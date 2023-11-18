https://ukraina.ru/20231118/1051129361.html

Алексей Самойлов: Пока Зеленский угрожает Байдену пистолетом, Россия готовит три условия разгрома ВСУ

Алексей Самойлов: Пока Зеленский угрожает Байдену пистолетом, Россия готовит три условия разгрома ВСУ - 18.11.2023 Украина.ру

Алексей Самойлов: Пока Зеленский угрожает Байдену пистолетом, Россия готовит три условия разгрома ВСУ

Зеленский сейчас хочет обвинить во всем Запад, а Запад может всё повесить на него. Его обвинят в предательстве и в коррупции. Его окунут в грязь.

2023-11-18T07:58

2023-11-18T07:58

2023-11-18T07:58

интервью

россия

всу

владимир зеленский

сша

джо байден

украина

запорожье

авдеевка

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А ему на смену должен прийти кто-то белый и пушистый, высокий и красивый, который возглавит Украину и несколько изменит вектор ее политики. Проблема лишь в том, что у США такой фигуры пока нет, считает бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей СамойловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму.Кроме того, по его словам, у украинской разведки есть информация о подготовке в стране нового "майдана" и свержения действующей власти, за которым якобы стоит Россия.- Алексей Николаевич, это истерика или это продуманный план по шантажу Запада?- Это все вместе.Конечно, нельзя исключать эмоциональную составляющую из действий Зеленского. Все-таки он профессиональный актер, а не политик. Другое дело, что Зеленский в данном случае выступает как капитан-очевидность. Он говорит банальные вещи, которые, к сожалению, касаются тысяч жизней.ВСУ в любом случае будут отступать. Даже если им поставят танки или самолеты. По неофициальной информации, F-16 уже появились на территории Украины в разобранном виде. Часть пилотов и обслуживающего персонала уже подготовлена, их сейчас монтируют. Но это же не спасет ситуацию. Если противник сжег весь объем техники, которую ему поставили перед "контрнаступом", то нынешние поставки гораздо скромнее.Зеленский прямо говорит, что отступление планируется. Так что дело тут не в истерике, а в подготовке общественного мнения и попытке свалить на Запад вину за свою собственную суицидальную политику в отношении собственных граждан.Шантаж тут тоже есть. Главное событие в США – подготовка к выборам в 2024 году, когда из Украины постоянно будут поступать компрометирующие материалы по распилу западных траншей со стороны администрации Байдена. И это заявление Зеленского – предупредительный выстрел вверх.Этого следовало ожидать. Российское политическое руководство просчитывало вариант, когда Зеленского сталкивают лбом с администрацией Байдена. Не будем верить в конспирологию. Но участия наших товарищей в этом деле тоже исключать нельзя.- Будут ли свергать Зеленского, чтобы подготовить общественное мнение Украины к долгой войне или попытаться заморозить этот конфликт?- Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, есть ли у США в запасе фигуры, чтобы сделать красивый размен.Зеленский сейчас хочет обвинить во всем Запад, а Запад может всё повесить на него. Его обвинят в предательстве и в коррупции. Его окунут в грязь. Он уже не будет "сукин сын, но наш сукин сын", а станет просто сукиным сыном. А ему на смену должен прийти кто-то белый и пушистый, высокий и красивый, который возглавит Украину и несколько изменит вектор ее политики.Но я не думаю, что таким человеком может стать Залужный. Он слишком военный и слишком самостоятельный. Тут должен быть политик либерального типа, абсолютно понятный и абсолютно управляемый Западом. Во всяком случае, пока Залужный еще не прошел отбор.Для этого больше подходит Арестович*. Это абсолютно беспринципное, но ничего из себя не представляющее существо. При этом оно обученное и полностью подконтрольное западным спецслужбам. Он красиво песни поет. По крайней мере, Запад может одобрить подобный типаж.- Вообще у меня складывается впечатление, что вражеская пропаганда для себя гораздо пессимистичнее оценивает обстановку на поле боя, чем российская пропаганда. С чем вы это связываете?- Это правильная работа наших товарищей по принципу: "Обжегшись на молоке, и на воду дует". Если мы начнем раньше времени праздновать победу, это может стоить жизни нашим солдатам.Есть еще и политический фактор, который не хочет умалять значимость наших будущих потерь в этом конфликте. ВСУ будут пытаться убивать русских солдат, когда они будут решать более сложные задачи по продвижению вперед. Так что на фоне бравурных заявлений даже малейшие наши потери будут восприниматься очень болезненно.Так что в политико-психологическом плане Москва действует правильно. Не надо ажиотажа и подъема, чтобы потом впасть в депрессию и фрустрацию.- Если говорить о состоянии наших вооруженных сил, сможем ли мы окончательно решить проблемы конкретных подразделений с нехваткой личного состава, офицеров и оснащенностью?- Для этого наша армия должна стать другой. А она как была нашей армией, так и остается. Это единственный наш союзник и единственная наша надежа и опора. Но там служат русские люди. А у русских людей (хоть дома, хоть на работе, хоть в армии) одинаковые проблемы. Я не оправдываю нынешнюю ситуацию. Просто не надо требовать того, что мы до конца сделать не сможем.Наши ребята – все герои без исключения. Но если человек герой, то это не означает, что он не может быть балбесом.По крайней мере, у нас уже нет грубых просчетов, которые были в начале СВО. Будем надеяться, что наша армия покажет пример всему обществу относительно того, как надо самосовершенствоваться и избавляться от глупости и разгильдяйства. И она покажет, что надо отдаваться общему делу, а не корыстным интересам.- В телеграм-каналах появилось видео, как в одном и том же поселке Димитрово на Запорожье, где недавно был прилет "Искандера" по церемонии награждения офицеров 128-й бригады ВСУ, с большим количеством погибших, на сей раз мы нанесли удар по штабу 115 бригады. Это мы так пристрелялись? Или это противник немножко "поплыл"?- Это говорит о развитии нашего военного искусства и мастерства. Искусство – это оперативное и стратегическое планирование и реализация. А тактические моменты – это мастерство.Тут сработали факторы, о которых мы говорили еще весной: разведка, доразведка, передача информации артиллерии и авиации. У нас заработало не только взаимодействие между родами войск, но и между частями. Поэтому мы накрыли и 128-ю, и 115-ю бригады.Более того, мы эффективно используем средства разведки и поражения не только на Запорожье, но и под Купянском и даже на западной Украине.Повторюсь, это выход на новый уровень и военного искусства, и военного мастерства конкретных воинских частей и конкретных расчетов.Дело не в том, что у ВСУ в этих случаях ПВО не сработала. Противник силен и опасен. Было бы лучше, если бы он начал сдаваться, чтобы сохранить жизни и своих, и наших бойцов. Но на Украине еще силен наркотический угар, когда они все еще верят в победу над Россией.- Падение Авдеевки сможет выветрить этот наркотический угар?- Я не склонен предписывать Авдеевке столь серьезное значение, поскольку ни Мариуполь, ни Артемовск не привели к моральному слому в ВСУ. Но тут может сработать накопительный эффект.Почему военное руководство Украины (склонное к более трезвым оценкам) и гражданское общество все еще поддерживают правящий режим в его намерении продолжать войну? Потому что им 10 лет внедряли в сознание веру в неизбежную победу над Россией. Да и Запад в это до сих пор верит. Непонятно, когда до них дойдет, во что они ввязались и что их ждет?Плюс, мы же не кровожадные, как некоторые государства на Ближнем Востоке. Мы не объявляем нашего противника животными. Российское руководство украинцев даже нацистами не называет. Мы все-таки видим в них людей и считаем, что в них осталось что-то человеческое.Так что победа России зависит не от взятия Авдеевки, а от совокупности факторов: от неспособности Запада в части стратегического и тактического планирования операций ВСУ (это Запад всем руководит), в части военно-технического оснащения Украины и в части финансирования Киева. Даже политическая поддержка Запада важна.Но когда это все растает, тогда растает туман войны в мозгах украинцев.А взмахом крыла бабочки, который обрушит всю систему, может быть все, что угодно: котел в Авдеевке, прилет по какому-нибудь объекту или разгром какой-то группировки ВСУ. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее.* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.

https://ukraina.ru/20231101/1050676444.html

https://ukraina.ru/20231117/1051097410.html

https://ukraina.ru/20231115/1051042338.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, владимир зеленский, сша, джо байден, украина, запорожье, авдеевка