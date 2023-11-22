https://ukraina.ru/20231122/1051251207.html

Остин рассказал про "наглый визит" ХАМАС в Москву и обвинил Иран в "разжигании" СВО на Украине

Остин рассказал про "наглый визит" ХАМАС в Москву и обвинил Иран в "разжигании" СВО на Украине - 22.11.2023 Украина.ру

Остин рассказал про "наглый визит" ХАМАС в Москву и обвинил Иран в "разжигании" СВО на Украине

США во главе коалиции из почти полусотни государств продолжат поддерживать защитников режима Владимира Зеленского. Об этом 22 ноября на заседании 17-м заседании контактной группы по снабжению ВСУ оружием ("Рамштайн-17") заявил министр обороны США Ллойд Остин

2023-11-22T17:59

2023-11-22T17:59

2023-11-22T17:59

новости

ллойд остин

рустем умеров

минобороны украины

всу

владимир зеленский

сша

военная помощь

нато

украина-нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/51/1033885163_0:206:5931:3542_1920x0_80_0_0_ab9988b0dc3660f992900cd3f19a6f9d.jpg.webp

Глава Пентагона рассказал о проведённых 20 ноября в Киеве переговорах с Владимиром Зеленским, главкомом ВСУ Валерием Залужным и украинским министром обороны Рустемом Умеровым. Остин заверил в продолжении оказании Вашингтоном военной помощи нынешнему руководству постсоветской республики "в долгосрочной перспективе"."Мы сосредоточены на поддержке Украины, поскольку она продолжает сражаться этой зимой и защищать свою критически важную инфраструктуру", - сказал министр обороны США.Он отметил, что ВСУ добились возвращения "50% территории, утраченной с февраля 2022 года" и назвал Владимира Путина "хулиганом".По словам Остина, по линии контактной группы формата "Рамштайн" из почти полусотни государств с начала СВО нынешнему руководству Украины выделено "более 80 миллиардов долларов". При этом глава Пентагона заявил: "Наше единство посылает Путину чёткий сигнал о том, что он не сможет пережить нас или победить в состязании воли"."Было страшно видеть, как делегация ХАМАС во главе с одним из лидеров террористической группировки нагло посетила Москву 26 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими чиновниками, - поведал министр обороны США. - И Украина, и Израиль сталкиваются с безжалостными врагами, стремящимися их уничтожить".От лица собранных на очередной "Рамштайн" глава Пентагона заявил, что "мы видим, что Иран разжигает конфликт как в Газе, так и на Украине, вооружая ХАМАС и Путина"."Соединенные Штаты вполне способны продолжать нашу решительную поддержку Украины, даже когда мы поддерживаем Израиль в час нужды", - подчеркнул Остин.Он призвал участников контактной группы поставить средства ПВО для ВСУ. Остин обозначил критическую важность защиты украинской энергосистемы от российских ракетных ударов."Поскольку мы углубляемся в поддержку нашего партнера, мы должны творчески подумать о том, как мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины", - продолжил Остин.Он сообщил, что США 20 ноября выделили на нужды ВСУ партию военной помощи на $100 млн, отметив: "Это 51-е сокращение оборудования со складов Министерства обороны. В его состав входят дополнительная система и боекомплект HIMARS, ракеты Stinger, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские выстрелы, противотанковые средства и снаряжение для холодной погоды".Остин поблагодарил ФРГ за объявленный 21 ноября последний пакет помощи ВСУ на сумму $1,4 млрд. Немецкая помощь представлена "критически необходимыми" системами ПВО и 155-мм боеприпасами стандарта НАТО.Затем министр обороны США объявил о перерыве, чтобы пропагандисты смогли отключиться от видеотрансляции заседания контактной группы.

https://ukraina.ru/20231121/1051204284.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ллойд остин, рустем умеров, минобороны украины, всу, владимир зеленский, сша, военная помощь, нато, украина-нато, сво, пентагон, контактная группа, рамштайн, фрг, украина, постсоветское пространство, владимир путин, иран, пво, хамас, палестино-израильский конфликт, израиль, сектор газа, палестина, милитаризация