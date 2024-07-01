ПВО сбила почти 40 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями - МО РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь подавили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Они пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, девять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, девять БПЛА уничтожено над территорией Белгородской области", - уточнили в ведомстве.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.