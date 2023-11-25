Вряд ли будет Залужный. Военный эксперт о том, какое "обученное существо" может стать президентом Украины - 25.11.2023 Украина.ру
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Вряд ли будет Залужный. Военный эксперт о том, какое "обученное существо" может стать президентом Украины
Вряд ли будет Залужный. Военный эксперт о том, какое "обученное существо" может стать президентом Украины - 25.11.2023 Украина.ру
Вряд ли будет Залужный. Военный эксперт о том, какое "обученное существо" может стать президентом Украины
Залужный является слишком самостоятельной фигурой, чтобы на Западе рассматривали его как кандидата на место президента Украины. Для этого больше подходит либеральный и обученный Арестович. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-11-25T04:00
2023-11-25T04:00
новости
украина
запад
сша
алексей арестович
президентские выборы
владимир зеленский
валерий залужный
президент
спецслужбы
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Трудно ответить на вопрос, будут ли свергать президента Украины Владимира Зеленского. Потому что неизвестно, есть ли у США в запасе фигуры, чтобы сделать красивый размен, рассказал эксперт.На смену Зеленского должен прийти человек, который возглавит Украину и изменит её вектор. Это должен быть политик либерального типа, абсолютно понятный и управляемый Западом, добавил он.Для этого больше подходит бывший Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*. Это совершенно беспринципное, но ничего из себя не представляющее существо. При этом он хорошо обучен и полностью подконтрольный западным спецслужбам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье
https://ukraina.ru/20231120/1051173330.html
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Новости
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новости, украина, запад, сша, алексей арестович, президентские выборы, владимир зеленский, валерий залужный, президент, спецслужбы
Новости, Украина, Запад, США, Алексей Арестович, президентские выборы, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, президент, спецслужбы

Вряд ли будет Залужный. Военный эксперт о том, какое "обученное существо" может стать президентом Украины

04:00 25.11.2023
 
© Скриншот с видео
© Скриншот с видео
Читать в
Залужный является слишком самостоятельной фигурой, чтобы на Западе рассматривали его как кандидата на место президента Украины. Для этого больше подходит либеральный и обученный Арестович. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Трудно ответить на вопрос, будут ли свергать президента Украины Владимира Зеленского. Потому что неизвестно, есть ли у США в запасе фигуры, чтобы сделать красивый размен, рассказал эксперт.
"Зеленский сейчас хочет обвинить во всем Запад, а Запад может всё повесить на него. Его обвинят в предательстве и в коррупции. Его окунут в грязь. Он уже не будет "сукин сын, но наш сукин сын", а станет просто сукиным сыном", - отметил Самойлов.
На смену Зеленского должен прийти человек, который возглавит Украину и изменит её вектор. Это должен быть политик либерального типа, абсолютно понятный и управляемый Западом, добавил он.
Для этого больше подходит бывший Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*. Это совершенно беспринципное, но ничего из себя не представляющее существо. При этом он хорошо обучен и полностью подконтрольный западным спецслужбам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье
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