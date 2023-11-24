https://ukraina.ru/20231124/1051321754.html

Уральские пельмени раскрыли тайну литовской Viciunaj group – украинские СМИ почуяли обман

Уральские пельмени раскрыли тайну литовской Viciunaj group – украинские СМИ почуяли обман - 24.11.2023 Украина.ру

Уральские пельмени раскрыли тайну литовской Viciunaj group – украинские СМИ почуяли обман

Литовская компания Viciunaj group обещала уйти из России, а в итоге запустила в России новый бренд пельменей, сообщает Dsnews

2023-11-24T16:53

2023-11-24T16:53

2023-11-24T17:40

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Литовский производитель крабовых палочек Vici и рыбной продукции – компания Viciunaj Group – запустила дополнительную производственную линию в России. Пельмени "Уральские" производит дочерней компании Orka foodsОбман Матиошайтиса, являющегося владельцем компании Viciunaj и мэром литовского города Каунас, раскрыл на своей странице в соцсетях литовский политик Ральфас Ромейко после того, как обнаружил на обновленном сайте ГК Viciunaj информацию о пельменях "Уральские". Об остальных товарах, продаваемых на российском рынке, информация скрыта.Ромейко предположил, что про пельмени указана информация в связи с тем, что они также продаются в Европе – в странах с крупными российскими этническими меньшинствами, например, в Латвии.

https://ukraina.ru/20231025/1050479716.html

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новости, россия, литва, пельмени