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Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников

Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников - 01.07.2024 Украина.ру

Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников

Владимир Зеленский в интервью изданию The Philadelphia Inquirer заявил, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения

2024-07-01T07:11

2024-07-01T07:11

2024-07-01T07:23

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"Украина может найти модель, в которой, согласно соответствующим документам, шагам и модальности, можно найти решение. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с РФ, а с ООН и Турцией", - сказал ЗеленскийПо его мнению, когда Украина вела переговоры с Турцией, а та говорила с Россией, два зеркальных соглашения, подписанные с представителями РФ, сработали.При этом в марте он заявлял, что выступает против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием России.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Подробнее о мирной инициативе российского лидера - в материале "Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине на сайте Украина.ру.

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