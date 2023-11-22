"Противник скоро побежит": эксперт сообщил, хватит ли России ресурсов на Авдеевку, Львов и Одессу - 22.11.2023 Украина.ру
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"Противник скоро побежит": эксперт сообщил, хватит ли России ресурсов на Авдеевку, Львов и Одессу
"Противник скоро побежит": эксперт сообщил, хватит ли России ресурсов на Авдеевку, Львов и Одессу - 22.11.2023 Украина.ру
"Противник скоро побежит": эксперт сообщил, хватит ли России ресурсов на Авдеевку, Львов и Одессу
Прорваться до Львова и Одессы — пока такие планы остаются за гранью военной целесообразности ВС России. Но им вполне по силам отодвинуть линию фронта от многострадального Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2023-11-22T05:50
2023-11-22T05:50
новости
авдеевка
днр
львов
донецк
одесса
бои
ресурсы
наступление
потери
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Сейчас идёт война на истощение, ВСУ начинают проигрывать стратегически, и рано или поздно просто "посыпятся". Когда противник начинает проигрывать в военном плане, возможно, он скоро побежит. Но это дело не одного дня, недели или месяца, рассказал военный эксперт.Но ВС РФ сейчас могут отодвинуть линию фронта от многострадального Донецка, чтобы ствольная артиллерия туда не добивала. Армии РФ сейчас по силам взять Авдеевку, отметил он.Передышка в боях пойдёт скорее на пользу противнику, нежели армии РФ. По этому поводу не нужно испытывать никаких иллюзий. Сейчас идти на заморозку конфликта России нельзя, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231121/1051177696.html
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новости, авдеевка, днр, львов, донецк, одесса, бои, ресурсы, наступление, потери, всу, вс рф
Новости, Авдеевка, ДНР, Львов, Донецк, Одесса, бои, ресурсы, наступление, потери, ВСУ, ВС РФ

"Противник скоро побежит": эксперт сообщил, хватит ли России ресурсов на Авдеевку, Львов и Одессу

05:50 22.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Прорваться до Львова и Одессы — пока такие планы остаются за гранью военной целесообразности ВС России. Но им вполне по силам отодвинуть линию фронта от многострадального Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Сейчас идёт война на истощение, ВСУ начинают проигрывать стратегически, и рано или поздно просто "посыпятся". Когда противник начинает проигрывать в военном плане, возможно, он скоро побежит. Но это дело не одного дня, недели или месяца, рассказал военный эксперт.
"Возможно, у нас сейчас нет ресурсов прорваться до Львова, взять Одессу — пока это остаётся за гранью нашей военной целесообразности и разумности. Потому что сопряжено с огромными силами, средствами, большими потерями", - подчеркнул Шкурлатов.
Но ВС РФ сейчас могут отодвинуть линию фронта от многострадального Донецка, чтобы ствольная артиллерия туда не добивала. Армии РФ сейчас по силам взять Авдеевку, отметил он.
Передышка в боях пойдёт скорее на пользу противнику, нежели армии РФ. По этому поводу не нужно испытывать никаких иллюзий. Сейчас идти на заморозку конфликта России нельзя, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
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Ростислав Ищенко: Когда Россия разделается с ВСУ, Польша и США без войны нанесут ей болезненный удар Победа России на Украине — это не победа в войне. Победа на Украине — это победа в сражении. Войну мы ведем с коллективным Западом. Россия пока только собирается сражаться. Но Запад может быстро сломаться, считает политолог Ростислав Ищенко
 
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