Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев
Ни Мариуполь, ни Артемовск не привели к моральному слому в ВСУ. Победа России зависит не только от взятия конкретного укрепрайона, а от совокупности всех факторов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Не нужно предписывать операции в Авдеевке чрезмерно серьезное значение, поскольку ни Мариуполь, ни Артемовск не привели к моральному слому в ВСУ. Но сейчас может сработать накопительный эффект, рассказал эксперт.
"Почему военное руководство Украины (склонное к более трезвым оценкам) и гражданское общество все еще поддерживают правящий режим в его намерении продолжать войну? Потому что им 10 лет внедряли в сознание веру в неизбежную победу над Россией. Да и Запад в это до сих пор верит", - отметил Самойлов.
Победа России зависит не от взятия укрепрайона в Авдеевке, а от совокупности всех факторов: от неспособности Запада грамотно планировать операции ВСУ (потому что Запад всем руководит), в части военно-технического оснащения Украины и в части финансирования Киева, добавил он.
Но когда это все растает, тогда растает и "туман войны в мозгах украинцев". А последней каплей, которая обрушит всю систему, может быть что угодно: котел в Авдеевке, прилет по какому-нибудь объекту или разгром конкретной группировки ВСУ, резюмировал собеседник издания.
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Вчера, 07:19Станислав Крапивник: Даже если Россия выдавит ВСУ из Авдеевки, ей не избежать схватки с новым врагом Пока не будет наступления, которое раздавит фронт ВСУ и лишит их надежды на победы, ничего у нас не получится. Киевская и западная пропаганда хорошо работают на Зеленского и его власть. А если Зеленский проиграет войну, он действительно может расстаться с жизнью