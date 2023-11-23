Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16 - 23.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231123/1051260889.html
Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16
Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16 - 23.11.2023 Украина.ру
Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16
Поставка Дании истребителей F-35, которые она приобрела вместо F-16, может задержаться "из-за технологических трудностей" у производителя. Об этом пишет Bloomberg
2023-11-23T00:34
2023-11-23T00:34
новости
украина
всу
спецоперация
истребители
военная помощь
военная техника
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048833568_0:46:1042:632_1920x0_80_0_0_fab2e8172fb47d7d0eda809494476033.jpg.webp
По словам министра обороны Троэльса Лунда Поульсена , сегодня "нет чёткой картины” о том, когда поступят следующие истребители F-35 Joint Striker из-за проблем с обновлением программного обеспечения, используемого самолетом. Копенгаген должен был получить очередные F-35 в первой половине 2024 года, однако Поульсен уже сообщал, что поставки могут быть задержаны как минимум на полгода. Глава минбороны Дании также подчеркнул, что задержка не повлияет на передачу Украине F-16 или на выполнение других обязательств в рамках НАТО. Ранее в Верховной Раде Украины заявляли, что по самому лучшему сценарию армия страны получит истребители в конце весны. Пока якобы продолжаются договоренности о модернизации тех F-16, которые пообещали предоставить Украине. В ноябре в Северной Македонии был открыт учебный центр для украинских пилотов, которые в будущем будут летать на боевых самолётах. Напомним, о планах Дании передать Киеву 19 американских истребителей четвертого поколения F-16 объявила в конце лета премьер-министр страны Метте Фредериксен с условием, что Украина сможет использовать боевые самолёты, только на территории, которую считает своей.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048833568_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_e79310788084cfd6ce69f5f0f2d1d883.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, спецоперация, истребители, военная помощь, военная техника, дания
Новости, Украина, ВСУ, Спецоперация, истребители, военная помощь, военная техника, Дания

Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16

00:34 23.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Поставка Дании истребителей F-35, которые она приобрела вместо F-16, может задержаться "из-за технологических трудностей" у производителя. Об этом пишет Bloomberg
"Поставка Дании новых истребителей F-35, которые заменяют парк истребителей F-16, которые северная страна постепенно передает Украине, чревата дальнейшей задержкой из-за технологических проблем у производителя Lockheed Martin Corp", – говорится в публикации.
По словам министра обороны Троэльса Лунда Поульсена , сегодня "нет чёткой картины” о том, когда поступят следующие истребители F-35 Joint Striker из-за проблем с обновлением программного обеспечения, используемого самолетом.
Копенгаген должен был получить очередные F-35 в первой половине 2024 года, однако Поульсен уже сообщал, что поставки могут быть задержаны как минимум на полгода.
Глава минбороны Дании также подчеркнул, что задержка не повлияет на передачу Украине F-16 или на выполнение других обязательств в рамках НАТО.
Ранее в Верховной Раде Украины заявляли, что по самому лучшему сценарию армия страны получит истребители в конце весны. Пока якобы продолжаются договоренности о модернизации тех F-16, которые пообещали предоставить Украине.
В ноябре в Северной Македонии был открыт учебный центр для украинских пилотов, которые в будущем будут летать на боевых самолётах.
Напомним, о планах Дании передать Киеву 19 американских истребителей четвертого поколения F-16 объявила в конце лета премьер-министр страны Метте Фредериксен с условием, что Украина сможет использовать боевые самолёты, только на территории, которую считает своей.
 
НовостиУкраинаВСУСпецоперацияистребителивоенная помощьвоенная техникаДания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:49Протесты на польско-украинской границе продлятся минимум до февраля
00:34Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16
00:02Требования о правах венгерского меньшинства на Украине считают капризом
23:43Орбан угрожает заблокировать всю помощь ЕС Украине – Politico
23:13Более 10 тыс. немцев выйдут на митинг против военной помощи Украине
22:45Шольц попросил Путина завершить СВО
22:24Захарова рассказала о притеснениях на Западе людей, связанных с РФ
22:04Ирина Великанова: скифское золото украинцы продадут на черном рынке, как и древнерусские иконы
21:55Путин утвердил новые положения о приёме в российское гражданство
21:41Страны Евросоюза могут закупать оружие для Украины в третьих странах – Politico
21:18Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с Украины
21:09Игорь Самохин: Пока Россия сражается в СВО, предатель Ахмад Ахмедов смотрит на свою страну через прицел
21:02Комбат ВС России угнал натовский бронетранспортёр ВСУ
20:54ВСУ использовали беспилотник для нападения в Донецке на женщину и детей
20:44В Днепропетровске дерусифицировали более 335 улиц и переулков
20:35Москвичи привезли подарки для донецких детей-инвалидов
20:30Финляндия сохранит работу одного КПП на границе с РФ
20:20Украинский таможенник не привёз гуманитарку – ему грозит семь лет
20:17Более 300 сбежавших украинских спортсменов исключат из национальных сборных
19:51Германия поставила ВСУ новую партию техники и боеприпасов
Лента новостейМолния