На памятнике маршалу Жукову в Москве снова появилась аббревиатура ГУР - 01.07.2024 Украина.ру
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На памятнике маршалу Жукову в Москве снова появилась аббревиатура ГУР
На памятнике маршалу Жукову в Москве снова появилась аббревиатура ГУР - 01.07.2024 Украина.ру
На памятнике маршалу Жукову в Москве снова появилась аббревиатура ГУР
Силовики задержали мужчину, который написал аббревиатуру Главного управления разведки Украины (ГУР) на памятнике маршалу Георгию Жукову в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza
2024-07-01T12:34
2024-07-01T12:34
мошенники
новости
москва
дмитрий жуков
главное управление разведки украины (гур)
гур моу
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Надпись, по информации телеграм-канала, баллончиком с краской нанес 57-летний житель Тульской области. Его сразу же задержали.Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение памятников и воинских захоронений".В начале июня на памятник Жукову уже наносили такую же надпись. Это сделали две сестры. По сообщениям СМИ, на преступление женщин толкнула нехватка денег. Они стали жертвами украинских мошенников, которые предложили таким образом "вернуть" украденные средства назад. Тверской суд Москвы заключил их под стражу.Подробнее об украинских мошенниках - в материале Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мошенники, новости, москва, дмитрий жуков, главное управление разведки украины (гур), гур моу
мошенники, Новости, Москва, Дмитрий Жуков, Главное управление разведки Украины (ГУР), ГУР МОУ

На памятнике маршалу Жукову в Москве снова появилась аббревиатура ГУР

12:34 01.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
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Силовики задержали мужчину, который написал аббревиатуру Главного управления разведки Украины (ГУР) на памятнике маршалу Георгию Жукову в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza
Надпись, по информации телеграм-канала, баллончиком с краской нанес 57-летний житель Тульской области. Его сразу же задержали.

"При задержании мужчина оказал сопротивление. В итоге он был доставлен в отдел. Предположительно, нанести надпись его убедили телефонные мошенники", - говорится в материале.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение памятников и воинских захоронений".
В начале июня на памятник Жукову уже наносили такую же надпись. Это сделали две сестры. По сообщениям СМИ, на преступление женщин толкнула нехватка денег. Они стали жертвами украинских мошенников, которые предложили таким образом "вернуть" украденные средства назад. Тверской суд Москвы заключил их под стражу.
Подробнее об украинских мошенниках - в материале Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ на сайте Украина.ру.
 
мошенникиНовостиМоскваДмитрий ЖуковГлавное управление разведки Украины (ГУР)ГУР МОУ
 
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