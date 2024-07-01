Камбоджа поддержала мирный план КНР и Бразилии по Украине - 01.07.2024 Украина.ру
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Камбоджа поддержала мирный план КНР и Бразилии по Украине
Камбоджа поддержала мирный план КНР и Бразилии по Украине - 01.07.2024 Украина.ру
Камбоджа поддержала мирный план КНР и Бразилии по Украине
Камбоджа поддержала меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса", говорится в заявлении министерства иностранных дел и международного сотрудничества страны, передает газета Khmer Times
2024-07-01T09:02
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"Я хочу подчеркнуть, что Камбоджа поддерживает китайско-бразильский план из шести пунктов, признавая его эффективность в решении четырех важнейших приоритетов на местах", - заявил госсекретарь и официальный представитель МИД Камбоджи Чам Соунри. Он пояснил, что пункты меморандума призваны предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности и создать благоприятную атмосферу для диалога между Украиной и Россией, а также смягчить гуманитарный кризис, предотвратить ядерный кризис и "поддержать усилия по повышению продовольственной и энергетической безопасности и стабилизации цепочек поставок".В меморандуме Китая и Бразилии стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.В мае КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима.Подробнее о других мирных планах - в материале "Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по Украине на сайте Украина.ру.
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новости, китай, бразилия, камбоджа, дональд трамп, мид
Новости, Китай, Бразилия, Камбоджа, Дональд Трамп, МИД

Камбоджа поддержала мирный план КНР и Бразилии по Украине

09:02 01.07.2024 (обновлено: 09:30 01.07.2024)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : president.gov.ua
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Камбоджа поддержала меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса", говорится в заявлении министерства иностранных дел и международного сотрудничества страны, передает газета Khmer Times
"Я хочу подчеркнуть, что Камбоджа поддерживает китайско-бразильский план из шести пунктов, признавая его эффективность в решении четырех важнейших приоритетов на местах", - заявил госсекретарь и официальный представитель МИД Камбоджи Чам Соунри.
Он пояснил, что пункты меморандума призваны предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности и создать благоприятную атмосферу для диалога между Украиной и Россией, а также смягчить гуманитарный кризис, предотвратить ядерный кризис и "поддержать усилия по повышению продовольственной и энергетической безопасности и стабилизации цепочек поставок".
В меморандуме Китая и Бразилии стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога.
Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.
В мае КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима.
Подробнее о других мирных планах - в материале "Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по Украине на сайте Украина.ру.
 
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