https://ukraina.ru/20240701/1055967510.html

Страсти по Конституции Украины. Украинские эксперты и политики неоднозначны в ее интерпретации

Страсти по Конституции Украины. Украинские эксперты и политики неоднозначны в ее интерпретации - 01.07.2024 Украина.ру

Страсти по Конституции Украины. Украинские эксперты и политики неоднозначны в ее интерпретации

На Украине обсуждают, как относиться к Конституции своей страны, ставшей фактически простой бумажкой, думают, сколько времени потребуется для того, чтобы зарубцевались раны войны и - признают ли русские и украинцы тот факт, что они один народ.

2024-07-01T06:41

2024-07-01T06:41

2024-07-01T06:41

украина

крым

россия

владимир зеленский

михаил погребинский

олег царев

верховная рада

эксклюзив

виталий кличко

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Сейчас на Украине говорить публично о будущем замирении этих двух частей единого народа просто невозможно, за такие высказывания гарантированно предъявят обвинение в госизмене, если вообще не убьют какие-нибудь "гражданские активисты". Но ещё не так давно такие дискуссии имели место.Ведь когда-то конфликт закончится, что дальше? Последствия будут ощущаться долго. Есть перспектива прекращения вражды и нормализации отношений между русскими и украинцами, но пока не видно предпосылок для признания русскими и украинцами того факта, что они один народ, считает известный украинский политолог Михаил Погребинский ."Для нормализации вижу (основания – ред.), а для признания факта, что мы один народ – не вижу… Даже признание факта, что мы братские народы в перспективе поколения (вряд ли состоится)", - сказал политолог в эфире ютуб-канала "Таблетка для памяти". Он продолжил: "Вот то: что враги – это может отойти на второй план и вообще как бы остаться уделом маргиналов, со временем. Но тема Крыма все равно останется".Политолог пояснил, что тема Крыма останется для сегодняшнего молодого поколения, у которого "еще 60 лет жизни впереди – еще три поколения, получается, что они не дадут возможности…"."У значимой части людей на Украине будет вызывать отторжение названия "братский народ", у братского народа как бы не отбирают кусок страны. Они никогда не признают, что это выбор крымчан. И вообще, вот это национальное сознание – оно не признает выбор людей… других", - считает Погребинский. Он подчеркнул, что принцип "мы тут хозяева, мы тут украинцы" - это характерно не только для этнических националистов, это характерно для гораздо более широкого круга людей"."Вот это останется надолго, я считаю. Но прагматизм и желание экономически развиваться просто вынудит элиты скрепя сердце налаживать отношения для того, чтобы: по крайней мере, укреплять свои позиции на Украине. Потому что без эффективного нормального взаимодействия с соседом… это очень сложно", - сказал эксперт.По его мнению, в ближайшей перспективе (речь идет о десятилетиях) - любые руководители Украины "не откажутся от сближения с Европой, но вполне могут вернуться к более или менее вменяемому взаимодействию с Россией, прежде всего в сфере экономики, может быть, даже в сфере науки и культуры".Погребинский также отметил, что закрепленные в законе интересы США – а это сдерживание России и Китая – совпадает с интересами украинской элиты, но не совпадают с интересами украинского народа, которому это стоит очень дорого. Огромное число украинцев оказываются за порогом бедности из-за этой политики, "чуть ли не четверть работоспособного населения покинула страну, поехала на заработки…".Отметим, это интервью политолог дал в июне 2019 года, даже говорил о том, что украинцы возлагают надежды на мир и благополучие на "новую власть" (на Зеленского – ред.). Да и сам политолог питал такие надежды… С тех пор, как мы знаем, очень многое изменилось, Украину покинуло еще больше людей, а оснований надеяться на примирение стало меньше. Конечно, когда-то примирение все равно произойдет, но сам процесс будет сложнее и займет больше времени.Что сейчас? Экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв в своем телеграм-канале объясняет, почему сегодня на Украине фактически вся власть (ещё совсем недавно – "новая") нелегитимна, нелегитимна даже сама Конституция, поскольку "основные положения этого документа утверждены неконституционным способом в ходе государственного переворота".Политик подробно обосновал свой вывод. И что в итоге? "Нелегитимная Конституция, нелегитимный Зеленский". Причем, по словам Царёва, "Зеленский нелегитимен согласно любой из редакций украинской Конституции"."Поскольку нелегитимный Зеленский подает в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения, в связи с которым выборы ВР откладываются, то скоро и Верховная Рада будет нелегитимная. Военкомы тащат в военкоматы граждан Украины, и это нарушает Конституцию. Армия не имеет право ограничивать конституционные свободы граждан. Армия не применяется против своих граждан. Иностранные военные, инструкторы находятся на территории Украины без решения Верховной Рады, что грубо нарушает украинскую Конституцию. На Украине не осталось ничего легитимного", - констатирует Царёв.Украинская власть просто вытирает о Конституцию ноги, считает украинский журналист Виталий Дикий. В беседе с ним экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук* высказался более радикально."У меня такое впечатление, что власть повесила в клозете на Банковой Конституцию и пользуется ею по другому назначению", - заявил он. По словам политика, теперь часто звучат разговоры, что после войны надо будет принять новый Основной закон."Я не понимаю, в чём их не устраивает действующая Конституция? Вернее, я понимаю, в чём власть не устраивает — они хотят убрать все социальные гарантии оттуда, все гарантии прав и свобод и превратить Конституцию демократической страны на самом деле, во что-то такое, что им будет нравиться", - сказал Мосийчук.Тем временем фактически узурпировавший власть Зеленский поздравил народ с днём Конституции (28 июня – ред.). Но народ юмора не понял. Популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада собрал наиболее яркие комментарии граждан. В частности, Зеленскому напомнили: "Согласно Конституции ты уже не президент!".А вот мэр Киева Виталий Кличко в поздравлении ко дню Конституции Украины (28 июня – ред.) заявил, что украинцы жаждали демократических свобод и независимости еще в 1710 году, когда и была издана (выдана) "первая украинская Конституция". Речь, понятно, о Конституции Пилипа Орлика.При этом граждане Украины, полагает мэр, сегодня как никогда "понимают важность Конституции и закрепленных в ней прав и обязанностей". О свободах Кличко вообще не упомянул. Да оно и понятно.Подробнее об этом читайте в статье Василия Стоякина "Конституция Украины: от зарождения к краху".* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240630/1055963468.html

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Сергей Зуев

украина, крым, россия, владимир зеленский, михаил погребинский, олег царев, верховная рада, эксклюзив, виталий кличко