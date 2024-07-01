Граждане США и стран Европы разочаровались в своих лидерах - Володин - 01.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240701/1055968758.html
Граждане США и стран Европы разочаровались в своих лидерах - Володин
Граждане США и стран Европы разочаровались в своих лидерах - Володин - 01.07.2024 Украина.ру
Граждане США и стран Европы разочаровались в своих лидерах - Володин
Граждане США и стран Европы не согласны с политикой действующих глав государств. Об этом заявил 1 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале
2024-07-01T08:34
2024-07-01T08:38
новости
сша
европа
джо байден
франция
вячеслав володин
эммануэль макрон
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102635/13/1026351354_0:129:3018:1826_1920x0_80_0_0_7e53e2c21cc8d7fc007b4c83508d639e.jpg
"Байден, Макрон, Шольц, Сунак всё сделали для того, чтобы разрушить стабильность в мире. Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода", - написал Володин.Он добавил, что Байден проиграл дебаты, Макрон потерял большинство в парламенте.Он также отметил, что в окружении Байдена ломают голову, как снять его кандидатуру с выборов, а Макрон хотел показать всему миру насколько популярен и контролирует ситуацию, но в итоге, по словам спикера Госдумы, смеются все, кроме самого президента Франции."Эти результаты неслучайны. Граждане США и Франции делают свой выбор в пользу проведения национально ориентированной политики, высказываясь за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности", - добавил Володин.Он напомнил, что в ближайшие дни пройдут парламентские выборы в Британии. "Прогноз не в пользу правящей консервативной партии. Её ждёт то же самое - поражение после 14 лет нахождения во главе государства", - заключил спикер Госдумы.Подробнее о провале Байдена - в материале Ростислава Ищенко Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечта на сайте Украина.ру.
сша
европа
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102635/13/1026351354_136:0:2659:1892_1920x0_80_0_0_b30c5c7aff79a62765074704ca0abda9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, европа, джо байден, франция, вячеслав володин, эммануэль макрон, госдума
Новости, США, Европа, Джо Байден, Франция, Вячеслав Володин, Эммануэль Макрон, Госдума

Граждане США и стран Европы разочаровались в своих лидерах - Володин

08:34 01.07.2024 (обновлено: 08:38 01.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Граждане США и стран Европы не согласны с политикой действующих глав государств. Об этом заявил 1 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале
"Байден, Макрон, Шольц, Сунак всё сделали для того, чтобы разрушить стабильность в мире. Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода", - написал Володин.
Он добавил, что Байден проиграл дебаты, Макрон потерял большинство в парламенте.

"Результаты выборных процессов на прошлой неделе в США закончились поражением на дебатах Байдена, а во Франции партия Макрона проиграла, заняв третье место на выборах в парламент. Действующие главы государств с треском терпят поражение", - подчеркнул Володин.

Он также отметил, что в окружении Байдена ломают голову, как снять его кандидатуру с выборов, а Макрон хотел показать всему миру насколько популярен и контролирует ситуацию, но в итоге, по словам спикера Госдумы, смеются все, кроме самого президента Франции.
"Эти результаты неслучайны. Граждане США и Франции делают свой выбор в пользу проведения национально ориентированной политики, высказываясь за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности", - добавил Володин.
Он напомнил, что в ближайшие дни пройдут парламентские выборы в Британии.
"Прогноз не в пользу правящей консервативной партии. Её ждёт то же самое - поражение после 14 лет нахождения во главе государства", - заключил спикер Госдумы.
Подробнее о провале Байдена - в материале Ростислава Ищенко Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечта на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАЕвропаДжо БайденФранцияВячеслав ВолодинЭммануэль МакронГосдума
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:21Самое страшное – это "тихушники": поэт Сорокин о предателях в культуре и власти России
11:19Аты-баты, шли дебаты… Об украинизации американской политики
10:51Неназванные активисты готовили захват Верховной Рады - СБУ
10:27Туристов в Крыму стало больше. Аксёнов рассказал о причинах и цифрах
09:31"Азов"* поставил Зеленскому ультиматум, готовы к "ядерке". Главное на Украине на утро 1 июля
09:02Камбоджа поддержала мирный план КНР и Бразилии по Украине
08:34Граждане США и стран Европы разочаровались в своих лидерах - Володин
08:10Главное за ночь 1 июля
08:00Люблинская уния: от Польши и Литвы к Речи Посполитой
07:50Столтенберг рассчитывает на помощь США Украине и НАТО при любом президенте
07:30ПВО сбила почти 40 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями - МО РФ
07:11Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
06:41Страсти по Конституции Украины. Украинские эксперты и политики неоднозначны в ее интерпретации
06:11Прифронтовые заметки: лето будет жарким
05:55Чёрная дыра Европы: как обстоит дело с украинскими финансами
05:07Вспышки инфекционных заболеваний и массовые штрафы. Что ожидает украинцев в июле
05:03Михаил Поликарпов: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск
04:42Украина за неделю. Границы 1991 года перестали быть предметом для обсуждения
19:50Обречённые и неисправимые украинцы. Почему они не выходят на Майдан
18:01Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине
Лента новостейМолния