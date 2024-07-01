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Столтенберг рассчитывает на помощь США Украине и НАТО при любом президенте
Столтенберг рассчитывает на помощь США Украине и НАТО при любом президенте - 01.07.2024 Украина.ру
Столтенберг рассчитывает на помощь США Украине и НАТО при любом президенте
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" выразил уверенность в том, что США останутся союзником альянса и Украины вне зависимости от результатов президентских выборов
2024-07-01T07:50
2024-07-01T07:50
2024-07-01T08:06
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"В США существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО", - сказал Столтенберг о возможности победы на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, который известен своим критическим отношением к альянсу.Столтенберг, однако, указал, что НАТО может играть более заметную роль в координации подготовки украинских военных и транспортировке оборудования, подразумевая возможность сценария, при котором участие США сократится, отметило издание.Подробнее о президентских выборах в США - в материале Ростислава Ищенко Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечта на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, йенс столтенберг, дональд трамп, нато
Новости, США, Украина, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, НАТО
Столтенберг рассчитывает на помощь США Украине и НАТО при любом президенте
07:50 01.07.2024 (обновлено: 08:06 01.07.2024)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" выразил уверенность в том, что США останутся союзником альянса и Украины вне зависимости от результатов президентских выборов
"В США существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО", - сказал Столтенберг о возможности победы на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, который известен своим критическим отношением к альянсу.
Столтенберг, однако, указал, что НАТО может играть более заметную роль в координации подготовки украинских военных и транспортировке оборудования, подразумевая возможность сценария, при котором участие США сократится, отметило издание.
Подробнее о президентских выборах в США - в материале Ростислава Ищенко Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечта
на сайте Украина.ру.