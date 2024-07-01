На памятнике маршалу Жукову в Москве снова появилась аббревиатура ГУР
Силовики задержали мужчину, который написал аббревиатуру Главного управления разведки Украины (ГУР) на памятнике маршалу Георгию Жукову в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza
Надпись, по информации телеграм-канала, баллончиком с краской нанес 57-летний житель Тульской области. Его сразу же задержали.
"При задержании мужчина оказал сопротивление. В итоге он был доставлен в отдел. Предположительно, нанести надпись его убедили телефонные мошенники", - говорится в материале.
Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение памятников и воинских захоронений".
В начале июня на памятник Жукову уже наносили такую же надпись. Это сделали две сестры. По сообщениям СМИ, на преступление женщин толкнула нехватка денег. Они стали жертвами украинских мошенников, которые предложили таким образом "вернуть" украденные средства назад. Тверской суд Москвы заключил их под стражу.
Подробнее об украинских мошенниках - в материале Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ на сайте Украина.ру.