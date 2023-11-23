https://ukraina.ru/20231123/1051260889.html

Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16

Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16 - 23.11.2023 Украина.ру

Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16

Поставка Дании истребителей F-35, которые она приобрела вместо F-16, может задержаться "из-за технологических трудностей" у производителя. Об этом пишет Bloomberg

2023-11-23T00:34

2023-11-23T00:34

2023-11-23T00:34

новости

украина

всу

спецоперация

истребители

военная помощь

военная техника

дания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048833568_0:46:1042:632_1920x0_80_0_0_fab2e8172fb47d7d0eda809494476033.jpg.webp

По словам министра обороны Троэльса Лунда Поульсена , сегодня "нет чёткой картины” о том, когда поступят следующие истребители F-35 Joint Striker из-за проблем с обновлением программного обеспечения, используемого самолетом. Копенгаген должен был получить очередные F-35 в первой половине 2024 года, однако Поульсен уже сообщал, что поставки могут быть задержаны как минимум на полгода. Глава минбороны Дании также подчеркнул, что задержка не повлияет на передачу Украине F-16 или на выполнение других обязательств в рамках НАТО. Ранее в Верховной Раде Украины заявляли, что по самому лучшему сценарию армия страны получит истребители в конце весны. Пока якобы продолжаются договоренности о модернизации тех F-16, которые пообещали предоставить Украине. В ноябре в Северной Македонии был открыт учебный центр для украинских пилотов, которые в будущем будут летать на боевых самолётах. Напомним, о планах Дании передать Киеву 19 американских истребителей четвертого поколения F-16 объявила в конце лета премьер-министр страны Метте Фредериксен с условием, что Украина сможет использовать боевые самолёты, только на территории, которую считает своей.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, спецоперация, истребители, военная помощь, военная техника, дания