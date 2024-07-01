"Гонят солдат на задания для галочки": Безуглая раскритиковала генералов ВСУ - 01.07.2024 Украина.ру
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"Гонят солдат на задания для галочки": Безуглая раскритиковала генералов ВСУ
"Гонят солдат на задания для галочки": Безуглая раскритиковала генералов ВСУ - 01.07.2024 Украина.ру
"Гонят солдат на задания для галочки": Безуглая раскритиковала генералов ВСУ
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в интервью британской газете Times обвинила генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том, что они отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций для галочки
2024-07-01T11:56
2024-07-01T11:56
всу
марьяна безуглая
новости
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
верховная рада
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"Генералы могут приказывать военным чиновникам, военным поварам или другим, не имеющим надлежащей подготовки, попытаться вернуть позиции. Но они знают, что не смогут этого сделать и погибнут. Они делают это просто для того, чтобы поставить нужные галочки", - заявила Безуглая.Издание отметило, что жалобы на тактику украинских генералов участились.На днях Безуглая указывала на катастрофическую ситуацию с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций.Ранее Безуглая критиковала бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.Подробнее о критике украинской армии - в материале "Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ на сайте Украина.ру.
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всу, марьяна безуглая, новости, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада
ВСУ, Марьяна Безуглая, Новости, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

"Гонят солдат на задания для галочки": Безуглая раскритиковала генералов ВСУ

11:56 01.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Читать в
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в интервью британской газете Times обвинила генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том, что они отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций для галочки
"Генералы могут приказывать военным чиновникам, военным поварам или другим, не имеющим надлежащей подготовки, попытаться вернуть позиции. Но они знают, что не смогут этого сделать и погибнут. Они делают это просто для того, чтобы поставить нужные галочки", - заявила Безуглая.
Издание отметило, что жалобы на тактику украинских генералов участились.
На днях Безуглая указывала на катастрофическую ситуацию с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций.
Ранее Безуглая критиковала бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
Подробнее о критике украинской армии - в материале "Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ на сайте Украина.ру.
 
ВСУМарьяна БезуглаяНовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
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