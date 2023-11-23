https://ukraina.ru/20231123/1051271170.html

Der Tagesspiegel: Украина может не получить помощь из-за дыры в бюджете Германии

Der Tagesspiegel: Украина может не получить помощь из-за дыры в бюджете Германии - 23.11.2023 Украина.ру

Der Tagesspiegel: Украина может не получить помощь из-за дыры в бюджете Германии

Из-за дыры в бюджете Германии военная помощь Украине оказалась под вопросом. Об этом говорится в статье Der Tagesspiegel, опубликованной 23 ноября

2023-11-23T11:59

2023-11-23T11:59

2023-11-23T11:59

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"В госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро. Из-за этого немецкий конституционный суд запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет", — отмечает издание.Если бюджет не удастся согласовать, то Украина не получит денег, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, отданного ВСУ, пишут авторы публикации.Тем временем правительство Германии приняло решение помочь армии Украины новой партией военной техники и боеприпасами. Минобороны Германии обновило перечень вооружения, выделенного ВСУ, из которого следует, что страна отправила Украине двадцать БМП Marder 1A3, бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) WiSENT, два тягача HX81 с двумя полуприцепами, пять санитарных гусеничных транспортёров Bronco ATTC Warthog, два санитарных автомобиля Mercedes-Benz Unimog, а также девять различных автотранспортных средств – в том числе грузовики и вездеходы.

https://ukraina.ru/20231122/1051255087.html

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новости, германия, украина, бюджет, военная помощь