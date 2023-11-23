Взрывы повредили несколько украинских промышленных объектов - власти - 23.11.2023 Украина.ру
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Взрывы повредили несколько украинских промышленных объектов - власти
Взрывы повредили несколько украинских промышленных объектов - власти - 23.11.2023 Украина.ру
Взрывы повредили несколько украинских промышленных объектов - власти
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале написал о взрывах на промышленных объектах области
2023-11-23T12:07
2023-11-23T12:10
новости
взрыв
украина
заводы
удар
предприятие
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В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в городе Волчанск подверглось удару коммунальное предприятие.О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.До этого сообщалось что в Кривом Роге в результате взрыва был поврежден объект инфраструктуры.
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новости, взрыв, украина, заводы, удар, предприятие
Новости, взрыв, Украина, заводы, удар, предприятие

Взрывы повредили несколько украинских промышленных объектов - власти

12:07 23.11.2023 (обновлено: 12:10 23.11.2023)
 
© Філіп Пронін/Telegram
© Філіп Пронін/Telegram
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Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале написал о взрывах на промышленных объектах области
В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в городе Волчанск подверглось удару коммунальное предприятие.

"Удары по городу Волчанск. В результате попадания в коммунальное предприятие возник пожар", - написал он в своем телеграм-канале.

О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.
До этого сообщалось что в Кривом Роге в результате взрыва был поврежден объект инфраструктуры.
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
09:57
Взрыв повредил объект инфраструктуры в Кривом РогеОбъект инфраструктуры поврежден в Кривом Роге Днепропетровской области в результате взрыва. Об этом 23 ноября заявил председатель местного областного совета Николай Лукашук в своем телеграм-канале
 
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