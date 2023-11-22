Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев - 22.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231122/1051199947.html
Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев
Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев - 22.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев
Ни Мариуполь, ни Артемовск не привели к моральному слому в ВСУ. Победа России зависит не только от взятия конкретного укрепрайона, а от совокупности всех факторов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-11-22T04:40
2023-11-22T04:40
новости
украина
авдеевка
вс рф
всу
мариуполь
артемовск
победа
россия
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102288/12/1022881268_0:299:2579:1750_1920x0_80_0_0_6fda3f431c0bf4eed56f213236069bdd.jpg
Не нужно предписывать операции в Авдеевке чрезмерно серьезное значение, поскольку ни Мариуполь, ни Артемовск не привели к моральному слому в ВСУ. Но сейчас может сработать накопительный эффект, рассказал эксперт.Победа России зависит не от взятия укрепрайона в Авдеевке, а от совокупности всех факторов: от неспособности Запада грамотно планировать операции ВСУ (потому что Запад всем руководит), в части военно-технического оснащения Украины и в части финансирования Киева, добавил он.Но когда это все растает, тогда растает и "туман войны в мозгах украинцев". А последней каплей, которая обрушит всю систему, может быть что угодно: котел в Авдеевке, прилет по какому-нибудь объекту или разгром конкретной группировки ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231121/1051179460.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102288/12/1022881268_0:58:2579:1992_1920x0_80_0_0_5b4e5f107af2c5305d9a7da3f61d53e8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, авдеевка, вс рф, всу, мариуполь, артемовск, победа, россия, запад
Новости, Украина, Авдеевка, ВС РФ, ВСУ, Мариуполь, Артемовск, победа, Россия, Запад

Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев

04:40 22.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
Ни Мариуполь, ни Артемовск не привели к моральному слому в ВСУ. Победа России зависит не только от взятия конкретного укрепрайона, а от совокупности всех факторов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Не нужно предписывать операции в Авдеевке чрезмерно серьезное значение, поскольку ни Мариуполь, ни Артемовск не привели к моральному слому в ВСУ. Но сейчас может сработать накопительный эффект, рассказал эксперт.
"Почему военное руководство Украины (склонное к более трезвым оценкам) и гражданское общество все еще поддерживают правящий режим в его намерении продолжать войну? Потому что им 10 лет внедряли в сознание веру в неизбежную победу над Россией. Да и Запад в это до сих пор верит", - отметил Самойлов.
Победа России зависит не от взятия укрепрайона в Авдеевке, а от совокупности всех факторов: от неспособности Запада грамотно планировать операции ВСУ (потому что Запад всем руководит), в части военно-технического оснащения Украины и в части финансирования Киева, добавил он.
Но когда это все растает, тогда растает и "туман войны в мозгах украинцев". А последней каплей, которая обрушит всю систему, может быть что угодно: котел в Авдеевке, прилет по какому-нибудь объекту или разгром конкретной группировки ВСУ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Станислав Крапивник интервью
Вчера, 07:19
Станислав Крапивник: Даже если Россия выдавит ВСУ из Авдеевки, ей не избежать схватки с новым врагом Пока не будет наступления, которое раздавит фронт ВСУ и лишит их надежды на победы, ничего у нас не получится. Киевская и западная пропаганда хорошо работают на Зеленского и его власть. А если Зеленский проиграет войну, он действительно может расстаться с жизнью
 
НовостиУкраинаАвдеевкаВС РФВСУМариупольАртемовскпобедаРоссияЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:10Военный эксперт объяснил, как под "песни" Арестовича* Запад скрывает провалы ВСУ и готовит "заморозку"
04:55Доброволец батальона "Скиф" рассказал о подлости в действиях ВСУ
04:50Подполковник Шкурлатов о том, как РФ загнала ВСУ в позиционный тупик и когда падет гарнизон в Авдеевке
04:40Военный эксперт о том, как взятие Авдеевки и разгром ВСУ могут развеять "туман войны" в мозгах украинцев
04:31Авдеевский фронт. Вооруженные силы России приближают окружение противника по "мариупольскому варианту"
04:30Дело не плохом ПВО. Харьковский эксперт сообщил, как ВС РФ удалось "накрыть" две бригады ВСУ на Запорожье
04:22Лариса Шеслер: Майдан оставил Николаев без кораблей, воды и людей, но Россия превратит его в жемчужину
04:20"Идёт поток добровольцев": военный эксперт объяснил, как и почему Россия мощно переиграла ВСУ на поле боя
04:15Российские войска получили партию отремонтированных БМП-2 - Ростех
04:00Петр Скоробогатый: Россия прижала ВСУ в пяти местах, загнала Запад в ловушку, но пропустила мощный удар
04:00Военный политолог пояснил, как Зеленский готовит отступление ВСУ и почему поставки F-16 не спасут Украину
03:48В Хмельницкой области Украины звучат взрывы
03:29Канада намерена направить на помощь Украине около миллиарда долларов до 2026 года
03:03Киевские каратели за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:49Украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Житомирской и Киевской областях
02:01План ЕС о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться – Bloomberg
01:31Меньше $1 млрд Канада выделит Киеву до 2026 года
01:10В Днепропетровской области демонтируют коммунистическую символику с мемориала
00:43На Украине сократят количество вузов, чтобы вступить в ЕС
00:13Украине не стоит рассчитывать на ракеты Taurus – Bild
Лента новостейМолния