Германия сокращает расходы из-за углубления бюджетных проблем – Reuters - 21.11.2023 Украина.ру
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Германия сокращает расходы из-за углубления бюджетных проблем – Reuters
Германия сокращает расходы из-за углубления бюджетных проблем – Reuters - 21.11.2023 Украина.ру
Германия сокращает расходы из-за углубления бюджетных проблем – Reuters
Правительство Германии заморозило большинство новых расходных обязательств почти по всему федеральному бюджету из-за усугубляющегося бюджетного кризиса. Об этом говорится в новой статье Reuters
2023-11-21T19:53
2023-11-21T19:53
новости
германия
фрг
олаф шольц
бюджет
расходы
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Журналисты уточняют, что сейчас коалиция действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца ищет пути разрешения финансовых проблем из-за чего министерство финансов Германии заморозило будущие обязательства по расходам. Ранее правительственные планы расходов были нарушены решением суда, который запретил переводить 60 миллиардов евро неиспользованных средств от пандемии на "зеленые" инициативы, что потенциально может лишить некоторые отрасли немецкой промышленности поддержки, необходимой для сохранения их конкурентоспособности.Соответствующие меры министерства финансов распространяется на все ведомства и фонд в размере 200 миллиардов евро, который был создан для поддержки компаний во время пандемии и энергетического кризиса после начала российской Спецоперации.Примечательно, что в день выхода этой статьи Германия объявила о новом пакете военной помощи для Киева объёмом 1,3 миллиарда евро. Так, Украина получит от ФРГ ещё четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды. Всего Германия пообещала Киеву в общей сложности 12 установок IRIS-T SLM. Ранее также Bloomberg писал, что 2024 году Германия планирует предоставить Украине восемь миллиардов евро на военные нужды вместо изначально запланированных четырёх. Уточнялось, что инициативу якобы уже одобрила правящая коалиция канцлера Олафа Шольца. Напомним, Германия является крупнейшим военным спонсором Украины в Европе и занимает второе место в мире после США. По данным Кильского института мировой экономики, Берлин направил Киеву вооружений на 17 миллиардов евро.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, германия, фрг, олаф шольц, бюджет, расходы
Новости, Германия, ФРГ, Олаф Шольц, бюджет, расходы

Германия сокращает расходы из-за углубления бюджетных проблем – Reuters

19:53 21.11.2023
 
© taz.deШольц
Шольц
© taz.de
Читать в
Правительство Германии заморозило большинство новых расходных обязательств почти по всему федеральному бюджету из-за усугубляющегося бюджетного кризиса. Об этом говорится в новой статье Reuters
Журналисты уточняют, что сейчас коалиция действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца ищет пути разрешения финансовых проблем из-за чего министерство финансов Германии заморозило будущие обязательства по расходам.
Ранее правительственные планы расходов были нарушены решением суда, который запретил переводить 60 миллиардов евро неиспользованных средств от пандемии на "зеленые" инициативы, что потенциально может лишить некоторые отрасли немецкой промышленности поддержки, необходимой для сохранения их конкурентоспособности.
Соответствующие меры министерства финансов распространяется на все ведомства и фонд в размере 200 миллиардов евро, который был создан для поддержки компаний во время пандемии и энергетического кризиса после начала российской Спецоперации.
Примечательно, что в день выхода этой статьи Германия объявила о новом пакете военной помощи для Киева объёмом 1,3 миллиарда евро. Так, Украина получит от ФРГ ещё четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды. Всего Германия пообещала Киеву в общей сложности 12 установок IRIS-T SLM.
Ранее также Bloomberg писал, что 2024 году Германия планирует предоставить Украине восемь миллиардов евро на военные нужды вместо изначально запланированных четырёх. Уточнялось, что инициативу якобы уже одобрила правящая коалиция канцлера Олафа Шольца.
Напомним, Германия является крупнейшим военным спонсором Украины в Европе и занимает второе место в мире после США. По данным Кильского института мировой экономики, Берлин направил Киеву вооружений на 17 миллиардов евро.
 
НовостиГерманияФРГОлаф Шольцбюджетрасходы
 
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