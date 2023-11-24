Песков высказался о железном занавесе на российских границах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября заявил журналистам, что считает преждевременным говорить о железном занавесе после закрытия КПП Финляндией и планах Норвегии
"Пока, наверное, преждевременно об этом говорить, много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но, будем надеяться, что до этого не дойдет", - сказал Песков.
На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что страна в случае необходимости может закрыть единственный контрольно-пропускной пункт "Стурскуг" ("Брисоглебский") на границе с Россией в Мурманской области.
А финский кабмин решил на месяц, до 23 декабря, оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт - это самый северный КПП "Райя-Йоосепи". Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление.
07:12Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с РоссиейВласти Финляндии временно, до 23 декабря, прекращают работу ещё трёх КПП - расположенных на северо-востоке страны "Вартиус", "Салла" и "Куусамо", объясняя это неконтролируемым прибытием людей через пропускные пункты на границе с Россией. Об этом сообщает пограничная охрана Финляндии