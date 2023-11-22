Хор Сретенского монастыря и Полунин записали в ДНР клип о миссии Русского мира - 22.11.2023 Украина.ру
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Хор Сретенского монастыря и Полунин записали в ДНР клип о миссии Русского мира
Хор Сретенского монастыря и Полунин записали в ДНР клип о миссии Русского мира - 22.11.2023 Украина.ру
Хор Сретенского монастыря и Полунин записали в ДНР клип о миссии Русского мира
Хор Сретенского монастыря опубликовал клип "Возрождение" (OST "Пробуждение") о миссии Русского мира. Песню написал музыкальный продюсер Максим Фадеев, хореографию поставил балетный танцовщик Сергей Полунин, а солистом выступил Владислав Чижов
2023-11-22T15:28
2023-11-22T15:28
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саур-могила
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"На Русском мире лежит важная Миссия, которая на протяжении столетий направляет миллионы людей без отрыва от истоков. И это — достижение исторической справедливости. Константа русской ментальности раскрывается в клипе "Возрождение" Хора Сретенского Монастыря. Каждый из визуальных образов, глубинных смыслов, объединяются в единое полотно", - сказано в описании клипа на YouTube.Съёмки клипа состоялись сцене Донецкого театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, а также на фоне важного символа доблести и скорби - мемориального комплекса "Саур-Могила". Комплекс построен при СССР и посвящён подвигу Красной Армии во время Великой Отечественной войны, в том числе при освобождении Донбасса в 1943 году."Синтез этих трех искусств: вокала, музыки и танца, тронет струны души каждого русского человека", - сказано в описании клипа, который также доступен и на других платформах.С 2014 года в районе Саур-могилы шли ожесточенные боевые действия между защитникам Донецкой Народной Республики и украинскими военнослужащими и вооруженными формированиями. В 2022 году ДНР по итогам референдума вошла в состав Российской Федерации.Сергей Полунин – уроженец Херсона, танцовщик балета с мировым именем. Он также известен своими татуировками с изображениями "тризуба" и Владимира Путина.
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новости, днр, донецк, русский мир, русские, русская культура, искусство, культура, новости культуры, саур-могила, великая отечественная война, полунин, максим фадеев, клип, песня, хореограф, патриотизм, россия, концерт хора сретенского монастыря, рпц, монастырь
Новости, ДНР, Донецк, Русский мир, русские, русская культура, искусство, культура, новости культуры, Саур-Могила, Великая Отечественная война, Полунин, Максим Фадеев, клип, песня, хореограф, патриотизм, Россия, Концерт хора Сретенского монастыря, РПЦ, монастырь

Хор Сретенского монастыря и Полунин записали в ДНР клип о миссии Русского мира

15:28 22.11.2023
 
Саур-Могила
Саур-Могила
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Хор Сретенского монастыря опубликовал клип "Возрождение" (OST "Пробуждение") о миссии Русского мира. Песню написал музыкальный продюсер Максим Фадеев, хореографию поставил балетный танцовщик Сергей Полунин, а солистом выступил Владислав Чижов
"На Русском мире лежит важная Миссия, которая на протяжении столетий направляет миллионы людей без отрыва от истоков. И это — достижение исторической справедливости. Константа русской ментальности раскрывается в клипе "Возрождение" Хора Сретенского Монастыря. Каждый из визуальных образов, глубинных смыслов, объединяются в единое полотно", - сказано в описании клипа на YouTube.
Съёмки клипа состоялись сцене Донецкого театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, а также на фоне важного символа доблести и скорби - мемориального комплекса "Саур-Могила". Комплекс построен при СССР и посвящён подвигу Красной Армии во время Великой Отечественной войны, в том числе при освобождении Донбасса в 1943 году.
"Синтез этих трех искусств: вокала, музыки и танца, тронет струны души каждого русского человека", - сказано в описании клипа, который также доступен и на других платформах.
С 2014 года в районе Саур-могилы шли ожесточенные боевые действия между защитникам Донецкой Народной Республики и украинскими военнослужащими и вооруженными формированиями. В 2022 году ДНР по итогам референдума вошла в состав Российской Федерации.
Сергей Полунин – уроженец Херсона, танцовщик балета с мировым именем. Он также известен своими татуировками с изображениями "тризуба" и Владимира Путина.
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НовостиДНРДонецкРусский миррусскиерусская культураискусствокультурановости культурыСаур-МогилаВеликая Отечественная войнаПолунинМаксим ФадеевклиппесняхореографпатриотизмРоссияКонцерт хора Сретенского монастыряРПЦмонастырь
 
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