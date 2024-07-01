Чёрная дыра Европы: как обстоит дело с украинскими финансами - 01.07.2024 Украина.ру
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Чёрная дыра Европы: как обстоит дело с украинскими финансами
Чёрная дыра Европы: как обстоит дело с украинскими финансами - 01.07.2024 Украина.ру
Чёрная дыра Европы: как обстоит дело с украинскими финансами
28 июня Украина совершенно буднично отметила День конституции. С праздником граждан поздравил утративший легитимность Владимир Зеленский, граждане буднично ответили ему проклятиями и сравнением себя с четвероногими и усатыми-хвостатыми.
2024-07-01T05:55
2024-07-01T05:55
эксклюзив
украина
сша
европа
владимир зеленский
дональд трамп
денис шмыгаль
ес
мвф
вооруженные силы украины
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Из некогда лучшей конституции в мире и в Европе — такой её годами считали украинские юристы и преподавали юрфаков — документ превратился в фикцию. Впрочем, годы и перипетии геополитики, выхолостили и украинскую власть. Теперь её задачи — ловить людей в рамках сделки с Западом, предоставляющим оружие и боеприпасы, а также кое-как сводить дебет с кредитом в государственных финансах. Баланс всё никак не сводится, поэтому слово "Дай" уже вполне можно назвать девизом украинской власти. Деньги она ищет везде и всюду. И пока находит.Сколько ни дай, всегда малоВ силу того, что после 2022 года на финансирование боевых действий уходит от 80% до 100% собираемых в стране налогов и сборов, оставшиеся расходы покрываются за счёт внешних поступлений. Изначальное соотношение между грантами и кредитами по формуле 50:50 к 2024 году совершило однозначный крен в сторону кредитов. Потребности в деньгах выросли с 32 млрд долларов в 2022 году до 37 млрд долларов к 2023 году и 42 млрд долларов на 2024 год. Впрочем, 42 млрд долларов Украина так и не получила — пришлось сократить запрос на 5 млрд долларов.Изначальной проблемой было получение финансирование от США. Там шли баталии между демократами и республиканцами по вопросу миграции, в которых Украина оказалась в статусе заложника на добрых 8 месяцев. В итоге стороны сторговались, заложника отпустили с 8 млрд долларами — аккурат до конца 2024 года. ЕС — пусть и с задержками — выделил Украине то, что обещал: 50 млрд евро на 4 года.И если изначально киевская власть просила 3,5 млрд долларов извне в месяц — из расчёта на 42 млрд долларов, — то затем её аппетиты сократились до 3 млрд долларов. Получается, что США и ЕС закрывают в месяц чуть больше 2 млрд долларов. Оставшееся планировалось закрыть силами сторонних кредиторов: как постоянных в лице МВФ и ВБ, так и временных в виде союзников Украины. МВФ, например, выделит в этом году 5,4 млрд долларов, Япония предоставила 2,1 млрд долларов, Канада —1,4 млрд, Британия и Всемирный банк — 515 и 20 млн долларов соответственно.Но практически сразу из Киева полетели депеши с запросом нового финансирования. Тратить свои деньги США и ЕС особо не хотят, поэтому там вновь вернулись к теме замороженных российских активов.Вариант с конфискацией, продвигаемый США, ЕС не принял, зато решил отправить Украине доходы от инвестирования начисленных доходов на российские золото-валютных резервов (ЗВР). Их в итоге набирается до 2,8 млрд евро в год. Однако живых денег Киев не увидит — в этом году 90% доходов, полученных таким способом, будут направлены на закупку боеприпасов. В США, в свою очередь, озаботились проблемой с возможным избранием Дональда Трампа и стали продвигать идею о выделении Украине сразу 50 млрд долларов в кредит под залог российских активов. Решение пока не приняли, но оно, судя по всему, позволит на паритетных основах с Европой закрыть потребность Украины в финансировании.Вот только какой у киевской власти будет финансовый запрос на следующий год — не ясно. Пока глава комитета Рады по финансам, налоговой и бюджетной политике Даниил Гетманцев оценивает потребность во внешнем финансировании Украины на 2025 год в 32 млрд долларов, из которых 15 млрд пока неоткуда брать. Впрочем, понимание по этому вопросу будет ближе к сентябрю-октябрю, когда в профильном комитете украинского парламента сверстают примерный бюджет на следующий год. Плюс Украине нужны в год от 10 млрд до 30 млрд долларов инвестиций на протяжении ближайших 10 лет. Такие цифры в июне озвучил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Но за 15 млрд, в принципе, можно особо не переживать — США додавят ЕС и те согласятся выделить кредит под залог доходов от инвестирования доходов с российских ЗВР.Нужно больше золотаНо Киеву нужно больше.Во-первых, больше денег потребовалось на войну. В мае Кабмин по инициативе Минобороны Украины запросил 200 млрд гривен (5 млрд долларов) на финансирование боевых действий, а затем ещё 200 млрд гривен до конца года. Проще говоря, военным потребовалось ещё 10 млрд долларов США до конца года на войну. Зачем — не совсем понятно. То ли дело идёт о закупках техники и вооружений, то ли о желании мобилизовать ещё пару сотен тысяч человек, покрыв потери в личном составе и сформировав резервы, как завещал экс-главком Залужный, размышляя о мобилизации 500 тыс. человек. Если исходить из соотношения затрат на личный состав и технику с боеприпасами по формуле 75% на 25%, то на 400 млрд гривен ВСУ смогут содержать ещё 300 тыс. человек и кое-как сформировать 10 новых бригад в 30 тыс. человек личного состава. А если отталкиваться от прошлогоднего заявления главы парламентского комитета по вопросам бюджетной политики Роксоланы Пидласы, то для мобилизации 400-500 тыс. человек как раз необходимо 320 млрд гривен. Тогда военный бюджет Украины хотели увеличить на 722 млрд гривен, чтобы 322 млрд направить на мобилизацию, а оставшиеся 400 потратить на технику и боеприпасы.Во-первых, по итогам мая 2024 года расходы госбюджета на выплату долга превысили расходы на войну. А если не удастся договориться о реструктуризации внешнего долга и придётся пойти на уступки внешним кредиторам в виде Black Rock и Pimco, то на обслуживание долга придётся найти ещё 500 млн долларов. На первый взгляд сумма не выглядит запредельной, но дебет и так не сходится на 10 млрд долларов. А кредиторы хотят денег "здесь и сейчас", не особо веря в долгосрочные перспективы Украины.В-третьих, непременно скажется падение по налогам в силу остановки промышленности после ударов по электроэнергетике, а также снижение экономической активности в силу принятия закона о мобилизации. Однако масштабы этого падения непонятны. Пока же, судя по заявлениям, с собираемостью налогов у киевской власти всё неплохо.Деньги ищутТаким образом, киевской власти нужны до конца года 10 млрд долларов, а лучше 10,5 млрд долларов. При этом внутренние доходы просядут, а внешние не факт что сильно вырастут. В этом году так точно, а что будет в следующем пока непонятно.Следовательно, властям придётся применить творческий подход к изысканию денежных средств.Во-первых, будет девальвирована гривна. Насколько — не ясно, однако этот шаг выглядит вполне логичным. В условиях получения финансирования извне в виде валюты и расходов внутри в виде гривны, девальвация последней позволит профинансировать больше статей расходов при неизменных внешних поступлениях. В этой части Украина напоминает Россию, но последняя торгует энергоносителями и не ходит по миру с протянутой рукой.Нацбанк Украину ещё в прошлом году отпустил гривну в свободное плаванье, и гривна к доллару просела с 36,6 до почти 41.Во-вторых, изыскивать 400 млрд будут за счёт повышения налогов, что даст 200 млрд гривен, а также приватизации, которая, как планирует киевская власть, пополнит казну ещё на 200 млрд гривен.Окончательного понимания того, как будут повышать налоги ещё нет. Однозначно поднимут акцизы, НДС и ставки военного сбора с принуждением индивидуальных предпринимателей к уплате последнего.В-третьих, проведут то, что там модно называть "детенизацией". Проще говоря, насчитают налогов всем, кому получится это сделать, а также оштрафуют тех, до кого дотянутся, включая часть уклонистов — не зря для них ввели штрафы на суммы в десятки тысяч гривен. Плюс будут активно шерстить по карточным счетам граждан Украины, выискивая уклоняющихся от уплаты налогов.Кроме того, всегда остаётся вариант с эмиссией гривны — НБУ накопил ЗВР на сумму свыше 39 млрд долларов, а также отъем денег у местных бюджетов с их последующим перераспределением. Но это крайние варианты.Деньги будутВ общем, главную мысль вы уже наверняка уловили: деньги на войну с Россией найдут. Где-то заставят Украину сэкономить на пенсионерах, бюджетниках и льготниках — они всё равно уже давно стали лишними на этом "празднике жизни". Где-то подкинут спонсоры Украины. Но основную нагрузку должна будет на себе нести Россия: запустив руку в российские ЗВР США переведут войну в режим самообеспечения.Проще говоря, деньги не проблема. Куда большая проблема — дефицит техники и боеприпасов у ВСУ, а также необходимость проводить мобилизацию предельно жестокими методами в силу нежелания украинцев воевать и защищать Украину как государство. Эти проблемы практически нерешаемы. А беда с электроэнергетикой и вовсе не может быть решена иначе, чем через капитуляцию Украины, на которую киевская власть не готова. А значит заруинивание Украины продолжится.О других финансовых и экономических проблемах Украины - в материале Ростислава Ищенко "Украинское счастье: жить в долг, платить кровью"
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
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эксклюзив, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, денис шмыгаль, ес, мвф, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Денис Шмыгаль, ЕС, МВФ, Вооруженные силы Украины

Чёрная дыра Европы: как обстоит дело с украинскими финансами

05:55 01.07.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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28 июня Украина совершенно буднично отметила День конституции. С праздником граждан поздравил утративший легитимность Владимир Зеленский, граждане буднично ответили ему проклятиями и сравнением себя с четвероногими и усатыми-хвостатыми.
Из некогда лучшей конституции в мире и в Европе — такой её годами считали украинские юристы и преподавали юрфаков — документ превратился в фикцию. Впрочем, годы и перипетии геополитики, выхолостили и украинскую власть. Теперь её задачи — ловить людей в рамках сделки с Западом, предоставляющим оружие и боеприпасы, а также кое-как сводить дебет с кредитом в государственных финансах. Баланс всё никак не сводится, поэтому слово "Дай" уже вполне можно назвать девизом украинской власти. Деньги она ищет везде и всюду. И пока находит.
Сколько ни дай, всегда мало
В силу того, что после 2022 года на финансирование боевых действий уходит от 80% до 100% собираемых в стране налогов и сборов, оставшиеся расходы покрываются за счёт внешних поступлений. Изначальное соотношение между грантами и кредитами по формуле 50:50 к 2024 году совершило однозначный крен в сторону кредитов. Потребности в деньгах выросли с 32 млрд долларов в 2022 году до 37 млрд долларов к 2023 году и 42 млрд долларов на 2024 год. Впрочем, 42 млрд долларов Украина так и не получила — пришлось сократить запрос на 5 млрд долларов.
Изначальной проблемой было получение финансирование от США. Там шли баталии между демократами и республиканцами по вопросу миграции, в которых Украина оказалась в статусе заложника на добрых 8 месяцев. В итоге стороны сторговались, заложника отпустили с 8 млрд долларами — аккурат до конца 2024 года. ЕС — пусть и с задержками — выделил Украине то, что обещал: 50 млрд евро на 4 года.
И если изначально киевская власть просила 3,5 млрд долларов извне в месяц — из расчёта на 42 млрд долларов, — то затем её аппетиты сократились до 3 млрд долларов. Получается, что США и ЕС закрывают в месяц чуть больше 2 млрд долларов. Оставшееся планировалось закрыть силами сторонних кредиторов: как постоянных в лице МВФ и ВБ, так и временных в виде союзников Украины. МВФ, например, выделит в этом году 5,4 млрд долларов, Япония предоставила 2,1 млрд долларов, Канада —1,4 млрд, Британия и Всемирный банк — 515 и 20 млн долларов соответственно.
Но практически сразу из Киева полетели депеши с запросом нового финансирования. Тратить свои деньги США и ЕС особо не хотят, поэтому там вновь вернулись к теме замороженных российских активов.
Вариант с конфискацией, продвигаемый США, ЕС не принял, зато решил отправить Украине доходы от инвестирования начисленных доходов на российские золото-валютных резервов (ЗВР). Их в итоге набирается до 2,8 млрд евро в год. Однако живых денег Киев не увидит — в этом году 90% доходов, полученных таким способом, будут направлены на закупку боеприпасов.
В США, в свою очередь, озаботились проблемой с возможным избранием Дональда Трампа и стали продвигать идею о выделении Украине сразу 50 млрд долларов в кредит под залог российских активов. Решение пока не приняли, но оно, судя по всему, позволит на паритетных основах с Европой закрыть потребность Украины в финансировании.
Вот только какой у киевской власти будет финансовый запрос на следующий год — не ясно. Пока глава комитета Рады по финансам, налоговой и бюджетной политике Даниил Гетманцев оценивает потребность во внешнем финансировании Украины на 2025 год в 32 млрд долларов, из которых 15 млрд пока неоткуда брать. Впрочем, понимание по этому вопросу будет ближе к сентябрю-октябрю, когда в профильном комитете украинского парламента сверстают примерный бюджет на следующий год. Плюс Украине нужны в год от 10 млрд до 30 млрд долларов инвестиций на протяжении ближайших 10 лет. Такие цифры в июне озвучил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Но за 15 млрд, в принципе, можно особо не переживать — США додавят ЕС и те согласятся выделить кредит под залог доходов от инвестирования доходов с российских ЗВР.
Нужно больше золота
Но Киеву нужно больше.
Во-первых, больше денег потребовалось на войну. В мае Кабмин по инициативе Минобороны Украины запросил 200 млрд гривен (5 млрд долларов) на финансирование боевых действий, а затем ещё 200 млрд гривен до конца года. Проще говоря, военным потребовалось ещё 10 млрд долларов США до конца года на войну. Зачем — не совсем понятно. То ли дело идёт о закупках техники и вооружений, то ли о желании мобилизовать ещё пару сотен тысяч человек, покрыв потери в личном составе и сформировав резервы, как завещал экс-главком Залужный, размышляя о мобилизации 500 тыс. человек.
Если исходить из соотношения затрат на личный состав и технику с боеприпасами по формуле 75% на 25%, то на 400 млрд гривен ВСУ смогут содержать ещё 300 тыс. человек и кое-как сформировать 10 новых бригад в 30 тыс. человек личного состава. А если отталкиваться от прошлогоднего заявления главы парламентского комитета по вопросам бюджетной политики Роксоланы Пидласы, то для мобилизации 400-500 тыс. человек как раз необходимо 320 млрд гривен. Тогда военный бюджет Украины хотели увеличить на 722 млрд гривен, чтобы 322 млрд направить на мобилизацию, а оставшиеся 400 потратить на технику и боеприпасы.
Во-первых, по итогам мая 2024 года расходы госбюджета на выплату долга превысили расходы на войну. А если не удастся договориться о реструктуризации внешнего долга и придётся пойти на уступки внешним кредиторам в виде Black Rock и Pimco, то на обслуживание долга придётся найти ещё 500 млн долларов. На первый взгляд сумма не выглядит запредельной, но дебет и так не сходится на 10 млрд долларов. А кредиторы хотят денег "здесь и сейчас", не особо веря в долгосрочные перспективы Украины.
В-третьих, непременно скажется падение по налогам в силу остановки промышленности после ударов по электроэнергетике, а также снижение экономической активности в силу принятия закона о мобилизации. Однако масштабы этого падения непонятны. Пока же, судя по заявлениям, с собираемостью налогов у киевской власти всё неплохо.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Деньги ищут
Таким образом, киевской власти нужны до конца года 10 млрд долларов, а лучше 10,5 млрд долларов. При этом внутренние доходы просядут, а внешние не факт что сильно вырастут. В этом году так точно, а что будет в следующем пока непонятно.
Следовательно, властям придётся применить творческий подход к изысканию денежных средств.
Во-первых, будет девальвирована гривна. Насколько — не ясно, однако этот шаг выглядит вполне логичным. В условиях получения финансирования извне в виде валюты и расходов внутри в виде гривны, девальвация последней позволит профинансировать больше статей расходов при неизменных внешних поступлениях. В этой части Украина напоминает Россию, но последняя торгует энергоносителями и не ходит по миру с протянутой рукой.
Нацбанк Украину ещё в прошлом году отпустил гривну в свободное плаванье, и гривна к доллару просела с 36,6 до почти 41.
Во-вторых, изыскивать 400 млрд будут за счёт повышения налогов, что даст 200 млрд гривен, а также приватизации, которая, как планирует киевская власть, пополнит казну ещё на 200 млрд гривен.
Окончательного понимания того, как будут повышать налоги ещё нет. Однозначно поднимут акцизы, НДС и ставки военного сбора с принуждением индивидуальных предпринимателей к уплате последнего.
В-третьих, проведут то, что там модно называть "детенизацией". Проще говоря, насчитают налогов всем, кому получится это сделать, а также оштрафуют тех, до кого дотянутся, включая часть уклонистов — не зря для них ввели штрафы на суммы в десятки тысяч гривен. Плюс будут активно шерстить по карточным счетам граждан Украины, выискивая уклоняющихся от уплаты налогов.
Кроме того, всегда остаётся вариант с эмиссией гривны — НБУ накопил ЗВР на сумму свыше 39 млрд долларов, а также отъем денег у местных бюджетов с их последующим перераспределением. Но это крайние варианты.
Украинский флаг на лице
Вчера, 15:35
Украинское счастье: жить в долг, платить кровьюУ Украины нет экономики, но есть экономисты. И это не так смешно, как кажется, поскольку любое государство с чего-то живёт: платит зарплаты бюджетникам и взносы в международные организации, оплачивает пропаганду, армию и внешнюю политику. Обычно на эти цели тратятся проступающие в казну налоги и разного рода сборы (таможенные, акцизные и т.д.).
Деньги будут
В общем, главную мысль вы уже наверняка уловили: деньги на войну с Россией найдут. Где-то заставят Украину сэкономить на пенсионерах, бюджетниках и льготниках — они всё равно уже давно стали лишними на этом "празднике жизни". Где-то подкинут спонсоры Украины. Но основную нагрузку должна будет на себе нести Россия: запустив руку в российские ЗВР США переведут войну в режим самообеспечения.
Проще говоря, деньги не проблема. Куда большая проблема — дефицит техники и боеприпасов у ВСУ, а также необходимость проводить мобилизацию предельно жестокими методами в силу нежелания украинцев воевать и защищать Украину как государство. Эти проблемы практически нерешаемы. А беда с электроэнергетикой и вовсе не может быть решена иначе, чем через капитуляцию Украины, на которую киевская власть не готова. А значит заруинивание Украины продолжится.
О других финансовых и экономических проблемах Украины - в материале Ростислава Ищенко "Украинское счастье: жить в долг, платить кровью"
 
ЭксклюзивУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампДенис ШмыгальЕСМВФВооруженные силы Украины
 
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