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Граждане США и стран Европы разочаровались в своих лидерах - Володин

Граждане США и стран Европы разочаровались в своих лидерах - Володин - 01.07.2024 Украина.ру

Граждане США и стран Европы разочаровались в своих лидерах - Володин

Граждане США и стран Европы не согласны с политикой действующих глав государств. Об этом заявил 1 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале

2024-07-01T08:34

2024-07-01T08:34

2024-07-01T08:38

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"Байден, Макрон, Шольц, Сунак всё сделали для того, чтобы разрушить стабильность в мире. Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода", - написал Володин.Он добавил, что Байден проиграл дебаты, Макрон потерял большинство в парламенте.Он также отметил, что в окружении Байдена ломают голову, как снять его кандидатуру с выборов, а Макрон хотел показать всему миру насколько популярен и контролирует ситуацию, но в итоге, по словам спикера Госдумы, смеются все, кроме самого президента Франции."Эти результаты неслучайны. Граждане США и Франции делают свой выбор в пользу проведения национально ориентированной политики, высказываясь за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности", - добавил Володин.Он напомнил, что в ближайшие дни пройдут парламентские выборы в Британии. "Прогноз не в пользу правящей консервативной партии. Её ждёт то же самое - поражение после 14 лет нахождения во главе государства", - заключил спикер Госдумы.Подробнее о провале Байдена - в материале Ростислава Ищенко Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечта на сайте Украина.ру.

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новости, сша, европа, джо байден, франция, вячеслав володин, эммануэль макрон, госдума