Неназванные активисты готовили захват Верховной Рады - СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) 1 июля заявила о задержании группы, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание парламента
"Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать ее работу", - указали в пресс-службе СБУ.
В спецслужбе утверждают, что группу возглавлял соучредитель одной из общественных организаций. При этом ее название не уточняют.
По их данным, провокации готовились под видом мирного собрания.
Во время обысков в помещениях активистов нашли оружие и боеприпасы, "мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий".
Задержанным сообщили о подозрении по статье "действия и призывы к действиям, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".
Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
О призывах к свержению украинской власти - в материале "Давайте снесём эту зелёную крысу": командиры ВСУ призывают к свержению Зеленского на сайте Украина.ру.