ПВО сбила почти 40 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями - МО РФ - 01.07.2024 Украина.ру
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ПВО сбила почти 40 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями - МО РФ
ПВО сбила почти 40 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями - МО РФ - 01.07.2024 Украина.ру
ПВО сбила почти 40 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями - МО РФ
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь подавили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2024-07-01T07:30
2024-07-01T07:30
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Они пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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пво, всу, беспилотники, новости, россия, минобороны, белгородская область, брянская область
ПВО, ВСУ, беспилотники, Новости, Россия, Минобороны, Белгородская область, Брянская область

ПВО сбила почти 40 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями - МО РФ

07:30 01.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь подавили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Они пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, девять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, девять БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области", - уточнили в ведомстве.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
 
ПВОВСУбеспилотникиНовостиРоссияМинобороныБелгородская областьБрянская область
 
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