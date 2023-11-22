Германия поставила ВСУ новую партию техники и боеприпасов - 22.11.2023 Украина.ру
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Германия поставила ВСУ новую партию техники и боеприпасов
Германия поставила ВСУ новую партию техники и боеприпасов - 22.11.2023 Украина.ру
Германия поставила ВСУ новую партию техники и боеприпасов
Правительство ФРГ приняло решение помочь армии Украины новой партией военной техники и боеприпасами. Минобороны Германии обновило перечень выделенного ВСУ, из которого понятен состав новой партии поставляемого в постсоветскую республику.
2023-11-22T19:51
2023-11-22T19:51
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Из обновлённого перечня немецкого министерства следует, что Германия отправила для поддержки ВСУ в СВО большую партию бронетехники и боеприпасов. В частности, на Украину отправлены 20 БМП Marder 1A3, БРЭМ WiSENT, два тягача HX81 с двумя полуприцепами, пять санитарных гусеничных транспортёров Bronco ATTC Warthog, два санитарных автомобиля Mercedes-Benz Unimog, а также девять различных автотранспортных средств – в том числе грузовики и вездеходы.Из арсеналов Бундесвера для ВСУ передано также 2380 снарядов калибра 155 мм (стандарт НАТО) и 2428 телефонов с криптошифрованием. Поставка средств ПВО не обозначена. Министр обороны США Ллойд Остин 22 ноября на 17-м заседании контактной группы по снабжению ВСУ оружием ("Рамштайн-17") поблагодарил ФРГ за объявленный 21 ноября последний пакет помощи ВСУ на сумму $1,4 млрд. По словам Остина, немецкая помощь представлена "критически необходимыми" системами ПВО и 155-мм боеприпасами стандарта НАТО.Также известно, что правительство Германии заблокировало большинство новых расходных обязательств почти по всему федеральному бюджету из-за усугубляющегося бюджетного кризиса. Reuters отметило, что Минфин ФРГ заморозил будущие обязательства по расходам. При этом канцлер Олаф Шольц одобрил выделение военной помощи нынешнему руководству Украины на сумму около миллиарда евро.
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новости, украина, германия, фрг, военная помощь, всу, сво, бронетехника, боеприпасы, бундесвер, милитаризация, олаф шольц
Новости, Украина, Германия, ФРГ, военная помощь, ВСУ, СВО, бронетехника, боеприпасы, Бундесвер, милитаризация, Олаф Шольц

Германия поставила ВСУ новую партию техники и боеприпасов

19:51 22.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
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Правительство ФРГ приняло решение помочь армии Украины новой партией военной техники и боеприпасами. Минобороны Германии обновило перечень выделенного ВСУ, из которого понятен состав новой партии поставляемого в постсоветскую республику.
Из обновлённого перечня немецкого министерства следует, что Германия отправила для поддержки ВСУ в СВО большую партию бронетехники и боеприпасов. В частности, на Украину отправлены 20 БМП Marder 1A3, БРЭМ WiSENT, два тягача HX81 с двумя полуприцепами, пять санитарных гусеничных транспортёров Bronco ATTC Warthog, два санитарных автомобиля Mercedes-Benz Unimog, а также девять различных автотранспортных средств – в том числе грузовики и вездеходы.
Из арсеналов Бундесвера для ВСУ передано также 2380 снарядов калибра 155 мм (стандарт НАТО) и 2428 телефонов с криптошифрованием. Поставка средств ПВО не обозначена.
Министр обороны США Ллойд Остин 22 ноября на 17-м заседании контактной группы по снабжению ВСУ оружием ("Рамштайн-17") поблагодарил ФРГ за объявленный 21 ноября последний пакет помощи ВСУ на сумму $1,4 млрд. По словам Остина, немецкая помощь представлена "критически необходимыми" системами ПВО и 155-мм боеприпасами стандарта НАТО.
Также известно, что правительство Германии заблокировало большинство новых расходных обязательств почти по всему федеральному бюджету из-за усугубляющегося бюджетного кризиса. Reuters отметило, что Минфин ФРГ заморозил будущие обязательства по расходам. При этом канцлер Олаф Шольц одобрил выделение военной помощи нынешнему руководству Украины на сумму около миллиарда евро.
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НовостиУкраинаГерманияФРГвоенная помощьВСУСВОбронетехникабоеприпасыБундесвермилитаризацияОлаф Шольц
 
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