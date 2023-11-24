США и Германия намерены убедить Зеленского перейти к диалогу с РФ – Bild - 24.11.2023 Украина.ру
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США и Германия намерены убедить Зеленского перейти к диалогу с РФ – Bild
США и Германия намерены убедить Зеленского перейти к диалогу с РФ – Bild - 24.11.2023 Украина.ру
США и Германия намерены убедить Зеленского перейти к диалогу с РФ – Bild
Власти Германии и США планируют заставить киевский режим перейти к переговорам с российской стороной. Об этом говорится в новой статье немецкого таблоида Bild, авторы которой ссылаются на свои источники в правительственных кругах
2023-11-24T22:21
2023-11-24T22:22
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Целью союзников Киева является создание "стратегически выгодной переговорной позиции", в которой Украина будет вести переговоры о суверенитете и территориальной целостности. Уточняется, что сейчас Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос. Германия и США не намерены действовать напрямую, убеждая Зеленского в необходимости диалога с РФ, добавляет автор статьи. При этом, для достижения цели Запад может сократить поставки Вооружённым силам Украины, чтобы боевики могли исключительно обороняться. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что некоторые западные страны склоняют Украину к переговорам с Россией, чем Киев обеспокоен. По его словам, подобная практика – это результат того, что союзники Киева боятся РФ. В апреле издание The Guardian сообщало, что Запад планирует начать склонять Украину к переговорам с Россией осенью нынешнего года. Украина, утверждается в публикации, утратит часть территорий. В ноябре The Wall Street Journal писал, что высокопоставленные официальные лица США начали подталкивать украинские власти к тому, чтобы задуматься о мирных переговорах с Россией. Хотя представители администрации американского президента Джо Байдена продолжают публично заявлять, что Вашингтон не будет давить в вопросе о мирных переговорах, Украине был передан сигнал о том, что Киев должен как минимум оказаться открытым для завершения боевых действий таким путём.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, переговоры, сво, спецоперация, всу, германия, сша, военная помощь
Новости, Украина, Россия, переговоры, СВО, Спецоперация, ВСУ, Германия, США, военная помощь

США и Германия намерены убедить Зеленского перейти к диалогу с РФ – Bild

22:21 24.11.2023 (обновлено: 22:22 24.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Власти Германии и США планируют заставить киевский режим перейти к переговорам с российской стороной. Об этом говорится в новой статье немецкого таблоида Bild, авторы которой ссылаются на свои источники в правительственных кругах
Целью союзников Киева является создание "стратегически выгодной переговорной позиции", в которой Украина будет вести переговоры о суверенитете и территориальной целостности.
Уточняется, что сейчас Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос. Германия и США не намерены действовать напрямую, убеждая Зеленского в необходимости диалога с РФ, добавляет автор статьи.
"Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы", – пояснил один из спикеров журналистам.
При этом, для достижения цели Запад может сократить поставки Вооружённым силам Украины, чтобы боевики могли исключительно обороняться.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что некоторые западные страны склоняют Украину к переговорам с Россией, чем Киев обеспокоен. По его словам, подобная практика – это результат того, что союзники Киева боятся РФ.
В апреле издание The Guardian сообщало, что Запад планирует начать склонять Украину к переговорам с Россией осенью нынешнего года. Украина, утверждается в публикации, утратит часть территорий.
В ноябре The Wall Street Journal писал, что высокопоставленные официальные лица США начали подталкивать украинские власти к тому, чтобы задуматься о мирных переговорах с Россией. Хотя представители администрации американского президента Джо Байдена продолжают публично заявлять, что Вашингтон не будет давить в вопросе о мирных переговорах, Украине был передан сигнал о том, что Киев должен как минимум оказаться открытым для завершения боевых действий таким путём.
 
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22:52ВСУ не могут подавить российские средства РЭБ – The Economist
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