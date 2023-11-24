О судьбе Одессы и рисках для Приднестровья - Амерберг - 24.11.2023 Украина.ру
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О судьбе Одессы и рисках для Приднестровья - Амерберг
О судьбе Одессы и рисках для Приднестровья - Амерберг - 24.11.2023 Украина.ру
О судьбе Одессы и рисках для Приднестровья - Амерберг
Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру прокомментировал вероятность военной эскалации в Приднестровье, а также готовность Молдавии к открытию нового фронта
2023-11-24T15:20
2023-11-24T15:20
видео
приднестровье
молдавия
кишинев
ресурсы
сво
спецоперация
цели
одесса
румыния
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00:25 - Вероятность военной операции в Приднестровье; 04:35 - Мобилизационный и военно-технический ресурс Молдавии; 10:10 - Вероятность захода Румынии в Одессу; 13:56 - На что Россия готова ради Приднестровья? 15:29 - Есть ли в Кишинёве пророссийские настроения? 18:16 - О ситуации на фронтах и освобождении Одессы; 22:46 - Есть ли у ВСУ ресурс для переброски в Приднестровье? 25:27 - Цели ВС РФ до конца года.
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видео, приднестровье, молдавия, кишинев, ресурсы, сво, спецоперация, цели, одесса, румыния, гагаузия, купянск, авдеевка, харьков, армия, видео
Видео, Приднестровье, Молдавия, Кишинев, ресурсы, СВО, Спецоперация, цели, Одесса, Румыния, Гагаузия, Купянск, Авдеевка, Харьков, армия

О судьбе Одессы и рисках для Приднестровья - Амерберг

15:20 24.11.2023
 
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Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру прокомментировал вероятность военной эскалации в Приднестровье, а также готовность Молдавии к открытию нового фронта
00:25 - Вероятность военной операции в Приднестровье;
04:35 - Мобилизационный и военно-технический ресурс Молдавии;
10:10 - Вероятность захода Румынии в Одессу;
13:56 - На что Россия готова ради Приднестровья?
15:29 - Есть ли в Кишинёве пророссийские настроения?
18:16 - О ситуации на фронтах и освобождении Одессы;
22:46 - Есть ли у ВСУ ресурс для переброски в Приднестровье?
25:27 - Цели ВС РФ до конца года.
 
ВидеоПриднестровьеМолдавияКишиневресурсыСВОСпецоперацияцелиОдессаРумынияГагаузияКупянскАвдеевкаХарьковармия
 
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