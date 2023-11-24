Песков высказался о железном занавесе на российских границах - 24.11.2023 Украина.ру
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Песков высказался о железном занавесе на российских границах
Песков высказался о железном занавесе на российских границах - 24.11.2023 Украина.ру
Песков высказался о железном занавесе на российских границах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября заявил журналистам, что считает преждевременным говорить о железном занавесе после закрытия КПП Финляндией и планах Норвегии
2023-11-24T14:36
2023-11-24T14:36
финляндия
норвегия
зарубежье
кпп
дмитрий песков
новости
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"Пока, наверное, преждевременно об этом говорить, много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но, будем надеяться, что до этого не дойдет", - сказал Песков.На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что страна в случае необходимости может закрыть единственный контрольно-пропускной пункт "Стурскуг" ("Брисоглебский") на границе с Россией в Мурманской области.А финский кабмин решил на месяц, до 23 декабря, оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт - это самый северный КПП "Райя-Йоосепи". Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление.
https://ukraina.ru/20231124/1051299636.html
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финляндия, норвегия, зарубежье, кпп, дмитрий песков, новости
Финляндия, Норвегия, Зарубежье, КПП, Дмитрий Песков, Новости

Песков высказался о железном занавесе на российских границах

14:36 24.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября заявил журналистам, что считает преждевременным говорить о железном занавесе после закрытия КПП Финляндией и планах Норвегии
"Пока, наверное, преждевременно об этом говорить, много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но, будем надеяться, что до этого не дойдет", - сказал Песков.
На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что страна в случае необходимости может закрыть единственный контрольно-пропускной пункт "Стурскуг" ("Брисоглебский") на границе с Россией в Мурманской области.
А финский кабмин решил на месяц, до 23 декабря, оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт - это самый северный КПП "Райя-Йоосепи". Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление.
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
07:12
Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с РоссиейВласти Финляндии временно, до 23 декабря, прекращают работу ещё трёх КПП - расположенных на северо-востоке страны "Вартиус", "Салла" и "Куусамо", объясняя это неконтролируемым прибытием людей через пропускные пункты на границе с Россией. Об этом сообщает пограничная охрана Финляндии
 
ФинляндияНорвегияЗарубежьеКППДмитрий ПесковНовости
 
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