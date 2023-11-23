https://ukraina.ru/20231123/1051272108.html

Взрывы повредили несколько украинских промышленных объектов - власти

Взрывы повредили несколько украинских промышленных объектов - власти - 23.11.2023 Украина.ру

Взрывы повредили несколько украинских промышленных объектов - власти

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале написал о взрывах на промышленных объектах области

2023-11-23T12:07

2023-11-23T12:07

2023-11-23T12:10

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В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в городе Волчанск подверглось удару коммунальное предприятие.О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.До этого сообщалось что в Кривом Роге в результате взрыва был поврежден объект инфраструктуры.

https://ukraina.ru/20231123/1051265951.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, взрыв, украина, заводы, удар, предприятие