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Спикер Рады исключил проведения президентских выборов

Спикер Рады исключил проведения президентских выборов - 24.11.2023 Украина.ру

Спикер Рады исключил проведения президентских выборов

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключил проведение всех видов выборов в демократичной Украине в 2024 году. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала "1+1"

2023-11-24T21:52

2023-11-24T21:52

2023-11-24T21:52

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украина

президентские выборы

владимир зеленский

давид арахамия

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Виной всему обстановка в стране: Арахамия опасается, что российские самолёты вновь поднимутся в воздух, из-за чего сирены воздушной тревоги будут реветь целый день. Он также указывает, что шесть миллионов украинцев, выехавших из страны, не смогут проголосовать, а власти не знают как организовать их участие в выборах. По его словам, на Западе киевский режим не склоняют к проведению голосования.Ранее в Центральной избирательной комиссии Украины начали активно работать над возобновлением государственного реестра избирателей, о чём сообщал член ЦИК Виктор Гевко. До этого представители власти официально заявляли, что рассматривают возможность проведения президентских выборов в марте 2024 года, несмотря на боевые действия.Бывший народный депутат от партии "Слуги народа", а ныне – подозреваемый по делу о коррупции, Андрея Одарченко считает, что действующий президент Украины намерен провести выборы в стране, потому как рано или поздно Запад заставит его сесть за стол переговоров с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский, напротив, заявлял, что проведение выборов в стране "выгодно только России".

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новости, украина, президентские выборы, владимир зеленский, давид арахамия