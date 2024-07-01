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Неназванные активисты готовили захват Верховной Рады - СБУ

Неназванные активисты готовили захват Верховной Рады - СБУ - 01.07.2024 Украина.ру

Неназванные активисты готовили захват Верховной Рады - СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) 1 июля заявила о задержании группы, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание парламента

2024-07-01T10:51

2024-07-01T10:51

2024-07-01T10:51

новости

украина

владимир зеленский

сбу

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верховная рада

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"Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу", - указали в пресс-службе СБУ.В спецслужбе утверждают, что группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций. При этом ее название не уточняют. По их данным, провокации готовились под видом мирного собрания.Во время обысков в помещениях активистов нашли оружие и боеприпасы, "мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий".Задержанным сообщили о подозрении по статье "действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.О призывах к свержению украинской власти - в материале "Давайте снесём эту зелёную крысу": командиры ВСУ призывают к свержению Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, сбу, рада, верховная рада