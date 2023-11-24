https://ukraina.ru/20231124/1051316799.html
О судьбе Одессы и рисках для Приднестровья - Амерберг
О судьбе Одессы и рисках для Приднестровья - Амерберг - 24.11.2023 Украина.ру
О судьбе Одессы и рисках для Приднестровья - Амерберг
Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру прокомментировал вероятность военной эскалации в Приднестровье, а также готовность Молдавии к открытию нового фронта
2023-11-24T15:20
2023-11-24T15:20
2023-11-24T15:20
видео
приднестровье
молдавия
кишинев
ресурсы
сво
спецоперация
цели
одесса
румыния
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00:25 - Вероятность военной операции в Приднестровье; 04:35 - Мобилизационный и военно-технический ресурс Молдавии; 10:10 - Вероятность захода Румынии в Одессу; 13:56 - На что Россия готова ради Приднестровья? 15:29 - Есть ли в Кишинёве пророссийские настроения? 18:16 - О ситуации на фронтах и освобождении Одессы; 22:46 - Есть ли у ВСУ ресурс для переброски в Приднестровье? 25:27 - Цели ВС РФ до конца года.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, приднестровье, молдавия, кишинев, ресурсы, сво, спецоперация, цели, одесса, румыния, гагаузия, купянск, авдеевка, харьков, армия, видео
Видео, Приднестровье, Молдавия, Кишинев, ресурсы, СВО, Спецоперация, цели, Одесса, Румыния, Гагаузия, Купянск, Авдеевка, Харьков, армия
О судьбе Одессы и рисках для Приднестровья - Амерберг
Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру прокомментировал вероятность военной эскалации в Приднестровье, а также готовность Молдавии к открытию нового фронта
00:25 - Вероятность военной операции в Приднестровье;
04:35 - Мобилизационный и военно-технический ресурс Молдавии;
10:10 - Вероятность захода Румынии в Одессу;
13:56 - На что Россия готова ради Приднестровья?
15:29 - Есть ли в Кишинёве пророссийские настроения?
18:16 - О ситуации на фронтах и освобождении Одессы;
22:46 - Есть ли у ВСУ ресурс для переброски в Приднестровье?
25:27 - Цели ВС РФ до конца года.