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Эммануил Квиринг: забытый лидер украинских коммунистов

Эммануил Квиринг: забытый лидер украинских коммунистов - 26.11.2023 Украина.ру

Эммануил Квиринг: забытый лидер украинских коммунистов

Расстрелянный 26 ноября 2037 года Эммануил Квиринг относился к числу тех жертв сталинских репрессий, которые после хрущёвской реабилитации получил причитающуюся долю посмертной славы в виде улиц, памятников и перечисления в перечнях деятелей Советской власти. Хотя, казалось бы, бывший лидер КП(б)У был достоин большего

2023-11-26T08:00

2023-11-26T08:00

2023-11-26T08:00

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Эммануил Инович Квиринг родился 13 сентября 1888 года в деревне Фрезенталь, Новоузенского уезда Самарской губернии (сейчас – Новолиповка, Фёдоровского района Саратовской области), в семье немецкого колониста – волостного писаря.Учился в земской школе и частной прогимназии в Саратове, окончил фармацевтические курсы.В 1906 году примкнул к социал-демократам.В 1912 году он переехал в Петербург, где посещал лекции коммерческо-экономического отделения политехнических курсов Петербургского общества профессоров. При этом он активно сотрудничает с РСДРП(б), его даже предлагали в качестве секретарябольшевистской фракции IV Государственной думы. Он работает в культурно-просветительном обществе "Наука и жизнь" и секретарём больничной кассы завода Штудер.В 1914 году Квиринга арестовали, состава преступления в его деятельности не нашли, но на всякий случай сослали в Екатеринослав. Там он стал секретарём больничной кассы завода Брянского общества (позже – металлургический завод им. Петровского) и занялся подпольной деятельностью. Пиком его работы стало издание первого (и последнего) номера газеты "Южная правда". Квиринга арестовали и выслали в Иркутскую губернию.После революции он вернулся в город и в конце 1917 года возглавил Екатеринославский Совет рабочих и солдатских депутатов. Впрочем, ничем толковым заняться он не успел – в 1918 году город был оккупирован немецко-австрийскими войсками. Кстати, Квиринг был среди тех большевистских лидеров, которые поддержали Ленина в вопросе заключения Брестского мира. Пришлось уходить в подполье и строить большевистскую партию.Во время создания КП(б)У принадлежал к группировке т.н. "правых коммунистов" ("донбассовцев"). Он выступал за объединение Украины с Россией в пределах РСФСР, однако признавал необходимым автономное существование КП(б)У в составе "единой Российской компартии" с подчинением её съездам и ЦК РКП(б).Выступая в июле 1918 года на I съезде КП(б)У Квиринг, дискутируя со Николем Скрыпником, утверждал: "мы тесно связаны с Российской Коммунистической партией, что мы самостоятельны в вопросах местных, что для руководства местной работой мы можем иметь свой Центральный Комитет, но что в вопросах общепартийных, в программных вопросах мы только часть Российской Коммунистической партии". Мнение Квиринга совпадало с генеральной линией – ленинская политика "берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить" относилась к государству, а не к партии. Это уже потом так получилось, что партия оказалась становой конструкцией нового государства, которые рассыпалось, стоило из-под неё выдернуть эту подпорку.Несмотря на это, секретарём ЦК стал не он, а сторонник отдельной партии Георгий Пятаков. Он, однако, не оправдал доверия и на II съезде в октябре 1918 года секретарём стал Квиринг.В январе 1919 года Квиринг был назначен председателем Совета народного хозяйства Украины. Он входил также в состав Совнаркома УССР, далее работал председателем ВСНХ УССР, заместителем председателя ВСНХ РСФСР, заместителем начальника политуправления 12-й армии, председателем Екатеринославского ревкома. Он был одни из первых советских руководителей, выступивших против продолжения политики продразвёрстки.В 1921 году Квиринг от лица Украины подписывал договор с Польшей, по которому была решена судьба Западной Украины, а 30 декабря 1922 года он, будучи делегатом I Всесоюзного съезда Советов, голосовал за принятие Декларации об образовании и утверждении союзного договора Союза ССР.В апреле 1923 года, после VII Всеукраинской партийной конференции, Квиринга избрали первым секретарём ЦК КП(б)У.В партийной борьбе того периода он поддержал Сталина в борьбе с Троцким и активно помогал в устранении одного из главных украинских троцкистов – Христиана Раковского. Позже, однако, выдержать эту линию не смог – посетил совещание у Григория Зиновьева, на котором решался вопрос об отставке Сталина, зиновьевскую оппозицию не поддержал, но и против неё не выступил. Когда это стало известно украинским коммунистам (от самого же Квиринга), его попросили на выход и 20 марта 1925 года он написал заявление в Политбюро ЦК КП(б)У с просьбой освободить от обязанностей первого секретаря ЦК. Формальной причиной его отставки, помимо неискренности перед партией, стало отсутствие предписанного энтузиазма к украинизации (было бы странно, если бы она была у поволжского немца).С 1925 года Квиринг работал заместителем председателя ВСНХ СССР, потом – зампредом Госплана СССР, заместителем наркома путей сообщения СССР, зампредом Комитета товарных фондов СТО СССР, с 1930 возглавлял экономический институт красной профессуры, а потом – Экономический институт Коммунистической Академии при ЦИК СССР.В 1927 году некоторое время возглавлял Днепрострой и посетил Германию, Норвегию и Швецию с целью изучить практику гидроэнергетического строительства в этих странах. Предполагается, что именно он настоял на превращении групп проектировщиков электростанций в специализированные проектные институты.С 1934 года Квиринг – первый зампред Государственной плановой комиссии при СНК СССР. Стал доктором экономических наук, написал ряд книг об экономической политике СССР.Квиринг был арестован 17 октября 1937 года по подозрению в участии в антисоветской правой организации, якобы существовавшей в Госплане и Наркомзёме СССР. Захоронен в одной из шахт на Донском кладбище, куда беспорядочно (как ни странно именно так – кто где лежит толком не известно) сваливали трупы из расстрельных подвалов.Реабилитирован 14 марта 1956 года. Реабилитирован на общих основаниях – разбора дела по существу не было (хотя оснований сомневаться в том, что в основе дела были выбитые показания и больше ничего).В честь Квиринга были названы Артёмовский завод по обработке цветных металлов, улицы в Днепропетровске и Донецке. В Днепропетровске также была улица второй жены Квиринга Серафимы Гопнер, которая около месяца возглавляла КП(б)У, но под репрессии не попала.

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