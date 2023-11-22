"Противник скоро побежит": эксперт сообщил, хватит ли России ресурсов на Авдеевку, Львов и Одессу
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Прорваться до Львова и Одессы — пока такие планы остаются за гранью военной целесообразности ВС России. Но им вполне по силам отодвинуть линию фронта от многострадального Донецка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Сейчас идёт война на истощение, ВСУ начинают проигрывать стратегически, и рано или поздно просто "посыпятся". Когда противник начинает проигрывать в военном плане, возможно, он скоро побежит. Но это дело не одного дня, недели или месяца, рассказал военный эксперт.
"Возможно, у нас сейчас нет ресурсов прорваться до Львова, взять Одессу — пока это остаётся за гранью нашей военной целесообразности и разумности. Потому что сопряжено с огромными силами, средствами, большими потерями", - подчеркнул Шкурлатов.
Но ВС РФ сейчас могут отодвинуть линию фронта от многострадального Донецка, чтобы ствольная артиллерия туда не добивала. Армии РФ сейчас по силам взять Авдеевку, отметил он.
Передышка в боях пойдёт скорее на пользу противнику, нежели армии РФ. По этому поводу не нужно испытывать никаких иллюзий. Сейчас идти на заморозку конфликта России нельзя, резюмировал собеседник Украина.ру.
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