстреле населённых пунктов применяла артиллерию.В частности, сообщил Гладков, в Белгородском районе по селу Щетиновка ВСУ выпущено 4 артиллерийских снаряда и 5 гранатометных выстрелов, по селу Устинка – 9 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – один гранатометный выстрел, по селу Нехотеевка – 2 артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка был сбит дрон-камикадзе. При этом ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет.⠀"В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий, - сообщил Гладков. - В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка – установлено 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет".⠀В Волоконовском районе из гранатомёта ВСУ обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 6 гранатометных выстрелов. Обошлось без разрушений и человеческих жертв.ВСУ атаковали дроном-камикадзе инфраструктурный объект связи села Пороз в Грайворонском городском округе. Пострадавших нет.⠀"В Краснояружском районе на окраине села Репяховка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший на земле. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье – установлено два прилета. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор.Он также констатировал отсутствие пострадавших и разрушений по итогам миномётного обстрела, которому подверглось село Муром в Шебекинском городском округе.

https://ukraina.ru/20231126/1051342702.html

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новости, бпла, артиллерия, белгородская область, вячеслав гладков, сво, терроризм, обстрелы, дроны, всу, военные преступления