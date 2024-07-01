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"Делать немедленно": Польша изменила правила для украинских беженцев

"Делать немедленно": Польша изменила правила для украинских беженцев - 01.07.2024 Украина.ру

"Делать немедленно": Польша изменила правила для украинских беженцев

Польша с 1 июля меняет правила для украинских беженцев. Об этом рассказал директор представительства союза предпринимателей и работодателей на Украине Назарий Волянский в эфире телемарафона

2024-07-01T12:24

2024-07-01T12:24

2024-07-01T12:24

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Теперь украинцам, которые прибывают в Польшу, необходимо немедленно получить PESEL (ИНН для беженцев). Ранее на это давалось 30 дней. PESEL – это документ, который даёт право на проживание на территории Польши. Также, согласно новым правилам, для оформления PESEL нужно предъявить загранпаспорт. Раньше для этого можно было использовать любой документ, например, водительское удостоверение или внутренний паспорт.Волянский отметил, что раньше украинцы могли сделать бесплатно фотографию для PESEL, теперь за неё придётся заплатить.При этом для беженцев с Украины оставили ежемесячную выплату пособия на сумму 800 злотых (17,5 тысяч рублей), а также ежегодную выплату для детей, которые идут в польские школы, в 300 злотых (6,5 тысяч рублей). Согласно новым нормам, все украинские дети с 1 сентября должны идти в польские школы.Собственникам жилья, которые размещали у себя украинских беженцев, ранее выплачивалось по 40 злотых (около 850 рублей) в день за каждого человека. Теперь украинцы будут искать жилье самостоятельно или размещаться в общежитиях.МВД Польши в мае сообщило, что в стране проживает более 950 тысяч украинцев. ООН прогнозирует, что к концу года в Польше будет 1,1 миллиона беженцев.Подробнее об отношении поляков к беженцам с Украины в материале Поляки больше не хотят поддерживать украинских беженцев — исследование на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, беженцы, украинские беженцы, выплаты, социальные выплаты