Военный эксперт объяснил, почему Запад хочет "додавить" Зеленского, но Россия не готова "морозить" фронт - 26.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему Запад хочет "додавить" Зеленского, но Россия не готова "морозить" фронт
Военный эксперт объяснил, почему Запад хочет "додавить" Зеленского, но Россия не готова "морозить" фронт - 26.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Запад хочет "додавить" Зеленского, но Россия не готова "морозить" фронт
На Украине люди Зеленского выстраивают оборону страны и сохраняют социально-экономическую стабильность с опорой на Запад. Поэтому сбрасывать со счетов президента Украины еще рано. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2023-11-26T05:30
2023-11-26T05:30
новости
владимир зеленский
джо байден
украина
сша
выборы
рейтинг
россия
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Сбрасывать со счетов президента Украины Владимира Зеленского еще рано. Он набрал серьезный медийный вес, достаточный для того, чтобы играть в свою игру, которую вынуждены учитывать западные кураторы, рассказал эксперт.Постепенно Зеленского могут додавить, чтобы он смог прийти к интересному для Запада выводу. Но это совсем не означает, что принуждение Киева к мирным переговорам будет означать их успех. Пока Россия "морозить" фронт не готова, добавил он.Для Украины многое будет зависеть от предвыборной кампании в США. Потому что каждый резкий шаг на внешнеполитической арене может жестко отразиться на рейтингах президента США Байдена, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231124/1051308289.html
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новости, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, выборы, рейтинг, россия
Новости, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США, выборы, рейтинг, Россия

Военный эксперт объяснил, почему Запад хочет "додавить" Зеленского, но Россия не готова "морозить" фронт

05:30 26.11.2023
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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На Украине люди Зеленского выстраивают оборону страны и сохраняют социально-экономическую стабильность с опорой на Запад. Поэтому сбрасывать со счетов президента Украины еще рано. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сбрасывать со счетов президента Украины Владимира Зеленского еще рано. Он набрал серьезный медийный вес, достаточный для того, чтобы играть в свою игру, которую вынуждены учитывать западные кураторы, рассказал эксперт.
Постепенно Зеленского могут додавить, чтобы он смог прийти к интересному для Запада выводу. Но это совсем не означает, что принуждение Киева к мирным переговорам будет означать их успех. Пока Россия "морозить" фронт не готова, добавил он.
"На Зеленском много чего завязано. Его замена по щелчку пальцев на другого человека порвет огромное количество ниточек, связывающих Украину и ее западных спонсоров. Ведь именно люди Зеленского выстраивают оборону страны и сохраняют социально-экономическую стабильность с опорой на Запад", - отметил Скоробогатов.
Для Украины многое будет зависеть от предвыборной кампании в США. Потому что каждый резкий шаг на внешнеполитической арене может жестко отразиться на рейтингах президента США Байдена, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
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06:00Месть за Авдеевку. Военный эксперт объяснил, как Украина готовит рейды на "старые" регионы России
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05:30Военный эксперт объяснил, почему Запад хочет "додавить" Зеленского, но Россия не готова "морозить" фронт
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05:20"Операция сложная". Военный эксперт раскрыл, почему Министерство обороны РФ не говорит про Авдеевку
05:00Военный эксперт рассказал, как Польша "накачивает" армию, чтобы авантюрно забрать Западную Украину
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