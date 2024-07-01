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Самое страшное – это "тихушники": поэт Сорокин о предателях в культуре и власти России

Самое страшное – это "тихушники": поэт Сорокин о предателях в культуре и власти России - 01.07.2024 Украина.ру

Самое страшное – это "тихушники": поэт Сорокин о предателях в культуре и власти России

Поэт и драматург Роман Сорокин с 2014 года выступает в Донбассе со своими стихами. Он рассказал о том, какую поэзию любят слушать солдаты в окопах, чем отличаются новые регионы от остальной России и как в наши дни российское государство поддерживает поэтов

2024-07-01T11:21

2024-07-01T11:21

2024-07-01T11:21

видео

россия

донбасс

донецкая народная республика

культура

искусство

поэт

художник

русский

победа

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00:25 – почему поддержал Донбасс? 04:03 – о русском языке Донбасса: что отличает жителей юга России? 07:36 – литературные десанты в ДНР, ЛНР и на новых территориях; 11:55 – стихи, посвящённые Донбассу; 14:01 – в чём разница между югом и севером России? 16:33 – о настроениях в московской богемной тусовке; 19:54 – как поддерживает поэтов российское государство? 22:08 – о меценатах среди российских олигархов; 25:24 – про обстрелы, страх и выступления перед солдатами.

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