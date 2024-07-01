Самое страшное – это "тихушники": поэт Сорокин о предателях в культуре и власти России - 01.07.2024 Украина.ру
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Самое страшное – это "тихушники": поэт Сорокин о предателях в культуре и власти России
Самое страшное – это "тихушники": поэт Сорокин о предателях в культуре и власти России - 01.07.2024 Украина.ру
Самое страшное – это "тихушники": поэт Сорокин о предателях в культуре и власти России
Поэт и драматург Роман Сорокин с 2014 года выступает в Донбассе со своими стихами. Он рассказал о том, какую поэзию любят слушать солдаты в окопах, чем отличаются новые регионы от остальной России и как в наши дни российское государство поддерживает поэтов
2024-07-01T11:21
2024-07-01T11:21
видео
россия
донбасс
донецкая народная республика
культура
искусство
поэт
художник
русский
победа
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00:25 – почему поддержал Донбасс? 04:03 – о русском языке Донбасса: что отличает жителей юга России? 07:36 – литературные десанты в ДНР, ЛНР и на новых территориях; 11:55 – стихи, посвящённые Донбассу; 14:01 – в чём разница между югом и севером России? 16:33 – о настроениях в московской богемной тусовке; 19:54 – как поддерживает поэтов российское государство? 22:08 – о меценатах среди российских олигархов; 25:24 – про обстрелы, страх и выступления перед солдатами.
россия
донбасс
донецкая народная республика
украина
урал
нижний новгород
бурятия
крым
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видео, россия, донбасс, донецкая народная республика, культура, искусство, поэт, художник, русский, победа, царь, президент, народ, украина, урал, нижний новгород, башкиры, бурятия, театр, театр на таганке, крым, днр, лнр, патриот, волонтеры, авдеевка, himars, война, сво, спецоперация, видео
Видео, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, культура, искусство, поэт, художник, русский, победа, царь, президент, народ, Украина, Урал, Нижний Новгород, башкиры, Бурятия, театр, Театр на Таганке, Крым, ДНР, ЛНР, патриот, волонтеры, Авдеевка, HIMARS, война, СВО, Спецоперация

Самое страшное – это "тихушники": поэт Сорокин о предателях в культуре и власти России

11:21 01.07.2024
 
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Поэт и драматург Роман Сорокин с 2014 года выступает в Донбассе со своими стихами. Он рассказал о том, какую поэзию любят слушать солдаты в окопах, чем отличаются новые регионы от остальной России и как в наши дни российское государство поддерживает поэтов
00:25 – почему поддержал Донбасс?
04:03 – о русском языке Донбасса: что отличает жителей юга России?
07:36 – литературные десанты в ДНР, ЛНР и на новых территориях;
11:55 – стихи, посвящённые Донбассу;
14:01 – в чём разница между югом и севером России?
16:33 – о настроениях в московской богемной тусовке;
19:54 – как поддерживает поэтов российское государство?
22:08 – о меценатах среди российских олигархов;
25:24 – про обстрелы, страх и выступления перед солдатами.
 
ВидеоРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликакультураискусствопоэтхудожникрусскийпобедацарьпрезидентнародУкраинаУралНижний НовгородбашкирыБурятиятеатрТеатр на ТаганкеКрымДНРЛНРпатриотволонтерыАвдеевкаHIMARSвойнаСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
11:21Самое страшное – это "тихушники": поэт Сорокин о предателях в культуре и власти России
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