https://ukraina.ru/20231126/1051322586.html

Месть за Авдеевку. Военный эксперт объяснил, как Украина готовит рейды на "старые" регионы России

Месть за Авдеевку. Военный эксперт объяснил, как Украина готовит рейды на "старые" регионы России - 26.11.2023 Украина.ру

Месть за Авдеевку. Военный эксперт объяснил, как Украина готовит рейды на "старые" регионы России

Для Украины очень важно удержать медийный победный тон и не сдать Авдеевку. Если это случится, к украинским элитам возникнет масса вопросов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2023-11-26T06:00

2023-11-26T06:00

2023-11-26T06:00

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Дело не в том, что падение Авдеевки будет означать, что Россия научилась брать крупные укрепрайоны. А в том, что с ее падением ВСУ проиграют третью подряд крупную операцию после Артемовска и "контрнаступа" на Запорожье, рассказал журналист.По традиции такие вещи Украина будет компенсировать крупными террористическими рейдами. Поэтому нужно задуматься о безопасности Белгородской, Курской и Брянской областей, добавил он.Такой рейд ВСУ на "старые" российские регионы способен перебить информационный "ущерб" от потери Авдеевки. И таких операций может быть довольно много, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231124/1051294098.html

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новости, авдеевка, днр, россия, украина, белгородская область, курская область, брянская область, наступление, вс рф, всу