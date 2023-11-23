Взрыв повредил объект инфраструктуры в Кривом Роге - 23.11.2023 Украина.ру
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Взрыв повредил объект инфраструктуры в Кривом Роге
Взрыв повредил объект инфраструктуры в Кривом Роге - 23.11.2023 Украина.ру
Взрыв повредил объект инфраструктуры в Кривом Роге
Объект инфраструктуры поврежден в Кривом Роге Днепропетровской области в результате взрыва. Об этом 23 ноября заявил председатель местного областного совета Николай Лукашук в своем телеграм-канале
2023-11-23T09:57
2023-11-23T09:57
взрыв
кривой рог
новости
инфраструктура
ракета
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"️Ночью в Кривом Роге раздался взрыв (из-за удара - ред.) ракетой по объекту инфраструктуры", - написал Лукашук.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью 2022 года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ukraina.ru/20231123/1051263251.html
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взрыв, кривой рог, новости, инфраструктура, ракета
взрыв, Кривой Рог, Новости, инфраструктура, Ракета

Взрыв повредил объект инфраструктуры в Кривом Роге

09:57 23.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Sergi Gorinov
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© commons.wikimedia.org / Sergi Gorinov
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Объект инфраструктуры поврежден в Кривом Роге Днепропетровской области в результате взрыва. Об этом 23 ноября заявил председатель местного областного совета Николай Лукашук в своем телеграм-канале
"️Ночью в Кривом Роге раздался взрыв (из-за удара - ред.) ракетой по объекту инфраструктуры", - написал Лукашук.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью 2022 года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
07:12
В Кривом Роге и Николаевской области звучат взрывыВзрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области и в Вознесенском районе Николаевской области Украины, сообщают 23 ноября украинские СМИ
 
взрывКривой РогНовостиинфраструктураРакета
 
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