Остин рассказал про "наглый визит" ХАМАС в Москву и обвинил Иран в "разжигании" СВО на Украине - 22.11.2023 Украина.ру
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Остин рассказал про "наглый визит" ХАМАС в Москву и обвинил Иран в "разжигании" СВО на Украине
Остин рассказал про "наглый визит" ХАМАС в Москву и обвинил Иран в "разжигании" СВО на Украине - 22.11.2023 Украина.ру
Остин рассказал про "наглый визит" ХАМАС в Москву и обвинил Иран в "разжигании" СВО на Украине
США во главе коалиции из почти полусотни государств продолжат поддерживать защитников режима Владимира Зеленского. Об этом 22 ноября на заседании 17-м заседании контактной группы по снабжению ВСУ оружием ("Рамштайн-17") заявил министр обороны США Ллойд Остин
2023-11-22T17:59
2023-11-22T17:59
новости
ллойд остин
рустем умеров
минобороны украины
всу
владимир зеленский
сша
военная помощь
нато
украина-нато
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Глава Пентагона рассказал о проведённых 20 ноября в Киеве переговорах с Владимиром Зеленским, главкомом ВСУ Валерием Залужным и украинским министром обороны Рустемом Умеровым. Остин заверил в продолжении оказании Вашингтоном военной помощи нынешнему руководству постсоветской республики "в долгосрочной перспективе"."Мы сосредоточены на поддержке Украины, поскольку она продолжает сражаться этой зимой и защищать свою критически важную инфраструктуру", - сказал министр обороны США.Он отметил, что ВСУ добились возвращения "50% территории, утраченной с февраля 2022 года" и назвал Владимира Путина "хулиганом".По словам Остина, по линии контактной группы формата "Рамштайн" из почти полусотни государств с начала СВО нынешнему руководству Украины выделено "более 80 миллиардов долларов". При этом глава Пентагона заявил: "Наше единство посылает Путину чёткий сигнал о том, что он не сможет пережить нас или победить в состязании воли"."Было страшно видеть, как делегация ХАМАС во главе с одним из лидеров террористической группировки нагло посетила Москву 26 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими чиновниками, - поведал министр обороны США. - И Украина, и Израиль сталкиваются с безжалостными врагами, стремящимися их уничтожить".От лица собранных на очередной "Рамштайн" глава Пентагона заявил, что "мы видим, что Иран разжигает конфликт как в Газе, так и на Украине, вооружая ХАМАС и Путина"."Соединенные Штаты вполне способны продолжать нашу решительную поддержку Украины, даже когда мы поддерживаем Израиль в час нужды", - подчеркнул Остин.Он призвал участников контактной группы поставить средства ПВО для ВСУ. Остин обозначил критическую важность защиты украинской энергосистемы от российских ракетных ударов."Поскольку мы углубляемся в поддержку нашего партнера, мы должны творчески подумать о том, как мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины", - продолжил Остин.Он сообщил, что США 20 ноября выделили на нужды ВСУ партию военной помощи на $100 млн, отметив: "Это 51-е сокращение оборудования со складов Министерства обороны. В его состав входят дополнительная система и боекомплект HIMARS, ракеты Stinger, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские выстрелы, противотанковые средства и снаряжение для холодной погоды".Остин поблагодарил ФРГ за объявленный 21 ноября последний пакет помощи ВСУ на сумму $1,4 млрд. Немецкая помощь представлена "критически необходимыми" системами ПВО и 155-мм боеприпасами стандарта НАТО.Затем министр обороны США объявил о перерыве, чтобы пропагандисты смогли отключиться от видеотрансляции заседания контактной группы.
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новости, ллойд остин, рустем умеров, минобороны украины, всу, владимир зеленский, сша, военная помощь, нато, украина-нато, сво, пентагон, контактная группа, рамштайн, фрг, украина, постсоветское пространство, владимир путин, иран, пво, хамас, палестино-израильский конфликт, израиль, сектор газа, палестина, милитаризация
Новости, Ллойд Остин, Рустем Умеров, Минобороны Украины, ВСУ, Владимир Зеленский, США, военная помощь, НАТО, Украина-НАТО, СВО, Пентагон, Контактная группа, Рамштайн, ФРГ, Украина, постсоветское пространство, Владимир Путин, Иран, ПВО, ХАМАС, Палестино-израильский конфликт, Израиль, сектор Газа, Палестина, милитаризация

Остин рассказал про "наглый визит" ХАМАС в Москву и обвинил Иран в "разжигании" СВО на Украине

17:59 22.11.2023
 
© AP / Michael Probst Ллойд Остин
 Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP / Michael Probst
Читать в
США во главе коалиции из почти полусотни государств продолжат поддерживать защитников режима Владимира Зеленского. Об этом 22 ноября на заседании 17-м заседании контактной группы по снабжению ВСУ оружием ("Рамштайн-17") заявил министр обороны США Ллойд Остин
Глава Пентагона рассказал о проведённых 20 ноября в Киеве переговорах с Владимиром Зеленским, главкомом ВСУ Валерием Залужным и украинским министром обороны Рустемом Умеровым. Остин заверил в продолжении оказании Вашингтоном военной помощи нынешнему руководству постсоветской республики "в долгосрочной перспективе".
"Мы сосредоточены на поддержке Украины, поскольку она продолжает сражаться этой зимой и защищать свою критически важную инфраструктуру", - сказал министр обороны США.
Он отметил, что ВСУ добились возвращения "50% территории, утраченной с февраля 2022 года" и назвал Владимира Путина "хулиганом".
По словам Остина, по линии контактной группы формата "Рамштайн" из почти полусотни государств с начала СВО нынешнему руководству Украины выделено "более 80 миллиардов долларов". При этом глава Пентагона заявил: "Наше единство посылает Путину чёткий сигнал о том, что он не сможет пережить нас или победить в состязании воли".
"Было страшно видеть, как делегация ХАМАС во главе с одним из лидеров террористической группировки нагло посетила Москву 26 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими чиновниками, - поведал министр обороны США. - И Украина, и Израиль сталкиваются с безжалостными врагами, стремящимися их уничтожить".
От лица собранных на очередной "Рамштайн" глава Пентагона заявил, что "мы видим, что Иран разжигает конфликт как в Газе, так и на Украине, вооружая ХАМАС и Путина".
"Соединенные Штаты вполне способны продолжать нашу решительную поддержку Украины, даже когда мы поддерживаем Израиль в час нужды", - подчеркнул Остин.
Он призвал участников контактной группы поставить средства ПВО для ВСУ. Остин обозначил критическую важность защиты украинской энергосистемы от российских ракетных ударов.
"Поскольку мы углубляемся в поддержку нашего партнера, мы должны творчески подумать о том, как мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины", - продолжил Остин.
Он сообщил, что США 20 ноября выделили на нужды ВСУ партию военной помощи на $100 млн, отметив: "Это 51-е сокращение оборудования со складов Министерства обороны. В его состав входят дополнительная система и боекомплект HIMARS, ракеты Stinger, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские выстрелы, противотанковые средства и снаряжение для холодной погоды".
Остин поблагодарил ФРГ за объявленный 21 ноября последний пакет помощи ВСУ на сумму $1,4 млрд. Немецкая помощь представлена "критически необходимыми" системами ПВО и 155-мм боеприпасами стандарта НАТО.
Затем министр обороны США объявил о перерыве, чтобы пропагандисты смогли отключиться от видеотрансляции заседания контактной группы.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Вчера, 16:13
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НовостиЛлойд ОстинРустем УмеровМинобороны УкраиныВСУВладимир ЗеленскийСШАвоенная помощьНАТОУкраина-НАТОСВОПентагонКонтактная группаРамштайнФРГУкраинапостсоветское пространствоВладимир ПутинИранПВОХАМАСПалестино-израильский конфликтИзраильсектор ГазаПалестинамилитаризация
 
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