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Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников - 01.07.2024 Украина.ру
Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
Владимир Зеленский в интервью изданию The Philadelphia Inquirer заявил, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения
2024-07-01T07:11
2024-07-01T07:11
2024-07-01T07:23
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"Украина может найти модель, в которой, согласно соответствующим документам, шагам и модальности, можно найти решение. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с РФ, а с ООН и Турцией", - сказал ЗеленскийПо его мнению, когда Украина вела переговоры с Турцией, а та говорила с Россией, два зеркальных соглашения, подписанные с представителями РФ, сработали.При этом в марте он заявлял, что выступает против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Подробнее о мирной инициативе российского лидера - в материале "Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Владимир Путин, Новости, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Эрдоган, ООН
Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
07:11 01.07.2024 (обновлено: 07:23 01.07.2024)
Владимир Зеленский в интервью изданию The Philadelphia Inquirer заявил, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения
"Украина может найти модель, в которой, согласно соответствующим документам, шагам и модальности, можно найти решение. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с РФ, а с ООН и Турцией", - сказал Зеленский
По его мнению, когда Украина вела переговоры с Турцией, а та говорила с Россией, два зеркальных соглашения, подписанные с представителями РФ, сработали.
"Сейчас это можно сделать со странами с разных континентов. Пока у нас есть только такая модель", - указал Зеленский.
При этом в марте он заявлял, что выступает против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
Подробнее о мирной инициативе российского лидера - в материале "Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине
на сайте Украина.ру.