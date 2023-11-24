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О судьбе Одессы и рисках для Приднестровья - Амерберг

О судьбе Одессы и рисках для Приднестровья - Амерберг - 24.11.2023 Украина.ру

О судьбе Одессы и рисках для Приднестровья - Амерберг

Эксперт центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг в эфире Украина.ру прокомментировал вероятность военной эскалации в Приднестровье, а также готовность Молдавии к открытию нового фронта

2023-11-24T15:20

2023-11-24T15:20

2023-11-24T15:20

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00:25 - Вероятность военной операции в Приднестровье; 04:35 - Мобилизационный и военно-технический ресурс Молдавии; 10:10 - Вероятность захода Румынии в Одессу; 13:56 - На что Россия готова ради Приднестровья? 15:29 - Есть ли в Кишинёве пророссийские настроения? 18:16 - О ситуации на фронтах и освобождении Одессы; 22:46 - Есть ли у ВСУ ресурс для переброски в Приднестровье? 25:27 - Цели ВС РФ до конца года.

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