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Столтенберг рассчитывает на помощь США Украине и НАТО при любом президенте

Столтенберг рассчитывает на помощь США Украине и НАТО при любом президенте - 01.07.2024 Украина.ру

Столтенберг рассчитывает на помощь США Украине и НАТО при любом президенте

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" выразил уверенность в том, что США останутся союзником альянса и Украины вне зависимости от результатов президентских выборов

2024-07-01T07:50

2024-07-01T07:50

2024-07-01T08:06

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"В США существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО", - сказал Столтенберг о возможности победы на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, который известен своим критическим отношением к альянсу.Столтенберг, однако, указал, что НАТО может играть более заметную роль в координации подготовки украинских военных и транспортировке оборудования, подразумевая возможность сценария, при котором участие США сократится, отметило издание.Подробнее о президентских выборах в США - в материале Ростислава Ищенко Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечта на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, йенс столтенберг, дональд трамп, нато