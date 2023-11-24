https://ukraina.ru/20231124/1051320200.html

НАТО готовится к войне. О чём говорили эксперты 24 ноября

НАТО готовится к войне. О чём говорили эксперты 24 ноября - 24.11.2023 Украина.ру

НАТО готовится к войне. О чём говорили эксперты 24 ноября

Украина.ру, 24.11.2023

2023-11-24T16:16

2023-11-24T16:16

2023-11-24T16:16

эксклюзив

грег вайнер

сша

палестино-израильский конфликт

израиль

палестина

рамштайн

владимир зеленский

алексей подберезкин

всу

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Запад оказался не готов к длительным боевым действиямНакануне глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк заявил о необходимости создать "военный Шенген", чтобы военные Альянса могли свободно передвигаться.Кроме того, необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.Процесс подготовки Альянсом своей тыловой инфраструктуры к войнеидет давно, причем в нескольких направлениях, отмечает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.По его словам, существует коалиция в коалиции. Узкая военно-политическая коалиция из 30 членов Альянса и более широкая коалиция — это Евросоюз, в рамках которой тоже устраиваются военно-организационные структуры последние 7–10 лет.Уже были созданы органы разведки в Евросоюзе, который является политической, экономической и как бы военной организацией."Все, что касается тыла, — это большая проблема, потому что война на Украине показала, что масштабы, длительность, интенсивность военного конфликта недооценивались.Исходили из концепции ведения скоротечных мобильных войн высокоточным оружием. Не думали, что потребуется такое количество боеприпасов, которые исчисляются миллионами. На Украине за полтора года речь идет об уничтожении десятков тысяч артиллерийских стволов и танковых вооружений.Все это совершенно иной масштаб, чем планировавшийся ранее, потому что концепция гибкого использования вооруженных сил предполагала, что победы будут достигаться с применением высокоточного оружия. Все военные операции конца с конца 80-х годов заканчивались очень быстро, та же операция НАТО против Югославии, Ирака", – рассказал Подберёзкин.Сейчас же никто не думал, что на Украине будет длительная и масштабная война, поэтому тыловики должны к ней готовиться.Что касается ситуации на фронте, ВСУ уже израсходовали все свои стратегические резервы, заявил эксперт: "сейчас они соскребают оперативные резервы и бросают их под Авдеевку и на юг"."Они прекрасно понимают, что запас прочности иссяк. Сколько они могут продержаться на остатках? Это вопрос уже не неделей, а дней. Остается капитуляция, больше ничего", – убеждён Подберёзкин.Новый "Рамштайн" и позиция СШАВ среду, 22 ноября, состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", где Владимиру Зеленскому пообещали предоставить новую порцию военной помощи.Сообщается, что страны-участницы решили создать "коалицию развития ПВО".Украина для США и Евросоюза — удобная площадка и для обкатки вооружений, и для разработки стратегий, и для выстраивания систем производства оружия, говорит политолог, американист Грег Вайнер.Поэтому от Украины никто на Западе отказываться не будет.Другой вопрос — насколько серьёзно будет продолжаться ее финансирование, добавляет эксперт. То, что 5% процентов военного бюджета США идёт на Украину — это однозначно. Деньги идут не только на военную помощь, но и на финансирование самой Украины: на зарплаты, социальные выплаты, пенсии и на все остальное."При этом Валовой внутренний продукт (ВВП) Америки составляет около 27 триллионов долларов и сотни миллиардов, которые идут на Украину, вроде бы как бы не замечаются, с одной стороны. Но в то же время эти средства хотят видеть у себя американские меньшинства.Например, коалиция афроамериканцев в Конгрессе (37–40 человек, Кокус) несколько раз обращалась к Байдену с просьбой, чтобы энное количество из украинских денег пошло на нужды чёрных американцев.Не уверен, что Байден успеет это все осуществить, но человек, который его заменит, думаю прислушается к голосам Кокуса, чтобы получить их электоральное поле", – сообщил Вайнер.В любом случае, поясняет эксперт, Америка однозначно продолжит поддерживать Украину."До конца года, я думаю, конфликт Израиля и Палестины будет закончен, если, конечно, не начнётся новый — с Хезболлой. Но Ирану не до этого, потому что скоро начнутся новые выборы.А после того как закончится арабо-израильский конфликт, все снова вернётся к Украине. Слишком высоки ставки на украинском фронте", – заявил Вайнер.

https://ukraina.ru/20231124/1051294098.html

https://ukraina.ru/20231124/1051312161.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, грег вайнер, сша, палестино-израильский конфликт, израиль, палестина, рамштайн, владимир зеленский, алексей подберезкин, всу, авдеевка, нато, евросоюз