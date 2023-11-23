Володин назвал задачу, объединяющую Россию и Китай - 23.11.2023 Украина.ру
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Володин назвал задачу, объединяющую Россию и Китай
Володин назвал задачу, объединяющую Россию и Китай - 23.11.2023 Украина.ру
Володин назвал задачу, объединяющую Россию и Китай
Россия и Китай объединены задачей, прописанной в их основных законах: построением суверенных государств. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык
2023-11-23T08:50
2023-11-23T09:01
китай
россия
новости
зарубежье
вячеслав володин
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Один из студентов задал ему вопрос о том, что бы он назвал преимуществом государственного строя РФ и КНР.Он указал, что результаты, которых добились и Китай, и Россия, во многом достигнуты благодаря их суверенитету, иной же подход, если анализировать развитие других стран, не привел бы к такому прогрессу и результату."Потеря суверенитета влечет за собой потерю в итоге и государственности. И если основываться на цифрах и фактах, не так много стран осталось, которые обладают абсолютным суверенитетом. Но суверенитет - это не только государственность, это сохранение обычаев, традиций, истории, культуры, языка. Все то, что определяет идентичность нации. И вера", - сказал спикер ГД.Политик уточнил, что потеря суверенитета, напротив, приводит к усилению внешнего влияния "на развитие - и размывается история, культура претерпевает изменения". "Возможно, что идет потеря и языка. Как итог страна перестает существовать. Поэтому наша страна и Китай выступают за многополярный мир и справедливое мироустройство, которое позволяет всем странам защищать свой суверенитет, развиваться согласно своим целям и задачам", - пояснил Володин.Он отметил, что "мы живем во время вызовов, но это не только время, когда мы сталкиваемся с проблемами, это время возможностей". "За прошедшие 10 лет в отношении РФ было введено 17,5 тысячи санкций", - напомнил Володин, добавив, что в отношении КНР также развязаны торговые войны, вводятся ограничения.Однако, указал спикер Госдумы, если в 2012 году (по данным Всемирного банка) Китай был вторым, а Россия была шестой среди экономик мира, то по итогам прошлого года Китай занял первое место, Россия стала пятой экономикой мира, крупнейшей экономикой Европы. "Вот вам итог, вот результат недружественных действий. Мы с вами видим: те, кто начал санкционную войну, сам от этого же и пострадал", - заключил он.Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября. В Пекине у Володина состоялись встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. В Нанкин депутаты прибыли 22 ноября, в тот же день Володин встретился с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзянсу, председателем постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзянсу Синь Чансином. Утром в четверг спикер Госдумы и депутаты возложили венок к памятнику летчикам-героям Войны сопротивления Японии в Нанкине.
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китай, россия, новости, зарубежье, вячеслав володин
Китай, Россия, Новости, Зарубежье, Вячеслав Володин

Володин назвал задачу, объединяющую Россию и Китай

08:50 23.11.2023 (обновлено: 09:01 23.11.2023)
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия и Китай объединены задачей, прописанной в их основных законах: построением суверенных государств. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык
Один из студентов задал ему вопрос о том, что бы он назвал преимуществом государственного строя РФ и КНР.
"Нас объединяет - и Россию, и Китай - одна задача, которая отражена в наших конституциях, основных законах наших стран. Построение суверенных государств", - ответил Володин.
Он указал, что результаты, которых добились и Китай, и Россия, во многом достигнуты благодаря их суверенитету, иной же подход, если анализировать развитие других стран, не привел бы к такому прогрессу и результату.
"Потеря суверенитета влечет за собой потерю в итоге и государственности. И если основываться на цифрах и фактах, не так много стран осталось, которые обладают абсолютным суверенитетом. Но суверенитет - это не только государственность, это сохранение обычаев, традиций, истории, культуры, языка. Все то, что определяет идентичность нации. И вера", - сказал спикер ГД.
Политик уточнил, что потеря суверенитета, напротив, приводит к усилению внешнего влияния "на развитие - и размывается история, культура претерпевает изменения".
"Возможно, что идет потеря и языка. Как итог страна перестает существовать. Поэтому наша страна и Китай выступают за многополярный мир и справедливое мироустройство, которое позволяет всем странам защищать свой суверенитет, развиваться согласно своим целям и задачам", - пояснил Володин.
Он отметил, что "мы живем во время вызовов, но это не только время, когда мы сталкиваемся с проблемами, это время возможностей".
"За прошедшие 10 лет в отношении РФ было введено 17,5 тысячи санкций", - напомнил Володин, добавив, что в отношении КНР также развязаны торговые войны, вводятся ограничения.
Однако, указал спикер Госдумы, если в 2012 году (по данным Всемирного банка) Китай был вторым, а Россия была шестой среди экономик мира, то по итогам прошлого года Китай занял первое место, Россия стала пятой экономикой мира, крупнейшей экономикой Европы.
"Вот вам итог, вот результат недружественных действий. Мы с вами видим: те, кто начал санкционную войну, сам от этого же и пострадал", - заключил он.
Делегация Госдумы во главе с Володиным находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября. В Пекине у Володина состоялись встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
В Нанкин депутаты прибыли 22 ноября, в тот же день Володин встретился с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзянсу, председателем постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзянсу Синь Чансином. Утром в четверг спикер Госдумы и депутаты возложили венок к памятнику летчикам-героям Войны сопротивления Японии в Нанкине.
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