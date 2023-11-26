Военный эксперт объяснил, почему Запад хочет "додавить" Зеленского, но Россия не готова "морозить" фронт
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
На Украине люди Зеленского выстраивают оборону страны и сохраняют социально-экономическую стабильность с опорой на Запад. Поэтому сбрасывать со счетов президента Украины еще рано. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сбрасывать со счетов президента Украины Владимира Зеленского еще рано. Он набрал серьезный медийный вес, достаточный для того, чтобы играть в свою игру, которую вынуждены учитывать западные кураторы, рассказал эксперт.
Постепенно Зеленского могут додавить, чтобы он смог прийти к интересному для Запада выводу. Но это совсем не означает, что принуждение Киева к мирным переговорам будет означать их успех. Пока Россия "морозить" фронт не готова, добавил он.
"На Зеленском много чего завязано. Его замена по щелчку пальцев на другого человека порвет огромное количество ниточек, связывающих Украину и ее западных спонсоров. Ведь именно люди Зеленского выстраивают оборону страны и сохраняют социально-экономическую стабильность с опорой на Запад", - отметил Скоробогатов.
Для Украины многое будет зависеть от предвыборной кампании в США. Потому что каждый резкий шаг на внешнеполитической арене может жестко отразиться на рейтингах президента США Байдена, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
24 ноября, 13:27Александр Полищук: Армии отвинтили календарь, поэтому Россия разгромит ВСУ без "Ржева" и нового "Жукова"С нашим мобилизационным потенциалом мы давно могли перевести всю экономику на военные рельсы, призвать кучу народа без ограничения и проломить все мыслимые и немыслимые линии обороны ВСУ людьми и техникой, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук