https://ukraina.ru/20231124/1051321754.html
Уральские пельмени раскрыли тайну литовской Viciunaj group – украинские СМИ почуяли обман
Уральские пельмени раскрыли тайну литовской Viciunaj group – украинские СМИ почуяли обман - 24.11.2023 Украина.ру
Уральские пельмени раскрыли тайну литовской Viciunaj group – украинские СМИ почуяли обман
Литовская компания Viciunaj group обещала уйти из России, а в итоге запустила в России новый бренд пельменей, сообщает Dsnews
2023-11-24T16:53
2023-11-24T16:53
2023-11-24T17:40
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россия
литва
пельмени
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Литовский производитель крабовых палочек Vici и рыбной продукции – компания Viciunaj Group – запустила дополнительную производственную линию в России. Пельмени "Уральские" производит дочерней компании Orka foodsОбман Матиошайтиса, являющегося владельцем компании Viciunaj и мэром литовского города Каунас, раскрыл на своей странице в соцсетях литовский политик Ральфас Ромейко после того, как обнаружил на обновленном сайте ГК Viciunaj информацию о пельменях "Уральские". Об остальных товарах, продаваемых на российском рынке, информация скрыта.Ромейко предположил, что про пельмени указана информация в связи с тем, что они также продаются в Европе – в странах с крупными российскими этническими меньшинствами, например, в Латвии.
https://ukraina.ru/20231025/1050479716.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, литва, пельмени
Уральские пельмени раскрыли тайну литовской Viciunaj group – украинские СМИ почуяли обман
16:53 24.11.2023 (обновлено: 17:40 24.11.2023)
Литовская компания Viciunaj group обещала уйти из России, а в итоге запустила в России новый бренд пельменей, сообщает Dsnews
Литовский производитель крабовых палочек Vici и рыбной продукции – компания Viciunaj Group – запустила дополнительную производственную линию в России. Пельмени "Уральские" производит дочерней компании Orka foods
Обман Матиошайтиса, являющегося владельцем компании Viciunaj и мэром литовского города Каунас, раскрыл на своей странице в соцсетях литовский политик Ральфас Ромейко после того, как обнаружил на обновленном сайте ГК Viciunaj информацию о пельменях "Уральские". Об остальных товарах, продаваемых на российском рынке, информация скрыта.
"Матиошайтис так упорно пытается выйти из России, что в процессе случайно родился новый бренд "Уральские". Это еще одна линейка продуктов для российского рынка, скрытая под входящей дочерней компанией Orka foods, входящей в состав Vičiūnai Group. Кажется, мы живем в мире иллюзий. С одной стороны, Висвальдас Матиошайтис уже второй год говорит о том, что он выйдет из России. С другой стороны, мы видим плавную и очень прибыльную экспансию группы Viciunaj в России", – пишет Ромейко.
Ромейко предположил, что про пельмени указана информация в связи с тем, что они также продаются в Европе – в странах с крупными российскими этническими меньшинствами, например, в Латвии.