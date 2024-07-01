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ПВО сбила почти 40 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями - МО РФ

ПВО сбила почти 40 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями - МО РФ - 01.07.2024 Украина.ру

ПВО сбила почти 40 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями - МО РФ

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь подавили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2024-07-01T07:30

2024-07-01T07:30

2024-07-01T07:30

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Они пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

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