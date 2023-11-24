https://ukraina.ru/20231124/1051314275.html

Песков высказался о железном занавесе на российских границах

Песков высказался о железном занавесе на российских границах - 24.11.2023 Украина.ру

Песков высказался о железном занавесе на российских границах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября заявил журналистам, что считает преждевременным говорить о железном занавесе после закрытия КПП Финляндией и планах Норвегии

2023-11-24T14:36

2023-11-24T14:36

2023-11-24T14:36

финляндия

норвегия

зарубежье

кпп

дмитрий песков

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/06/1033320679_0:115:3234:1934_1920x0_80_0_0_e6ba0858aa1ed3cff554584c525789aa.jpg

"Пока, наверное, преждевременно об этом говорить, много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но, будем надеяться, что до этого не дойдет", - сказал Песков.На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что страна в случае необходимости может закрыть единственный контрольно-пропускной пункт "Стурскуг" ("Брисоглебский") на границе с Россией в Мурманской области.А финский кабмин решил на месяц, до 23 декабря, оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт - это самый северный КПП "Райя-Йоосепи". Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление.

https://ukraina.ru/20231124/1051299636.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

финляндия, норвегия, зарубежье, кпп, дмитрий песков, новости