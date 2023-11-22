https://ukraina.ru/20231122/1051220152.html

Это приговор. Эксперты о заявлениях Зеленского о Залужном

Это приговор. Эксперты о заявлениях Зеленского о Залужном - 22.11.2023 Украина.ру

Это приговор. Эксперты о заявлениях Зеленского о Залужном

Владимир Зеленский к годовщине Майдана дал большое интервью британскому таблоиду The Sun. Среди резонансных заявлений, прозвучала, наконец, реакция президента Зеленского на интервью главкома Залужного, в котором речь шла о тупике на фронте.

2023-11-22T05:54

2023-11-22T05:54

2023-11-22T05:54

эксклюзив

украина

эксперты

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Политические амбиции главного военного Украины Зеленский считает ошибкой: "Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка. При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии", Заявил Владимир Зеленский изданию. Таким образом, то, что обсуждали эксперты последние полгода, а именно противоречия в тактике и стратегии на поле боя, вышло в публичное пространство. Зеленский фактически подтвердил, что не доволен поведением генерала Залужного. Чем закончится конфликт двух лидеров Украины и о чем еще говорил президент Украины в интервью британским журналистам – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаНу что ж... проанализируем интервью Зе ибо оно очень знаковое... Программное...Начнем с легкого..."Если Украине удастся защитить крупнейшие города системами ПВО, миллионы беженцев вернутся домой.Они будут платить налоги, закроют дыру в бюджете и нам не понадобится так много помощи".Очень опасный тренд - вера в волшебную палочку, о глупости веры в которую вчера говорил Остин.Не существует в мире столько систем ПВО, чтоб "прикрыть" Украину. Их просто столько нет. Равно как нет персонала. Его обучение это долгие месяцы, а может и годы. Это сложнейшая логистика.Это как верить в то, что еще 2л. бензина в газонокосилку спасут от травы... или в то, что проблема травы в том, что газонокосилка не того размера.Проблема в ФИСКАЛАХ, проблема в ОТСУТСТВИИ и РАЗРУШЕНИИ Образования в руину... разрушения Медицины и ОСТАТКОВ даже СоцГарантий... Трудовых и ПОЛИТИЧЕСКИХ прав и СВОБОД... В тюрьму, где еще и баланда и та за деньги... добровольно не едут... даже если она закрыта ПВО...Если Президент искренне полагает, что проблема в ПВО, значит все не есть гуд... Ибо "партнеры" мыслят так же как и я... И представьте как они относятся, когда видят в глазах убежденность в том, что проблема сорняков в газонокосилке...ДАЛЕЕ...Начнем с сатиры... Пора уже Майдан вносить в КУ. Но что такое феномен Майдана? Это архаичная форма прямой демократии, когда не работают Институты современной. Власть толпы и доминирование меньшинства над большинством... Вот и весь диагноз 30 годам...Цитата: "Операция называется "Майдан 3". Она призвана сменить президента. Возможно, не путем убийства. Я имею в виду, это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть"...У Порошенки была Операция "План Шатун"... ничего нового.Любой школьник скажет, что суть не в щепке на гребне цунами, а в самой цунами... в объеме воды ее составляющей. Если нет социальной основы - нет и цунами. А если есть - то не важно, какой "шатун" на ее гребне.Каков реальный процент ненависти к власти? Только честно... какая разница какого производства спичка если бочка с порохом заправлена?...ДАЛЕЕ..."Если ведешь войну, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, совершив, как я считаю, большую ошибку"...И? И как бороться с "ошибкой"? Вот в чем вопрос... Ваш ход, мистер. Есть три варианта...а) отречься по примеру Николая... но всем сказать что это ошибка генералов.б) "отречь" генералов от ошибки и уже сейчас открыть им путь в политику...в) ничего не делать и оно само решится 31 марта на Стефанчука...Все ТРИ варианта ведут к трагедии царской семьи (в широком понимании ВСЕХ, кто был в окружении... даже дальнем).Правда при варианте "б" есть шанс выстоять...ДАЛЕЕ..."...военные активно начали уходить в политику после Майдана 2014 года, потому что "они были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены"...Проблема в ином... они ИЗНАЧАЛЬНО игрались в войну, которая для них ТРАМПЛИН в политику... 90% лощеных "спикеров войны" - не воюют... они используют войну для своей раскрутки для политики...И единственное, что Верховный может сделать... собрать УКАЗОМ все паркетные части и ТрО, все "золотые" батальоны и отправить их под Авдеевку... Но их уже слишком много, а власти у них побольше чем у Верховного... и они могут не в том направлении пойти... Уже...ВЫВОД.1. Рассказов о единстве военного и политического руководства уже не будет...2. Жребий уже брошен - все переходит в ФИНАЛ...Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян­Еще недавно конфликт Зеленского и Залужного считался исключительно плодом фантазии российских ИПcО, а если что-то там и было, то на людях президент и главнокомандующий демонстрировали мир, дружбу и жвачку, всячески опровергая любые наветы. Но буквально за несколько дней все изменилось, и изменилось кардинально.Началось все, пожалуй, с материала "Украинской правды" о том, что #Зелебобус через министра обороны Умерова планирует сделать Залужному сюрприз, уволив разом командующего Медицинских сил Вооруженных сил Украины Татьяну Остащенко, командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева и командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского. Все трое — личные креатуры Залужного, пользующиеся его доверием, и если бы подобное и правда произошло, это было бы настоящей пощечиной генералу. Позже депутат-порошенковец Арьев сообщил, что вообще-то Зеленский планирует уволить и самого Залужного, но через какое-то время удалил сообщение и написал, что его, мол, ввели в заблуждение.Однако масла в огонь подлил бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен, который сообщил, что Зеленский планирует не просто уволить, а еще и арестовать Залужного. Повод для этого, кстати, если что, уже готов: уголовное дело, открытое ГБР по факту сдачи ВСУ Херсонской и части Запорожской областей. Залужного уже даже допрашивали по этому делу в конце сентября. Пока, правда, в качестве свидетеля, но от свидетеля до подозреваемого в таких делах — одна бумага за подписью следователя.Добавил угара нардеп от "Голоса" Роман Костенко, заявивший, что в Украине, оказывается, есть две армии — "армия Залужного" и "армия Сырского". Последний является любимым генералом главы Офиса президента и наиболее вероятным сменщиком Залужного на его посту в случае чего. Ну а затем против Залужного выступила "слуга народа" Безуглая, которая раскритиковала главкома за то, что он "тратит время на нетворкинг, встречи с гражданскими и автографы", а также на "общение с волонтерами и написание диссертации".Кстати, накануне ее публикации предсказания СМИ постепенно начали сбываться: из троицы Остащенко-Наев-Тарнавский, увольнение которых было предсказано ранее, Остащенко уже уволили. Следует ли теперь ждать, что за ней последуют и двое остальных? Вопрос далеко не праздный!В Офисе президента пока что все опровергают. Так, советник ОП #Подоляк, который сменил на посту главной говорящей головы небезызвестного Арестовича, заявил, что никакого конфликта между Залужным и Зеленским быть не может, так как Зеленский, дескать, прямой начальник Залужного. Это, конечно, лукавство: формально это, конечно, так, а фактически Залужный подчиняется не Зеленскому, а "старшим товарищам" Зеленского за океаном. Ну а такая обстановка не только не исключает конфликтов, а лишь способствует им. Проще говоря, было бы странно, если бы Зеленский и Залужный не относились друг к другу с известной мерой антипатии.Другое дело, что ни Залужный Зеленского, ни Зеленский Залужного в такой ситуации без согласия этих самых "старших товарищей" подвинуть не могут, да и вообще любые публичные конфликты между ними невозможны до тех пор, пока Вашингтон заинтересован в сохранении единства в своей колониальной администрации. И так как в настоящий момент конфликт, по крайней мере, в медийной плоскости, уже стал неоспоримой реальностью, возможны всего два варианта трактовки происходящего.Итак, что же стоит за будоражащим СМИ и соцсети конфликтом между Зеленским и Залужным? Основных варианта, на которые стоит обратить внимание. всего два.1️. США действительно затевают некие перестановки на самом верху украинской власти. В конце концов, восхищение Зеленским чем дальше, тем больше сходит на нет; убедить население в том, что к цветущей буйным цветом коррупции он не имеет отношения, — так и не удалось. Да и вообще негатив в обществе продолжает копиться, а выхода ему нет. В прошлый раз в такой ситуации США разыграли спектакль "Меняем Порошенко на Зеленского", отчего бы не повторить его снова, но только теперь с Зеленским в роли Порошенко, а с Залужным — в роли самого Зеленского? Самого Зеленского и его команду такой сюжет, конечно, вряд ли радует, однако противопоставить воле американских хозяев, если она будет сформирована, им по существу нечего.2. Все это шоу, которое показывают встревоженному украинскому обывателю, чтобы отвлечь его от более важных событий — например, от полностью провального контрнаступа. Наблюдение за поиском виноватого и разборок на самом верху вполне способны несколько размазать фокус внимания от провалов на фронте. Не стоит также сбрасывать со счетов очередную попытку договорняка по украинскому вопросу, который, возможно, будут обсуждать в том числе и на онлайн-саммите G20, в котором, предположительно, может принять участие и Путин. На желание Запада несколько приморозить активные боевые действия может повлиять отсутствие финансирования для Украины. Напомню, что в США этот вопрос яростно блокируют протрамповские республиканцы в Конгрессе, а в Европе с этим справляется Венгрия и присоединившаяся к ней недавно Словакия. Маркером того, какой из вышеозначенных вариантов имеет место, послужит, пожалуй, судьба вышеупомянутых генералов Наева и Тарнавского. Если их увольнение и правда состоится, значит, происходит действительно нечто интересное, за чем стоит наблюдать. Если же нет — то все это лишь операция для отвлечения внимания, и смотреть надо куда угодно, но только не за ней.Украинский блогер из Израиля Наталья ЯшинПочему я мало пишу про войну в Украине?Потому что совершенно не согласна с тем, как она идет.Настолько не согласна, что держу себя руками, чтобы не начать писать в Фейсбуке *то, что я НА САМОМ ДЕЛЕ думаю.Но сегодня удержать себя не удалось.Моё доверие к Залужному подорвано его статьей в "The Economist". Для меня главное: Залужный не опубликовал никакого опровержения. Значит, он на самом деле сказал то, что думает.Главное из того, что сказал Залужный: на фронте тупик, за многие месяцы контрнаступления прошли 17 километров...Слушайте, господин Залужный. Мой внук на фронте под Харьковом, в штурмовой роте. Это вы сказали для него, чтобы у него поднялась мотивация умирать за Украину? Вы для чего (для кого?) это сказали? Если это правда, почему вы еще не подали рапорт об отставке? Тупик - это не вообще тупик. Это для вас лично тупик. Это ВЫ не знаете, как воевать при данных обстоятельствах. Но это не значит, что на ваше место не найдется другой командир, который знает, как воевать, и будет воевать за Украину. Если насчет 17 км правда - вас надо судить, господин Залужный. Сколько ребят наших погибло с начала "контнаступу". За что они погибли? За 17 километров?Владимир Александрович, я долго ждала вашего решения.Решения нет.А оно должно быть как можно быстрее.Залужного надо снимать с должности и... тут вам виднее.В Израиле в таких случаях образуют государственную комиссию. В Украине не было прецедентов, поэтому не знаю.Политтехнолог Карл ВолохСтрах Зеленского перед Залужным скрывать становится все сложнее. Какой "политикой" занимается наш Генерал, что следует специально предостерегать? Он создал партию?Купил телеканал? Сблокировался с оппозицией и делает соответствующие заявления? Напротив, все адекватное общество переживает, что не имеет от Генерала никакого сигнала, что он хоть после войны уйдет в политику и приведет туда адекватных людей вместо этих инфантильных матаналитиков. Хотя, если задуматься, Зеленский делает очень важное для страны дело, загоняя Генерала в ситуацию, где нет других вариантов.Журналист Марина Данилюк-ЯрмолаеваК десятой годовщине Революции Достоинства, спасшей нас от сценария, как у северных соседей сверху с усатым — Зеленский вылез в очень популярное таблоидное издание The Sun. Где опять отождествил термин Майдан с государственным переворотом. Где еще раз подчеркнул, что переживает исключительно за то, как удержаться у власти. И набросил г…а на высшее военное руководство, "который на передовой ведет себя как политик, а не военный". Это значит бережет людей и не лезет в лобовые атаки в Горловку, как того хочется VIP-уклонистам? Также в этом интервью есть полное непонимание связи Майдан-военные и спасение независимости в 2014 году. Он говорит в таблоиде, который читает каждая британская собака — "каждая политическая партия в 2014 году хотела каких-то военных звезд войны, и я считаю, что это была большая ошибка"? ЧТО? Это политическое лицо полностью не чувствует пульса страны ни тогда, ни сейчас. В 2014 году был огромный общественный запрос на специалистов обороны и безопасности в политике. Как и сейчас, он будет сохраняться не один избирательный цикл. Это нормально, когда кто-нибудь из опытных ветеранов уйдет в местные и верховные советы. Очень часто этот ветеран когда-то мобилизованный гражданский ультраспециалист. И это явно лучше кунсткамеры ноунеймов, которые еще и агентура ГРУ. Приход добровольцев как раз стал свежей кровью политики. И так Рада подтянула пласт законов, которые не менялись с 70-х годов прошлого столетия.Приход военных и военных волонтеров 2014 года был необходим, чтобы мы наконец начали говорить о безопасности и обороне предметно. И готовиться хоть как-нибудь к полномасштабному вторжению. Этим интервью Зеленский фактически подписался под тем, что конфликт с военным руководством есть. И его суть в том, что позеры не могут простить профессионалам, что мы еще не скончались. И что на фоне настоящего мужества цирк всегда проигрывает. Это было отвратительное интервью. Сочувствую всем, кто увидел истинное нутро гаранта среди фото горячих английских девушек. Такое интервью на 10-летие Революции Достоинства хорошо показывает, что наш верховный ничего так и не понял. Ни о ценностях, ни о своем народе, ни о том, почему войско - твой надежный гарант физического существования. Это приговор. Ему. Не нам.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ по суду.

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