Неназванные активисты готовили захват Верховной Рады - СБУ - 01.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240701/1055971179.html
Неназванные активисты готовили захват Верховной Рады - СБУ
Неназванные активисты готовили захват Верховной Рады - СБУ - 01.07.2024 Украина.ру
Неназванные активисты готовили захват Верховной Рады - СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) 1 июля заявила о задержании группы, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание парламента
2024-07-01T10:51
2024-07-01T10:51
новости
украина
владимир зеленский
сбу
рада
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_408d7370d7103042d795e13079538267.jpg.webp
"Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу", - указали в пресс-службе СБУ.В спецслужбе утверждают, что группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций. При этом ее название не уточняют. По их данным, провокации готовились под видом мирного собрания.Во время обысков в помещениях активистов нашли оружие и боеприпасы, "мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий".Задержанным сообщили о подозрении по статье "действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.О призывах к свержению украинской власти - в материале "Давайте снесём эту зелёную крысу": командиры ВСУ призывают к свержению Зеленского на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_737569da6f2a51fd29f26512cc83bb06.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, сбу, рада, верховная рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СБУ, Рада, Верховная Рада

Неназванные активисты готовили захват Верховной Рады - СБУ

10:51 01.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Служба безопасности Украины (СБУ) 1 июля заявила о задержании группы, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание парламента
"Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу", - указали в пресс-службе СБУ.
В спецслужбе утверждают, что группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций. При этом ее название не уточняют.
По их данным, провокации готовились под видом мирного собрания.
Во время обысков в помещениях активистов нашли оружие и боеприпасы, "мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий".
Задержанным сообщили о подозрении по статье "действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".
Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
О призывах к свержению украинской власти - в материале "Давайте снесём эту зелёную крысу": командиры ВСУ призывают к свержению Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСБУРадаВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:21Самое страшное – это "тихушники": поэт Сорокин о предателях в культуре и власти России
11:19Аты-баты, шли дебаты… Об украинизации американской политики
10:51Неназванные активисты готовили захват Верховной Рады - СБУ
10:27Туристов в Крыму стало больше. Аксёнов рассказал о причинах и цифрах
09:31"Азов"* поставил Зеленскому ультиматум, готовы к "ядерке". Главное на Украине на утро 1 июля
09:02Камбоджа поддержала мирный план КНР и Бразилии по Украине
08:34Граждане США и стран Европы разочаровались в своих лидерах - Володин
08:10Главное за ночь 1 июля
08:00Люблинская уния: от Польши и Литвы к Речи Посполитой
07:50Столтенберг рассчитывает на помощь США Украине и НАТО при любом президенте
07:30ПВО сбила почти 40 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями - МО РФ
07:11Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
06:41Страсти по Конституции Украины. Украинские эксперты и политики неоднозначны в ее интерпретации
06:11Прифронтовые заметки: лето будет жарким
05:55Чёрная дыра Европы: как обстоит дело с украинскими финансами
05:07Вспышки инфекционных заболеваний и массовые штрафы. Что ожидает украинцев в июле
05:03Михаил Поликарпов: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск
04:42Украина за неделю. Границы 1991 года перестали быть предметом для обсуждения
19:50Обречённые и неисправимые украинцы. Почему они не выходят на Майдан
18:01Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине
Лента новостейМолния