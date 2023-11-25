Арахамия назвал условие при котором Украина начнёт переговоры с РФ - 25.11.2023 Украина.ру
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Арахамия назвал условие при котором Украина начнёт переговоры с РФ
Арахамия назвал условие при котором Украина начнёт переговоры с РФ - 25.11.2023 Украина.ру
Арахамия назвал условие при котором Украина начнёт переговоры с РФ
Договорённости по украинскому конфликту должны проходить через референдум, считает глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия. Об этом 24 ноября он заявил в интервью телеканалу "1+1"
2023-11-25T01:50
2023-11-25T01:50
новости
украина
сво
давид арахамия
переговоры
россия
референдум
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Политик констатировал, что сегодня у киевского режима "очень плохая договорная позиция", имея ввиду ситуацию на фронте. К тому же, украинское общество и парламент не примут такое решение, считает Арахамия. Помимо прочего, начало диалога с Россией ознаменует замедление поставок вооружения от Запада, подчеркнул Арахамия. Также он указал, что в Киеве идут дискуссии о том, нужно ли обнародовать засекреченные данные о реальных потерях украинской армии. Примечательно, что Арахамия в одном и том же кадре заявил о необходимости волеизъявления в ходе разрешения украинского конфликта (референдум), но исключил возможность проведения президентских выборов в стране в следующем году. В Кремле неоднократно заявляли о готовности говорить с предстателями Киева, однако еженедельно спикеры Банковой говорят о недопустимости диалога с РФ. Сегодня на Украине продолжается действовать закон о запрете переговоров с Москвой, пока президентом России остаётся Владимир Путин. Ранее издание Bild сообщало, что США и Германия намерены убедить Зеленского перейти к диалогу с РФ посредством сокращения поставок вооружения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сво, давид арахамия, переговоры, россия, референдум
Новости, Украина, СВО, Давид Арахамия, переговоры, Россия, референдум

Арахамия назвал условие при котором Украина начнёт переговоры с РФ

01:50 25.11.2023
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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Договорённости по украинскому конфликту должны проходить через референдум, считает глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия. Об этом 24 ноября он заявил в интервью телеканалу "1+1"
Политик констатировал, что сегодня у киевского режима "очень плохая договорная позиция", имея ввиду ситуацию на фронте. К тому же, украинское общество и парламент не примут такое решение, считает Арахамия.
"Вы считаете, что украинское общество это примет? Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Очень полярные взгляды будут. И такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум", – добавил он.
Помимо прочего, начало диалога с Россией ознаменует замедление поставок вооружения от Запада, подчеркнул Арахамия. Также он указал, что в Киеве идут дискуссии о том, нужно ли обнародовать засекреченные данные о реальных потерях украинской армии.
Примечательно, что Арахамия в одном и том же кадре заявил о необходимости волеизъявления в ходе разрешения украинского конфликта (референдум), но исключил возможность проведения президентских выборов в стране в следующем году.
В Кремле неоднократно заявляли о готовности говорить с предстателями Киева, однако еженедельно спикеры Банковой говорят о недопустимости диалога с РФ. Сегодня на Украине продолжается действовать закон о запрете переговоров с Москвой, пока президентом России остаётся Владимир Путин.
Ранее издание Bild сообщало, что США и Германия намерены убедить Зеленского перейти к диалогу с РФ посредством сокращения поставок вооружения.
 
НовостиУкраинаСВОДавид АрахамияпереговорыРоссияреферендум
 
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Заголовок открываемого материала
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