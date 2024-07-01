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"Гонят солдат на задания для галочки": Безуглая раскритиковала генералов ВСУ

"Гонят солдат на задания для галочки": Безуглая раскритиковала генералов ВСУ - 01.07.2024 Украина.ру

"Гонят солдат на задания для галочки": Безуглая раскритиковала генералов ВСУ

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в интервью британской газете Times обвинила генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том, что они отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций для галочки

2024-07-01T11:56

2024-07-01T11:56

2024-07-01T11:56

всу

марьяна безуглая

новости

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

верховная рада

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"Генералы могут приказывать военным чиновникам, военным поварам или другим, не имеющим надлежащей подготовки, попытаться вернуть позиции. Но они знают, что не смогут этого сделать и погибнут. Они делают это просто для того, чтобы поставить нужные галочки", - заявила Безуглая.Издание отметило, что жалобы на тактику украинских генералов участились.На днях Безуглая указывала на катастрофическую ситуацию с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций.Ранее Безуглая критиковала бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.Подробнее о критике украинской армии - в материале "Очередная ложь": Безуглая заявила о тотальной проверке в ВСУ на сайте Украина.ру.

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всу, марьяна безуглая, новости, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада