https://ukraina.ru/20231125/1051196549.html
Вряд ли будет Залужный. Военный эксперт о том, какое "обученное существо" может стать президентом Украины
Вряд ли будет Залужный. Военный эксперт о том, какое "обученное существо" может стать президентом Украины - 25.11.2023 Украина.ру
Вряд ли будет Залужный. Военный эксперт о том, какое "обученное существо" может стать президентом Украины
Залужный является слишком самостоятельной фигурой, чтобы на Западе рассматривали его как кандидата на место президента Украины. Для этого больше подходит либеральный и обученный Арестович. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-11-25T04:00
2023-11-25T04:00
2023-11-25T04:00
новости
украина
запад
сша
алексей арестович
президентские выборы
владимир зеленский
валерий залужный
президент
спецслужбы
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Трудно ответить на вопрос, будут ли свергать президента Украины Владимира Зеленского. Потому что неизвестно, есть ли у США в запасе фигуры, чтобы сделать красивый размен, рассказал эксперт.На смену Зеленского должен прийти человек, который возглавит Украину и изменит её вектор. Это должен быть политик либерального типа, абсолютно понятный и управляемый Западом, добавил он.Для этого больше подходит бывший Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*. Это совершенно беспринципное, но ничего из себя не представляющее существо. При этом он хорошо обучен и полностью подконтрольный западным спецслужбам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье
https://ukraina.ru/20231120/1051173330.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, сша, алексей арестович, президентские выборы, владимир зеленский, валерий залужный, президент, спецслужбы
Новости, Украина, Запад, США, Алексей Арестович, президентские выборы, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, президент, спецслужбы
Вряд ли будет Залужный. Военный эксперт о том, какое "обученное существо" может стать президентом Украины
Залужный является слишком самостоятельной фигурой, чтобы на Западе рассматривали его как кандидата на место президента Украины. Для этого больше подходит либеральный и обученный Арестович. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Трудно ответить на вопрос, будут ли свергать президента Украины Владимира Зеленского. Потому что неизвестно, есть ли у США в запасе фигуры, чтобы сделать красивый размен, рассказал эксперт.
"Зеленский сейчас хочет обвинить во всем Запад, а Запад может всё повесить на него. Его обвинят в предательстве и в коррупции. Его окунут в грязь. Он уже не будет "сукин сын, но наш сукин сын", а станет просто сукиным сыном", - отметил Самойлов.
На смену Зеленского должен прийти человек, который возглавит Украину и изменит её вектор. Это должен быть политик либерального типа, абсолютно понятный и управляемый Западом, добавил он.
Для этого больше подходит бывший Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*. Это совершенно беспринципное, но ничего из себя не представляющее существо. При этом он хорошо обучен и полностью подконтрольный западным спецслужбам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье