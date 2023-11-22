https://ukraina.ru/20231122/1051199947.html

Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев

Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев - 22.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев

Ни Мариуполь, ни Артемовск не привели к моральному слому в ВСУ. Победа России зависит не только от взятия конкретного укрепрайона, а от совокупности всех факторов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-11-22T04:40

2023-11-22T04:40

2023-11-22T04:40

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Не нужно предписывать операции в Авдеевке чрезмерно серьезное значение, поскольку ни Мариуполь, ни Артемовск не привели к моральному слому в ВСУ. Но сейчас может сработать накопительный эффект, рассказал эксперт.Победа России зависит не от взятия укрепрайона в Авдеевке, а от совокупности всех факторов: от неспособности Запада грамотно планировать операции ВСУ (потому что Запад всем руководит), в части военно-технического оснащения Украины и в части финансирования Киева, добавил он.Но когда это все растает, тогда растает и "туман войны в мозгах украинцев". А последней каплей, которая обрушит всю систему, может быть что угодно: котел в Авдеевке, прилет по какому-нибудь объекту или разгром конкретной группировки ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231121/1051179460.html

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новости, украина, авдеевка, вс рф, всу, мариуполь, артемовск, победа, россия, запад