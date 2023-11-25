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Арахамия назвал условие при котором Украина начнёт переговоры с РФ
Арахамия назвал условие при котором Украина начнёт переговоры с РФ - 25.11.2023 Украина.ру
Арахамия назвал условие при котором Украина начнёт переговоры с РФ
Договорённости по украинскому конфликту должны проходить через референдум, считает глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия. Об этом 24 ноября он заявил в интервью телеканалу "1+1"
2023-11-25T01:50
2023-11-25T01:50
2023-11-25T01:50
новости
украина
сво
давид арахамия
переговоры
россия
референдум
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Политик констатировал, что сегодня у киевского режима "очень плохая договорная позиция", имея ввиду ситуацию на фронте. К тому же, украинское общество и парламент не примут такое решение, считает Арахамия. Помимо прочего, начало диалога с Россией ознаменует замедление поставок вооружения от Запада, подчеркнул Арахамия. Также он указал, что в Киеве идут дискуссии о том, нужно ли обнародовать засекреченные данные о реальных потерях украинской армии. Примечательно, что Арахамия в одном и том же кадре заявил о необходимости волеизъявления в ходе разрешения украинского конфликта (референдум), но исключил возможность проведения президентских выборов в стране в следующем году. В Кремле неоднократно заявляли о готовности говорить с предстателями Киева, однако еженедельно спикеры Банковой говорят о недопустимости диалога с РФ. Сегодня на Украине продолжается действовать закон о запрете переговоров с Москвой, пока президентом России остаётся Владимир Путин. Ранее издание Bild сообщало, что США и Германия намерены убедить Зеленского перейти к диалогу с РФ посредством сокращения поставок вооружения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, давид арахамия, переговоры, россия, референдум
Новости, Украина, СВО, Давид Арахамия, переговоры, Россия, референдум
Арахамия назвал условие при котором Украина начнёт переговоры с РФ
Договорённости по украинскому конфликту должны проходить через референдум, считает глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия. Об этом 24 ноября он заявил в интервью телеканалу "1+1"
Политик констатировал, что сегодня у киевского режима "очень плохая договорная позиция", имея ввиду ситуацию на фронте. К тому же, украинское общество и парламент не примут такое решение, считает Арахамия.
"Вы считаете, что украинское общество это примет? Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Очень полярные взгляды будут. И такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум", – добавил он.
Помимо прочего, начало диалога с Россией ознаменует замедление поставок вооружения от Запада, подчеркнул Арахамия. Также он указал, что в Киеве идут дискуссии о том, нужно ли обнародовать засекреченные данные о реальных потерях украинской армии.
Примечательно, что Арахамия в одном и том же кадре заявил о необходимости волеизъявления в ходе разрешения украинского конфликта (референдум), но исключил
возможность проведения президентских выборов в стране в следующем году.
В Кремле неоднократно заявляли о готовности говорить с предстателями Киева, однако еженедельно спикеры Банковой говорят о недопустимости диалога с РФ. Сегодня на Украине продолжается действовать закон о запрете переговоров с Москвой, пока президентом России остаётся Владимир Путин.
Ранее издание Bild сообщало
, что США и Германия намерены убедить Зеленского перейти к диалогу с РФ посредством сокращения поставок вооружения.