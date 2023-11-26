Месть за Авдеевку. Военный эксперт объяснил, как Украина готовит рейды на "старые" регионы России
© Фото : пресс-служба министерства обороны УкраиныССО ВС Украины
© Фото : пресс-служба министерства обороны Украины
Для Украины очень важно удержать медийный победный тон и не сдать Авдеевку. Если это случится, к украинским элитам возникнет масса вопросов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Дело не в том, что падение Авдеевки будет означать, что Россия научилась брать крупные укрепрайоны. А в том, что с ее падением ВСУ проиграют третью подряд крупную операцию после Артемовска и "контрнаступа" на Запорожье, рассказал журналист.
По традиции такие вещи Украина будет компенсировать крупными террористическими рейдами. Поэтому нужно задуматься о безопасности Белгородской, Курской и Брянской областей, добавил он.
"Может быть, ВСУ решат, что там у нас слабая оборона. Противник сейчас из подготовленных бойцов в тылу формирует наступательные части. Вопрос только в том, где их будут использовать", - отметил Скоробогатый.
Такой рейд ВСУ на "старые" российские регионы способен перебить информационный "ущерб" от потери Авдеевки. И таких операций может быть довольно много, резюмировал собеседник Украина.ру.
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24 ноября, 06:53Алексей Подберёзкин: Пока ВСУ соскребают последние резервы для Авдеевки, НАТО готовит тылы к долгой войнеДо войны на Украине военные исходили из концепции ведения скоротечных мобильных войн высокоточным оружием, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин