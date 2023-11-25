https://ukraina.ru/20231125/1051196549.html

Вряд ли будет Залужный. Военный эксперт о том, какое "обученное существо" может стать президентом Украины

Вряд ли будет Залужный. Военный эксперт о том, какое "обученное существо" может стать президентом Украины - 25.11.2023 Украина.ру

Вряд ли будет Залужный. Военный эксперт о том, какое "обученное существо" может стать президентом Украины

Залужный является слишком самостоятельной фигурой, чтобы на Западе рассматривали его как кандидата на место президента Украины. Для этого больше подходит либеральный и обученный Арестович. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-11-25T04:00

2023-11-25T04:00

2023-11-25T04:00

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валерий залужный

президент

спецслужбы

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Трудно ответить на вопрос, будут ли свергать президента Украины Владимира Зеленского. Потому что неизвестно, есть ли у США в запасе фигуры, чтобы сделать красивый размен, рассказал эксперт.На смену Зеленского должен прийти человек, который возглавит Украину и изменит её вектор. Это должен быть политик либерального типа, абсолютно понятный и управляемый Западом, добавил он.Для этого больше подходит бывший Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*. Это совершенно беспринципное, но ничего из себя не представляющее существо. При этом он хорошо обучен и полностью подконтрольный западным спецслужбам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье

https://ukraina.ru/20231120/1051173330.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, сша, алексей арестович, президентские выборы, владимир зеленский, валерий залужный, президент, спецслужбы