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Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16
Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16 - 23.11.2023 Украина.ру
Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16
Поставка Дании истребителей F-35, которые она приобрела вместо F-16, может задержаться "из-за технологических трудностей" у производителя. Об этом пишет Bloomberg
2023-11-23T00:34
2023-11-23T00:34
2023-11-23T00:34
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военная техника
дания
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По словам министра обороны Троэльса Лунда Поульсена , сегодня "нет чёткой картины” о том, когда поступят следующие истребители F-35 Joint Striker из-за проблем с обновлением программного обеспечения, используемого самолетом. Копенгаген должен был получить очередные F-35 в первой половине 2024 года, однако Поульсен уже сообщал, что поставки могут быть задержаны как минимум на полгода. Глава минбороны Дании также подчеркнул, что задержка не повлияет на передачу Украине F-16 или на выполнение других обязательств в рамках НАТО. Ранее в Верховной Раде Украины заявляли, что по самому лучшему сценарию армия страны получит истребители в конце весны. Пока якобы продолжаются договоренности о модернизации тех F-16, которые пообещали предоставить Украине. В ноябре в Северной Македонии был открыт учебный центр для украинских пилотов, которые в будущем будут летать на боевых самолётах. Напомним, о планах Дании передать Киеву 19 американских истребителей четвертого поколения F-16 объявила в конце лета премьер-министр страны Метте Фредериксен с условием, что Украина сможет использовать боевые самолёты, только на территории, которую считает своей.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, всу, спецоперация, истребители, военная помощь, военная техника, дания
Новости, Украина, ВСУ, Спецоперация, истребители, военная помощь, военная техника, Дания
Дания осталась без истребителей из-за поставок Украине F-16
Поставка Дании истребителей F-35, которые она приобрела вместо F-16, может задержаться "из-за технологических трудностей" у производителя. Об этом пишет Bloomberg
"Поставка Дании новых истребителей F-35, которые заменяют парк истребителей F-16, которые северная страна постепенно передает Украине, чревата дальнейшей задержкой из-за технологических проблем у производителя Lockheed Martin Corp", – говорится в публикации.
По словам министра обороны Троэльса Лунда Поульсена , сегодня "нет чёткой картины” о том, когда поступят следующие истребители F-35 Joint Striker из-за проблем с обновлением программного обеспечения, используемого самолетом.
Копенгаген должен был получить очередные F-35 в первой половине 2024 года, однако Поульсен уже сообщал, что поставки могут быть задержаны как минимум на полгода.
Глава минбороны Дании также подчеркнул, что задержка не повлияет на передачу Украине F-16 или на выполнение других обязательств в рамках НАТО.
Ранее в Верховной Раде Украины заявляли, что по самому лучшему сценарию армия страны получит истребители в конце весны. Пока якобы продолжаются договоренности о модернизации тех F-16, которые пообещали предоставить Украине.
В ноябре в Северной Македонии был открыт учебный центр для украинских пилотов, которые в будущем будут летать на боевых самолётах.
Напомним, о планах Дании передать Киеву 19 американских истребителей четвертого поколения F-16 объявила в конце лета премьер-министр страны Метте Фредериксен с условием, что Украина сможет использовать боевые самолёты, только на территории, которую считает своей.