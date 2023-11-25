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Арахамия назвал условие при котором Украина начнёт переговоры с РФ

Арахамия назвал условие при котором Украина начнёт переговоры с РФ - 25.11.2023 Украина.ру

Арахамия назвал условие при котором Украина начнёт переговоры с РФ

Договорённости по украинскому конфликту должны проходить через референдум, считает глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия. Об этом 24 ноября он заявил в интервью телеканалу "1+1"

2023-11-25T01:50

2023-11-25T01:50

2023-11-25T01:50

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давид арахамия

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Политик констатировал, что сегодня у киевского режима "очень плохая договорная позиция", имея ввиду ситуацию на фронте. К тому же, украинское общество и парламент не примут такое решение, считает Арахамия. Помимо прочего, начало диалога с Россией ознаменует замедление поставок вооружения от Запада, подчеркнул Арахамия. Также он указал, что в Киеве идут дискуссии о том, нужно ли обнародовать засекреченные данные о реальных потерях украинской армии. Примечательно, что Арахамия в одном и том же кадре заявил о необходимости волеизъявления в ходе разрешения украинского конфликта (референдум), но исключил возможность проведения президентских выборов в стране в следующем году. В Кремле неоднократно заявляли о готовности говорить с предстателями Киева, однако еженедельно спикеры Банковой говорят о недопустимости диалога с РФ. Сегодня на Украине продолжается действовать закон о запрете переговоров с Москвой, пока президентом России остаётся Владимир Путин. Ранее издание Bild сообщало, что США и Германия намерены убедить Зеленского перейти к диалогу с РФ посредством сокращения поставок вооружения.

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2023

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новости, украина, сво, давид арахамия, переговоры, россия, референдум