Взрывы повредили несколько украинских промышленных объектов - власти
12:07 23.11.2023 (обновлено: 12:10 23.11.2023)
© Філіп Пронін/Telegram
© Філіп Пронін/Telegram
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале написал о взрывах на промышленных объектах области
В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в городе Волчанск подверглось удару коммунальное предприятие.
"Удары по городу Волчанск. В результате попадания в коммунальное предприятие возник пожар", - написал он в своем телеграм-канале.
О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.
До этого сообщалось что в Кривом Роге в результате взрыва был поврежден объект инфраструктуры.