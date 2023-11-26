https://ukraina.ru/20231126/1051323706.html

Военный эксперт объяснил, почему Запад хочет "додавить" Зеленского, но Россия не готова "морозить" фронт

Военный эксперт объяснил, почему Запад хочет "додавить" Зеленского, но Россия не готова "морозить" фронт - 26.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Запад хочет "додавить" Зеленского, но Россия не готова "морозить" фронт

На Украине люди Зеленского выстраивают оборону страны и сохраняют социально-экономическую стабильность с опорой на Запад. Поэтому сбрасывать со счетов президента Украины еще рано. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2023-11-26T05:30

2023-11-26T05:30

2023-11-26T05:30

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Сбрасывать со счетов президента Украины Владимира Зеленского еще рано. Он набрал серьезный медийный вес, достаточный для того, чтобы играть в свою игру, которую вынуждены учитывать западные кураторы, рассказал эксперт.Постепенно Зеленского могут додавить, чтобы он смог прийти к интересному для Запада выводу. Но это совсем не означает, что принуждение Киева к мирным переговорам будет означать их успех. Пока Россия "морозить" фронт не готова, добавил он.Для Украины многое будет зависеть от предвыборной кампании в США. Потому что каждый резкий шаг на внешнеполитической арене может жестко отразиться на рейтингах президента США Байдена, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231124/1051308289.html

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новости, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, выборы, рейтинг, россия