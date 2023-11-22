https://ukraina.ru/20231122/1051255087.html

Германия поставила ВСУ новую партию техники и боеприпасов

Германия поставила ВСУ новую партию техники и боеприпасов - 22.11.2023 Украина.ру

Германия поставила ВСУ новую партию техники и боеприпасов

Правительство ФРГ приняло решение помочь армии Украины новой партией военной техники и боеприпасами. Минобороны Германии обновило перечень выделенного ВСУ, из которого понятен состав новой партии поставляемого в постсоветскую республику.

2023-11-22T19:51

2023-11-22T19:51

2023-11-22T19:51

новости

украина

германия

фрг

военная помощь

всу

сво

бронетехника

боеприпасы

бундесвер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043708975_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_c1a28fa2b75477af1804aabca936b534.jpg.webp

Из обновлённого перечня немецкого министерства следует, что Германия отправила для поддержки ВСУ в СВО большую партию бронетехники и боеприпасов. В частности, на Украину отправлены 20 БМП Marder 1A3, БРЭМ WiSENT, два тягача HX81 с двумя полуприцепами, пять санитарных гусеничных транспортёров Bronco ATTC Warthog, два санитарных автомобиля Mercedes-Benz Unimog, а также девять различных автотранспортных средств – в том числе грузовики и вездеходы.Из арсеналов Бундесвера для ВСУ передано также 2380 снарядов калибра 155 мм (стандарт НАТО) и 2428 телефонов с криптошифрованием. Поставка средств ПВО не обозначена. Министр обороны США Ллойд Остин 22 ноября на 17-м заседании контактной группы по снабжению ВСУ оружием ("Рамштайн-17") поблагодарил ФРГ за объявленный 21 ноября последний пакет помощи ВСУ на сумму $1,4 млрд. По словам Остина, немецкая помощь представлена "критически необходимыми" системами ПВО и 155-мм боеприпасами стандарта НАТО.Также известно, что правительство Германии заблокировало большинство новых расходных обязательств почти по всему федеральному бюджету из-за усугубляющегося бюджетного кризиса. Reuters отметило, что Минфин ФРГ заморозил будущие обязательства по расходам. При этом канцлер Олаф Шольц одобрил выделение военной помощи нынешнему руководству Украины на сумму около миллиарда евро.

https://ukraina.ru/20231122/1051217714.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, фрг, военная помощь, всу, сво, бронетехника, боеприпасы, бундесвер, милитаризация, олаф шольц