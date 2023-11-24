https://ukraina.ru/20231124/1051327442.html
Спикер Рады исключил проведения президентских выборов
Спикер Рады исключил проведения президентских выборов - 24.11.2023 Украина.ру
Спикер Рады исключил проведения президентских выборов
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключил проведение всех видов выборов в демократичной Украине в 2024 году. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "1+1"
2023-11-24T21:52
2023-11-24T21:52
2023-11-24T21:52
новости
украина
президентские выборы
владимир зеленский
давид арахамия
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Виной всему обстановка в стране: Арахамия опасается, что российские самолёты вновь поднимутся в воздух, из-за чего сирены воздушной тревоги будут реветь целый день. Он также указывает, что шесть миллионов украинцев, выехавших из страны, не смогут проголосовать, а власти не знают как организовать их участие в выборах. По его словам, на Западе киевский режим не склоняют к проведению голосования.Ранее в Центральной избирательной комиссии Украины начали активно работать над возобновлением государственного реестра избирателей, о чём сообщал член ЦИК Виктор Гевко. До этого представители власти официально заявляли, что рассматривают возможность проведения президентских выборов в марте 2024 года, несмотря на боевые действия.Бывший народный депутат от партии "Слуги народа", а ныне – подозреваемый по делу о коррупции, Андрея Одарченко считает, что действующий президент Украины намерен провести выборы в стране, потому как рано или поздно Запад заставит его сесть за стол переговоров с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский, напротив, заявлял, что проведение выборов в стране "выгодно только России".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, президентские выборы, владимир зеленский, давид арахамия
Новости, Украина, президентские выборы, Владимир Зеленский, Давид Арахамия
Спикер Рады исключил проведения президентских выборов
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключил проведение всех видов выборов в демократичной Украине в 2024 году. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "1+1"
Виной всему обстановка в стране: Арахамия опасается, что российские самолёты вновь поднимутся в воздух, из-за чего сирены воздушной тревоги будут реветь целый день. Он также указывает, что шесть миллионов украинцев, выехавших из страны, не смогут проголосовать, а власти не знают как организовать их участие в выборах.
"В следующем году – ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет", – добавил политик.
По его словам, на Западе киевский режим не склоняют к проведению голосования.
"Никто нас не принуждает. Были одиночные политики, говорившие, что нам нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами, и тогда вы будете условно нелегитимные", – сказал Арахамия.
Ранее в Центральной избирательной комиссии Украины начали
активно работать над возобновлением государственного реестра избирателей, о чём сообщал член ЦИК Виктор Гевко.
До этого представители власти официально заявляли, что рассматривают возможность проведения президентских выборов в марте 2024 года, несмотря на боевые действия.
Бывший народный депутат от партии "Слуги народа", а ныне – подозреваемый по делу о коррупции, Андрея Одарченко считает
, что действующий президент Украины намерен провести выборы в стране, потому как рано или поздно Запад заставит его сесть за стол переговоров с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский, напротив, заявлял, что проведение выборов в стране "выгодно только России".