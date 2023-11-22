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Хор Сретенского монастыря и Полунин записали в ДНР клип о миссии Русского мира

Хор Сретенского монастыря и Полунин записали в ДНР клип о миссии Русского мира - 22.11.2023 Украина.ру

Хор Сретенского монастыря и Полунин записали в ДНР клип о миссии Русского мира

Хор Сретенского монастыря опубликовал клип "Возрождение" (OST "Пробуждение") о миссии Русского мира. Песню написал музыкальный продюсер Максим Фадеев, хореографию поставил балетный танцовщик Сергей Полунин, а солистом выступил Владислав Чижов

2023-11-22T15:28

2023-11-22T15:28

2023-11-22T15:28

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саур-могила

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"На Русском мире лежит важная Миссия, которая на протяжении столетий направляет миллионы людей без отрыва от истоков. И это — достижение исторической справедливости. Константа русской ментальности раскрывается в клипе "Возрождение" Хора Сретенского Монастыря. Каждый из визуальных образов, глубинных смыслов, объединяются в единое полотно", - сказано в описании клипа на YouTube.Съёмки клипа состоялись сцене Донецкого театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, а также на фоне важного символа доблести и скорби - мемориального комплекса "Саур-Могила". Комплекс построен при СССР и посвящён подвигу Красной Армии во время Великой Отечественной войны, в том числе при освобождении Донбасса в 1943 году."Синтез этих трех искусств: вокала, музыки и танца, тронет струны души каждого русского человека", - сказано в описании клипа, который также доступен и на других платформах.С 2014 года в районе Саур-могилы шли ожесточенные боевые действия между защитникам Донецкой Народной Республики и украинскими военнослужащими и вооруженными формированиями. В 2022 году ДНР по итогам референдума вошла в состав Российской Федерации.Сергей Полунин – уроженец Херсона, танцовщик балета с мировым именем. Он также известен своими татуировками с изображениями "тризуба" и Владимира Путина.

https://ukraina.ru/20220909/1038559380.html

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