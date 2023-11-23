Der Tagesspiegel: Украина может не получить помощь из-за дыры в бюджете Германии - 23.11.2023 Украина.ру
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Der Tagesspiegel: Украина может не получить помощь из-за дыры в бюджете Германии
Der Tagesspiegel: Украина может не получить помощь из-за дыры в бюджете Германии - 23.11.2023 Украина.ру
Der Tagesspiegel: Украина может не получить помощь из-за дыры в бюджете Германии
Из-за дыры в бюджете Германии военная помощь Украине оказалась под вопросом. Об этом говорится в статье Der Tagesspiegel, опубликованной 23 ноября
2023-11-23T11:59
2023-11-23T11:59
новости
германия
украина
бюджет
военная помощь
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"В госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро. Из-за этого немецкий конституционный суд запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет", — отмечает издание.Если бюджет не удастся согласовать, то Украина не получит денег, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, отданного ВСУ, пишут авторы публикации.Тем временем правительство Германии приняло решение помочь армии Украины новой партией военной техники и боеприпасами. Минобороны Германии обновило перечень вооружения, выделенного ВСУ, из которого следует, что страна отправила Украине двадцать БМП Marder 1A3, бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) WiSENT, два тягача HX81 с двумя полуприцепами, пять санитарных гусеничных транспортёров Bronco ATTC Warthog, два санитарных автомобиля Mercedes-Benz Unimog, а также девять различных автотранспортных средств – в том числе грузовики и вездеходы.
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452
60
новости, германия, украина, бюджет, военная помощь
Новости, Германия, Украина, бюджет, военная помощь

Der Tagesspiegel: Украина может не получить помощь из-за дыры в бюджете Германии

11:59 23.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Из-за дыры в бюджете Германии военная помощь Украине оказалась под вопросом. Об этом говорится в статье Der Tagesspiegel, опубликованной 23 ноября
"В госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро. Из-за этого немецкий конституционный суд запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет", — отмечает издание.
Если бюджет не удастся согласовать, то Украина не получит денег, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, отданного ВСУ, пишут авторы публикации.
"Каждый уничтоженный танк — это огромная потеря для ВСУ. К тому же у Киева сейчас даже нет возможности осуществлять простые ремонтные работы, и повреждённую технику приходится отправлять в Литву", — подчеркивают он.
Тем временем правительство Германии приняло решение помочь армии Украины новой партией военной техники и боеприпасами. Минобороны Германии обновило перечень вооружения, выделенного ВСУ, из которого следует, что страна отправила Украине двадцать БМП Marder 1A3, бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) WiSENT, два тягача HX81 с двумя полуприцепами, пять санитарных гусеничных транспортёров Bronco ATTC Warthog, два санитарных автомобиля Mercedes-Benz Unimog, а также девять различных автотранспортных средств – в том числе грузовики и вездеходы.
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Вчера, 19:51
Германия поставила ВСУ новую партию техники и боеприпасовПравительство ФРГ приняло решение помочь армии Украины новой партией военной техники и боеприпасами. Минобороны Германии обновило перечень выделенного ВСУ, из которого понятен состав новой партии поставляемого в постсоветскую республику.
 
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