https://ukraina.ru/20231123/1051265951.html

Взрыв повредил объект инфраструктуры в Кривом Роге

Взрыв повредил объект инфраструктуры в Кривом Роге - 23.11.2023 Украина.ру

Взрыв повредил объект инфраструктуры в Кривом Роге

Объект инфраструктуры поврежден в Кривом Роге Днепропетровской области в результате взрыва. Об этом 23 ноября заявил председатель местного областного совета Николай Лукашук в своем телеграм-канале

2023-11-23T09:57

2023-11-23T09:57

2023-11-23T09:57

взрыв

кривой рог

новости

инфраструктура

ракета

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"️Ночью в Кривом Роге раздался взрыв (из-за удара - ред.) ракетой по объекту инфраструктуры", - написал Лукашук.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью 2022 года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20231123/1051263251.html

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взрыв, кривой рог, новости, инфраструктура, ракета