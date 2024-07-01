https://ukraina.ru/20240701/1055940105.html

Вспышки инфекционных заболеваний и массовые штрафы. Что ожидает украинцев в июле

Вспышки инфекционных заболеваний и массовые штрафы. Что ожидает украинцев в июле - 01.07.2024 Украина.ру

Вспышки инфекционных заболеваний и массовые штрафы. Что ожидает украинцев в июле

В июле на Украине в среднем будет на два градуса жарче, чем обычно, предупреждает украинский Гидрометцентр. Однако кондиционерами и холодильниками украинцы смогут пользоваться намного реже, так как в ближайшие недели им обещают увеличить периоды отключения электроэнергии.

2024-07-01T05:07

2024-07-01T05:07

2024-07-01T05:56

эксклюзив

украина

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Энергетический эксперт и председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский говорит, что в ближайшие две недели украинцам следует готовиться к более жёстким отключениям света. В июле, по его прогнозам, света не будет по 14-16 часов в сутки.Ранее Гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко тоже предупреждал о критической нехватке внутренней генерации электроэнергии.Украинский экономист Александр Рябоконь отмечает, что техника в таком режиме будет чаще ломаться. "Вот и подошли к тому моменту, когда за сутки больше электричества нет, чем есть. Длинный световой день немного компенсирует впечатления, конечно. Но сети и техника в таком режиме довольно быстро вскроют сермяжную действительность", - пишет экономист.Еще одним из следствий длительных отключений холодильников станут массовые пищевые отравления. В конце июня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил об увеличении количества инфекционных заболеваний в стране из-за перебоев с энерго- и водоснабжением. Он отметил, что в условиях нехватки электричества и воды сложнее соблюдать правила гигиены. В частности ограничения в энергоснабжении могут привести к нарушению условий хранения продуктов в бытовых условиях.В торговых сетях уже в июле ожидается рост цен на рыбные консервы, подсолнечное масло и майонез на 5-15% из-за проблем с электроснабжением, девальвации и подорожания логистики. Продавцы молочных продуктов подсчитали, что использование генераторов приведет к подорожанию "молочки" на 10% в июле, а к осени - на 25-30%."Июль впереди, лето еще в разгаре, с жарой, с резким скачком всех инфекций и невозможностью очистных сооружений работать нормально. Летний период будет тяжелый, зимний будет тяжелый, осенний будет тяжелый. Это только по энергетике", - сетует бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.Военнообязанные украинцы не смогут жарким летом даже искупаться и охладиться в водоемах. Уже с мая на популярных пляжах регулярно устраивают засады военкомы (ТЦК), нарушая "закон джунглей", запрещающий подстерегать добычу на водопое.Украинская Аграрная Рада также предупреждает, что в июле резко сократиться экспорт украинских зерновых, в первую очередь, кукурузы. По данным пресс-службы Рады, мировая конъюнктура оказалась неблагоприятной для украинской кукурузы. Это значит, что существенно сократятся поступления в бюджет.Financial Times также сообщает, что Евросоюз вернёт пошлины на куриные яйца и сахар из Украины, используя так называемый "аварийный тормоз", призванный успокоить европейских фермеров, которые в начале этого года протестовали в ЕС.Украинских военных же пытаются обрадовать тем, что в июле они получат следующую партию снарядов в рамках чешской инициативы. До конца года чехи обещают поставить полмиллиона боеприпасов. Чешская оппозиция раскритиковала свое правительство за недостаточную прозрачность относительно финансовых взносов в инициативу, а также выражала беспокойство относительно качества поставляемых боеприпасов. Первая партия, собранных по всему миру старых боеприпасов, покрывает расходы ВСУ лишь где-то на неделю интенсивных боёв.16-го июля заканчивается двухмесячный срок, который украинским военнообязанным выделили на явку в военкомат. Таким образом, с середины следующего месяца те, кто этого не сделал, будут априори считаться нарушителями, их можно задерживать (хотя это делали и ранее), а также штрафовать на сумму до 25500 гр (60 000 р.). В случае неуплаты штрафа, у них могут отнимать собственность за долги. Данная норма нацелена в первую очередь, чтобы ограбить тех мужчин, кто выехал заграницу или не желает возвращаться на Украину.Официально обновили свои данные 2,4 миллиона мужчин, а по данным Госстата на 2022 мужчин с украинским гражданством в возрасте от 25 до 59 лет было около 10 миллионов (включая тех, у кого давно российское гражданство). Таким образом, оштрафовав каждого из оставшихся 7,6 миллионов и отняв у них собственность, власти надеются пополнить бюджет для расчета по западным кредитам.Кроме того, лица, которые были признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья после 2022 года, должны прийти в ТЦК, чтобы пройти комиссию повторно. Статус "ограниченно пригодный" на Украине в мае был вообще отменен.С 1 июля право на отсрочку теряют также неполнородные братья (имеющие только одного общего родителя) погибших украинских военнослужащих. Теряют отсрочку и мужчины, ухаживающие за близкими родственниками с третьей степенью инвалидности, а также лица, ухаживающие за инвалидами первой и второй группы, если у тех где-то имеется еще хотя бы один родственник. Отсрочку отбирают также у отцов-одиночек, если мать не был лишена официально родительских прав.Министерство восстановления также призвало украинских водителей, пребывающих в ЕС, вернуть на Украину все фуры до 10 июля и вернуться самим для обновления документов по новым правилам Евросоюза. Поскольку водителей на Украине подчас снимают прямо с рейсов и сразу же мобилизуют, вернувшиеся на Украину водители, вскоре окажутся в окопах под Волчанском.С июля также под каток мобилизации попадают три категории украинских студентов: заочники; студенты, получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура); те, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, профильное при наличии высшего).Украинским властям сейчас важно набрать, как можно больше пушечного мяса, чтобы попробовать еще один контрнаступ до начала осенней распутицы и выборов в США. Хоть какую-то эффективность нужно показать также к июльскому саммиту НАТО вне зависимости от того, сколько украинцев придется для этого положить.В Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию, но были пойманы СБУ

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